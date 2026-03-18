KI-Verordnung: EU-Parlament entscheidet über Transparenz ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
18.03.2026, 4080 Zeichen
Heute stimmen die Ausschüsse des EU-Parlaments über umstrittene Aufweichungen der KI-Verordnung ab. Nur zwei Tage nachdem die Mitgliedstaaten Fristen für Hochrisiko-KI um 16 Monate verschoben haben, steht nun der Schutz öffentlicher Transparenz auf dem Spiel. Ein Bündnis aus über 60 Organisationen warnt vor einem Aushöhlen der Kernvorschriften.
Mitgliedstaaten verschieben Fristen massiv
Der EU-Rat einigte sich am 16. März auf eine deutliche Entlastung für die Wirtschaft. Statt bereits im August 2026 müssen sich standalone Hochrisiko-KI-Systeme nun erst im Dezember 2027 an die Vorgaben halten. Für in Produkte eingebettete Systeme gilt sogar erst August 2028 als Stichtag. Die Verschiebung soll Unternehmen mehr Zeit für die Entwicklung technischer Standards geben. Doch sie verwässert auch sofort wirksame Transparenzpflichten, die eigentlich globaler Maßstab werden sollten.
Anzeige
Angesichts der komplexen neuen Anforderungen der EU-KI-Verordnung benötigen Unternehmen jetzt klare Orientierungshilfen zur Umsetzung. Dieser kompakte Leitfaden erklärt verständlich alle geltenden Pflichten und Fristen für Ihr Unternehmen, ganz ohne juristisches Vorwissen. Kostenloses E-Book zur EU-KI-Verordnung herunterladen
Streit um öffentliches KI-Register eskaliert
Im Zentrum der heutigen Debatte steht Artikel 49(2) der KI-Verordnung. Das umstrittene Digital-Omnibus-Paket will die darin festgeschriebene Pflicht abschaffen, sich in ein öffentliches EU-Register einzutragen. Diese Pflicht gilt immer dann, wenn Anbieter ihre KI-Systeme selbst als unkritisch einstufen und sich von strengen Auflagen befreien. Über 60 Bürgerrechtsgruppen laufen Sturm: „Ohne öffentliche Datenbank kann niemand mehr nachvollziehen, wie KI klassifiziert und eingesetzt wird“, argumentieren sie. Die Frage ist klar: Bleibt Transparenz ein Grundpfeiler – oder opfert die EU ihn der Wirtschaftsfreundlichkeit?
Trainingsdaten: Vage Angaben sorgen für Ärger
Auch bei Allzweck-KI-Modellen (General-Purpose AI) bleibt Transparenz ein Zankapfel. Die Verordnung verlangt detaillierte Zusammenfassungen der verwendeten Trainingsdaten. Doch erste Berichte aus 2026 zeigen: Große Tech-Konzerne liefern oft nur vage Beschreibungen. Die EU-Kommission pocht darauf, dass Rechteinhaber nachvollziehen können müssen, ob ihr Material verwendet wurde. Juristen prophezeien eine Welle neuer Klagen, sollten die Enthüllungspflichten verwässert werden. Das Ringen zwischen KI-Entwicklung und Urheberrecht ist in vollem Gange.
Deepfakes: Strengere Regeln trotz Aufschub
Während Fristen für Hochrisiko-KI schwinden, werden andere Regeln verschärft. Nach Skandalen um nicht einvernehmliche KI-generierte Bilder Ende 2025 hat der Gesetzgeber nachgebessert. Die Herstellung solcher synthetischer Medien ist nun klarer verboten. Anbieter müssen wirksame Sicherheitsvorkehrungen und Geoblocking-Mechanismen nachweisen. Die Transparenzpflicht gilt hier sofort: Nutzer müssen klar erkennen können, wann sie mit manipulierten Inhalten interagieren. Unternehmen, die diese Hürden nicht nehmen, erhalten keine Ausnahmen.
