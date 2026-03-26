Wyndham und Mogotel bauen Doppelhotel in Berlin ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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26.03.2026, 2504 Zeichen
Wyndham Hotels & Resorts und die Mogotel Hotel Group starten ein Doppelprojekt in Berlin-Reinickendorf. Bis 2028 entstehen dort ein Ramada Encore Hotel und die ersten deutschen Ramada Residences.
Ein neues Konzept für die Hauptstadt
Das Projekt kombiniert ein klassisches Hotel mit 208 Zimmern und 160 Serviced Apartments unter einem Dach. Diese sogenannten Branded Residences verbinden Wohnkomfort mit Hotel-Service und sind neu für den deutschen Markt. Die Lage nahe dem ehemaligen Flughafen Tegel soll sowohl Geschäfts- als auch Städtereisende anziehen.
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Das Ramada Encore wird über eine Bar, ein Restaurant, Fitnessbereich und Meetingräume verfügen. Gäste der Apartments können alle Hotel-Einrichtungen mitnutzen. „Das Mixed-Use-Konzept adressiert unterschiedliche Nachfragesegmente“, erklärt ein Mogotel-Vorstand.
Eine bewährte Partnerschaft expandiert
Für Wyndham und Mogotel ist die Kooperation kein Neustart. Die Mogotel Hotel Group betreibt bereits erfolgreich mehrere Wyndham-Hotels in Europa, darunter Standorte in Essen, München und im polnischen Wrocław. Die erneute Zusammenarbeit baut auf dieser Erfahrung auf.
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Wyndham bringt die globale Marke und das Vertriebsnetzwerk ein, Mogotel übernimmt Entwicklung und Betrieb. Ziel ist es, mit dem integrierten Angebot eine Lücke im Berliner Markt zu schließen.
Trend zu längeren Aufenthalten
Das Projekt spiegelt einen Branchentrend wider: Serviced Apartments werden immer beliebter. Sie bieten die Privatsphäre einer Wohnung mit Hoteldienstleistungen und sprechen besonders Langzeitgäste wie Projektmitarbeiter oder Familien an.
Berlin gilt mit seiner Mischung aus Business, Kultur und Tourismus als idealer Testmarkt für dieses Konzept. Kann das Doppelprojekt zum Vorbild für andere deutsche Städte werden? Die Hotellerie wird die Entwicklung in Reinickendorf genau beobachten.
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