SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Boss Energy Aktie: Ressourcen-Update überzeugt ( Finanztrends)

26.03.2026, 1829 Zeichen

Boss Energy treibt den Ausbau seiner Uran-Vorkommen in Australien voran. Mit einer deutlichen Aufstockung der Ressourcen bei den Satelliten-Lagerstätten Gould's Dam und Jason's schafft das Unternehmen die Basis für eine verlängerte Minenlebensdauer. Anleger reagierten am Mittwoch mit einem Kursplus von rund acht Prozent auf die operativen Fortschritte und die solide Finanzlage.

Deutliches Plus bei Uran-Vorkommen

Die neuen Schätzungen für die Satelliten-Projekte zeigen ein signifikantes Wachstum. Bei Gould's Dam stieg die Uranmenge um 30 Prozent auf 33,1 Millionen Pfund, während das Jason’s-Vorkommen um neun Prozent zulegte. Insgesamt verfügen diese Lagerstätten nun über 45,1 Millionen Pfund Uran – ein Plus von 24 Prozent gegenüber früheren Kalkulationen. Diese Erweiterung ist das Ergebnis intensiver Bohrprogramme und eines verbesserten geologischen Verständnisses der Region.

Bis zur ersten Förderung aus diesen neuen Quellen wird jedoch noch Zeit vergehen. Boss Energy plant, die notwendigen staatlichen und bundesweiten Genehmigungsverfahren in der zweiten Jahreshälfte 2026 einzuleiten. Da dieser Prozess schätzungsweise 30 bis 36 Monate in Anspruch nimmt, ist mit einem Produktionsstart frühestens Ende 2029 zu rechnen. Die räumliche Nähe zum bestehenden Honeymoon-Projekt bietet dabei logistische Vorteile und

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Boss Energy?

Anzeige

Boss Energy-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Boss Energy-Analyse vom 26. März liefert die Antwort:

Die neusten Boss Energy-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Boss Energy-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Boss Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(26.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten Sagern vorne, Porr liefert und ein Hallo an Emerald Horizon




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, VIG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, OMV, UBM, Agrana, AT&S, Frequentis, Semperit, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner

REPLOID Group AG
Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weiter year-to-date um die Null-Linie (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 26.3.: S Immo, Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseG...

» Nachlese: Manfred Kainz (audio cd.at)

» UnitedHealth Aktie: Klage überschattet KI-Fokus ( Finanztrends)

» Kochen senkt Demenzrisiko um bis zu 70 Prozent ( Finanztrends)

» Datenschutzbericht: Baden-Württemberg verzeichnet Beschwerde-Boom ( Fina...

» Newron Aktie: Globale Expansion läuft ( Finanztrends)

» ATX pendelt weiter um den Wert vom Jahresstart – PORR mit Rekordjahr, Ba...

» PIR-News: Zahlen von Porr, Kontron, Bajaj Mobility, News zu Post, Andrit...

» Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
boersegeschichte.at in Bildern
Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 0,7 Prozent ein
Rheinmetall Aktie: Technische Zerreißprobe ( Finanztrends)
Shell Aktie: Versorgungsschock droht! ( Finanztrends)
VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
Bauzinsen schießen durch geopolitische Krise in die Höhe ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: OMV(1)
    BSN MA-Event Agrana
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Strabag(1), OMV(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kontron(5), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1.18%, Rutsch der Stunde: VIG -1.05%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), EVN(1)
    BSN Vola-Event Bajaj Mobility AG
    Star der Stunde: Polytec Group 2.97%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.73%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(1), Österreichische Post(1), OMV(1), Uniqa(1), Porr(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch knapp im Plus, gute Sager von Christoph Boschan und Walter Oblin

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie



    Autor: Finanztrends

    26.03.2026, 1829 Zeichen

    Boss Energy treibt den Ausbau seiner Uran-Vorkommen in Australien voran. Mit einer deutlichen Aufstockung der Ressourcen bei den Satelliten-Lagerstätten Gould's Dam und Jason's schafft das Unternehmen die Basis für eine verlängerte Minenlebensdauer. Anleger reagierten am Mittwoch mit einem Kursplus von rund acht Prozent auf die operativen Fortschritte und die solide Finanzlage.

    Deutliches Plus bei Uran-Vorkommen

    Die neuen Schätzungen für die Satelliten-Projekte zeigen ein signifikantes Wachstum. Bei Gould's Dam stieg die Uranmenge um 30 Prozent auf 33,1 Millionen Pfund, während das Jason’s-Vorkommen um neun Prozent zulegte. Insgesamt verfügen diese Lagerstätten nun über 45,1 Millionen Pfund Uran – ein Plus von 24 Prozent gegenüber früheren Kalkulationen. Diese Erweiterung ist das Ergebnis intensiver Bohrprogramme und eines verbesserten geologischen Verständnisses der Region.

    Bis zur ersten Förderung aus diesen neuen Quellen wird jedoch noch Zeit vergehen. Boss Energy plant, die notwendigen staatlichen und bundesweiten Genehmigungsverfahren in der zweiten Jahreshälfte 2026 einzuleiten. Da dieser Prozess schätzungsweise 30 bis 36 Monate in Anspruch nimmt, ist mit einem Produktionsstart frühestens Ende 2029 zu rechnen. Die räumliche Nähe zum bestehenden Honeymoon-Projekt bietet dabei logistische Vorteile und

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Boss Energy?

    Anzeige

    Boss Energy-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Boss Energy-Analyse vom 26. März liefert die Antwort:

    Die neusten Boss Energy-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Boss Energy-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Boss Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (26.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten Sagern vorne, Porr liefert und ein Hallo an Emerald Horizon




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, VIG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, OMV, UBM, Agrana, AT&S, Frequentis, Semperit, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

    Random Partner

    REPLOID Group AG
    Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Weiter year-to-date um die Null-Linie (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 26.3.: S Immo, Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseG...

    » Nachlese: Manfred Kainz (audio cd.at)

    » UnitedHealth Aktie: Klage überschattet KI-Fokus ( Finanztrends)

    » Kochen senkt Demenzrisiko um bis zu 70 Prozent ( Finanztrends)

    » Datenschutzbericht: Baden-Württemberg verzeichnet Beschwerde-Boom ( Fina...

    » Newron Aktie: Globale Expansion läuft ( Finanztrends)

    » ATX pendelt weiter um den Wert vom Jahresstart – PORR mit Rekordjahr, Ba...

    » PIR-News: Zahlen von Porr, Kontron, Bajaj Mobility, News zu Post, Andrit...

    » Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    boersegeschichte.at in Bildern
    Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 0,7 Prozent ein
    Rheinmetall Aktie: Technische Zerreißprobe ( Finanztrends)
    Shell Aktie: Versorgungsschock droht! ( Finanztrends)
    VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
    Bauzinsen schießen durch geopolitische Krise in die Höhe ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: OMV(1)
      BSN MA-Event Agrana
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Strabag(1), OMV(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kontron(5), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1.18%, Rutsch der Stunde: VIG -1.05%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), EVN(1)
      BSN Vola-Event Bajaj Mobility AG
      Star der Stunde: Polytec Group 2.97%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.73%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(1), Österreichische Post(1), OMV(1), Uniqa(1), Porr(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch knapp im Plus, gute Sager von Christoph Boschan und Walter Oblin

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Daido Moriyama
      Japan, A Photo Theater (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de