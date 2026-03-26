Boss Energy Aktie: Ressourcen-Update überzeugt ( Finanztrends)

26.03.2026, 1829 Zeichen

Boss Energy treibt den Ausbau seiner Uran-Vorkommen in Australien voran. Mit einer deutlichen Aufstockung der Ressourcen bei den Satelliten-Lagerstätten Gould's Dam und Jason's schafft das Unternehmen die Basis für eine verlängerte Minenlebensdauer. Anleger reagierten am Mittwoch mit einem Kursplus von rund acht Prozent auf die operativen Fortschritte und die solide Finanzlage.

Deutliches Plus bei Uran-Vorkommen

Die neuen Schätzungen für die Satelliten-Projekte zeigen ein signifikantes Wachstum. Bei Gould's Dam stieg die Uranmenge um 30 Prozent auf 33,1 Millionen Pfund, während das Jason’s-Vorkommen um neun Prozent zulegte. Insgesamt verfügen diese Lagerstätten nun über 45,1 Millionen Pfund Uran – ein Plus von 24 Prozent gegenüber früheren Kalkulationen. Diese Erweiterung ist das Ergebnis intensiver Bohrprogramme und eines verbesserten geologischen Verständnisses der Region.

Bis zur ersten Förderung aus diesen neuen Quellen wird jedoch noch Zeit vergehen. Boss Energy plant, die notwendigen staatlichen und bundesweiten Genehmigungsverfahren in der zweiten Jahreshälfte 2026 einzuleiten. Da dieser Prozess schätzungsweise 30 bis 36 Monate in Anspruch nimmt, ist mit einem Produktionsstart frühestens Ende 2029 zu rechnen. Die räumliche Nähe zum bestehenden Honeymoon-Projekt bietet dabei logistische Vorteile und

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(26.03.2026)

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