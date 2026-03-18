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iShares MSCI World ETF: Geopolitik diktiert den Kurs ( Finanztrends)

18.03.2026, 3225 Zeichen

Der iShares MSCI World ETF navigiert derzeit durch ein komplexes Marktumfeld. Ein eskalierender Konflikt im Nahen Osten treibt die Ölpreise und zwingt die US-Notenbank Fed, ihre erhofften Zinssenkungen aufzuschieben. Gleichzeitig steht dem stark US-lastigen Fonds im Mai eine tiefgreifende methodische Umstrukturierung bevor, die die Gewichtung der größten Positionen spürbar verändern könnte.

Inflation bremst die Notenbanken

Heute endet die zweitägige Zinssitzung der Federal Reserve. Laut Termindaten liegt die Wahrscheinlichkeit bei 99 Prozent, dass der Leitzins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent verharrt. Verantwortlich für diese geldpolitische Zurückhaltung ist vor allem der Krieg im Iran. Die dadurch ausgelösten Ölpreise von rund 100 US-Dollar pro Barrel schüren neue Inflationssorgen.

Obwohl die US-Teuerungsrate im Februar bei 2,4 Prozent lag, befürchten Ökonomen bei anhaltend hohen Energiekosten einen Anstieg auf bis zu 3,5 Prozent bis Jahresende. Da der ETF zu über 70 Prozent in US-Werten investiert ist, reagiert er hochsensibel auf diese Entwicklung. Auch die Europäische Zentralbank und die Bank of England dürften am morgigen Donnerstag ihre Zinsen vorerst unverändert lassen, was den Spielraum für eine breite globale Aktienrallye kurzfristig einengt.

KI-Fokus und anstehende Strukturreform

Trotz des makroökonomischen Gegenwinds behält der Fonds seine technologische Ausrichtung bei. Ende Februar fand das erste vierteljährliche Rebalancing statt, bei dem gezielt Unternehmen aus den Bereichen KI-Hardware und Satelliteninfrastruktur wie AST SpaceMobile und Coherent Corp aufgenommen wurden. Die Spitze des Portfolios wird weiterhin von US-Technologiegiganten dominiert:

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Der eigentliche strukturelle Einschnitt folgt im Mai 2026. Der Indexanbieter MSCI plant eine umfassende Modernisierung seiner Methodik. Kernstück ist eine Anpassung der Streubesitz-Berechnung. Diese technische Änderung wird die Gewichtung einzelner Mega-Cap-Aktien innerhalb des ETFs direkt beeinflussen. Eine zuvor diskutierte Regelung, Unternehmen mit einem Krypto-Anteil von über 50 Prozent auszuschließen, wurde hingegen verworfen.

Die kurzfristige Richtung des ETFs entscheidet sich noch heute mit der Veröffentlichung der neuen Fed-Zinsprognosen, dem sogenannten "Dot Plot". Händler rechnen aktuell erst für September mit einer ersten Zinssenkung und sehen laut CME Group nur eine 43-prozentige Chance für einen zweiten Schritt in diesem Jahr. Solange dieses Zinsumfeld bestehen bleibt, wird die Performance der dominierenden US-Werte im Fonds maßgeblich von der anhaltend restriktiven Geldpolitik bestimmt.

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(18.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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