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iShares MSCI World ETF: Drei Gegenwindfaktoren ( Finanztrends)

26.03.2026, 3087 Zeichen

Der iShares MSCI World ETF steht derzeit unter dem Druck dreier gleichzeitig wirkender Kräfte: eine restriktive US-Geldpolitik, geopolitische Verwerfungen im Nahen Osten — und eine bevorstehende Indexreform, die die Gewichtungen der weltgrößten Unternehmen neu kalibrieren wird.

Entwickelte Märkte im Rückwärtsgang

Das globale Bild ist ernüchternd. Von den neun wichtigsten Weltindizes wiesen per 23. März 2026 nur zwei positive Jahresrenditen auf: Japans Nikkei 225 mit einem Plus von 2,3 % und der kanadische TSX mit 0,5 %. Am anderen Ende rangieren Indiens BSE SENSEX mit –14,7 %, der deutsche DAXK mit –7,8 % und der französische CAC 40 mit –5,2 %. Internationale Aktien aus entwickelten Märkten verloren im laufenden Monat –7,4 % — stärker als US-amerikanische Large Caps.

Für den ETF ist diese Divergenz folgenreich, denn er bildet ausschließlich entwickelte Märkte ab. Geopolitische Risiken rund um den Iran-Konflikt und Störungen in der Straße von Hormus haben die Präferenz für US-Qualitätswerte zurückgebracht. Gleichzeitig wurden die Inflationsprognosen für 2026 angehoben und die Wachstumserwartungen nahezu flächendeckend gesenkt.

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Fed ohne Kurswechsel

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins zum zweiten Mal in Folge im Bereich von 3,5 % bis 3,75 % belassen und die Kerninflationsprognose für Ende 2026 auf 2,7 % angehoben. Terminmärkte preisen für das laufende Jahr keine Zinssenkungen mehr ein. Das belastet vor allem den Technologiesektor, der mit knapp 26 % das größte Gewicht im ETF trägt — Nvidia, Apple und Microsoft halten allein rund 13,5 % des Portfolios.

Die März-Rebalancierung markierte zwar die erste Nettoreduktion des US-Anteils seit mehreren Jahren. Mit über 70 % dominieren amerikanische Aktien das Portfolio jedoch weiterhin klar.

Mai-Reform verändert Gewichtungen

Strukturell bedeutsamer als die aktuelle Marktlage könnte die für Mai geplante MSCI-Indexreform sein. MSCI Inc. führt drei neue Free-Float-Klassifizierungsstufen ein — „hoch" (über 25 %), „niedrig" (5–25 %) und „sehr niedrig" (unter 5 %) — mit jeweils unterschiedlichen Rundungspräzisionsregeln. Diese Neukalibrierung kann die berechneten Free-Float-Anteile einzelner Mega-Cap-Unternehmen verschieben und damit ihre Indexgewichtungen verändern. Experten erwarten dadurch eine deutlich höhere Portfolioumschlagsrate als bei der aktuellen Rebalancierung.

Für ertragsorientierte Anleger steht zudem ein konkreter Termin an: Nach einem Dividendenwachstum von über 20 % gegenüber dem Vorjahr ist die nächste halbjährliche Ausschüttung mit Ex-Dividenden-Datum am 15. Juni 2026 geplant.

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(26.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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