Anzeige
Trotz der aktuellen Verschiebungen bei Hochrisiko-Systemen laufen viele andere Fristen der neuen KI-Regeln bereits unaufhaltsam ab. Sichern Sie sich diesen praktischen Umsetzungsleitfaden, um Kennzeichnungspflichten und Risikoklassen rechtzeitig und rechtssicher zu erfüllen. Gratis-Leitfaden zu Fristen und Anforderungen sichern
Wettlauf zwischen Innovation und Kontrolle
Die heutigen Abstimmungen markieren eine Zäsur in der europäischen Digitalpolitik. Die Kommission gibt der Industrie mit den Aufschüben Luft – und riskiert zugleich ihren Ruf als Vorreiter für digitale Rechte. Die mögliche Abschaffung des öffentlichen Registers wäre ein klares Signal für mehr Selbstregulierung. Unternehmen stehen vor einer zweigeteilten Realität: Mehr Zeit für Hochrisiko-Systeme, aber sofortiger Druck bei Datentransparenz und Urheberrechten. Über 70 Länder, die eigene KI-Gesetze vorbereiten, blicken gespannt auf Brüssel. Wird der globale Standard künftig schnelle Innovation oder strenge öffentliche Kontrolle priorisieren?
Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Uniqa, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, AT&S, OMV, voestalpine, UBM, Mayr-Melnhof, FACC, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Semperit, VIG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, DO&CO, Polytec Group, Amag, CA Immo, CPI Europe AG, Fresenius Medical Care, RWE, Münchener Rück, Deutsche Boerse, Rheinmetall, Zalando.
Random Partner
Erste Asset Management
Die Erste Asset Management versteht sich als internationaler Vermögensverwalter und Asset Manager mit einer starken Position in Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG. Den Kunden wird ein breit gefächertes Spektrum an Investmentfonds und Vermögensverwaltungslösungen geboten.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX-Trends: FACC, OMV, Mayr-Melnhof ...
» Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner
» FYDcoin: Kurs auf Knappheit ( Finanztrends)
» Bosch-Studie: Jedes vierte Kind psychisch belastet ( Finanztrends)
» Luxemburgs Datenschutzbehörde startet KI-Expertentraining ( Finanztrends)
» Android-Apps: Gehirnjogging wird werbefrei und therapeutisch ( Finanztre...
» Graphite One Aktie: 35 Millionen gesichert ( Finanztrends)
» Diageo Aktie: Harte Sanierung ( Finanztrends)
» DAX: Erholung mit Haken ( Finanztrends)
» First American Aktie: Effizienz im Blick ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Research-Fazits zu Porsche, Beiersdorf, Fraport, ...
- Guten Morgen mit Deutsche Bank, Fresenius, Kion, ...
- Verbund: Gesunkene Strom-Produktion und Abschöpfu...
- ATX-Trends: FACC, OMV, Mayr-Melnhof ...
- Semperit-CEO: "Wollen 2026 wieder klar auf den Wa...
- Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1105: Iran bringt schwachen März-Start auch im ATX, irre Volumina, Verbund gesucht und ein Prost mit mir auf den ATX
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
18.03.2026, 4080 Zeichen
Heute stimmen die Ausschüsse des EU-Parlaments über umstrittene Aufweichungen der KI-Verordnung ab. Nur zwei Tage nachdem die Mitgliedstaaten Fristen für Hochrisiko-KI um 16 Monate verschoben haben, steht nun der Schutz öffentlicher Transparenz auf dem Spiel. Ein Bündnis aus über 60 Organisationen warnt vor einem Aushöhlen der Kernvorschriften.
Mitgliedstaaten verschieben Fristen massiv
Der EU-Rat einigte sich am 16. März auf eine deutliche Entlastung für die Wirtschaft. Statt bereits im August 2026 müssen sich standalone Hochrisiko-KI-Systeme nun erst im Dezember 2027 an die Vorgaben halten. Für in Produkte eingebettete Systeme gilt sogar erst August 2028 als Stichtag. Die Verschiebung soll Unternehmen mehr Zeit für die Entwicklung technischer Standards geben. Doch sie verwässert auch sofort wirksame Transparenzpflichten, die eigentlich globaler Maßstab werden sollten.
Anzeige
Angesichts der komplexen neuen Anforderungen der EU-KI-Verordnung benötigen Unternehmen jetzt klare Orientierungshilfen zur Umsetzung. Dieser kompakte Leitfaden erklärt verständlich alle geltenden Pflichten und Fristen für Ihr Unternehmen, ganz ohne juristisches Vorwissen. Kostenloses E-Book zur EU-KI-Verordnung herunterladen
Streit um öffentliches KI-Register eskaliert
Im Zentrum der heutigen Debatte steht Artikel 49(2) der KI-Verordnung. Das umstrittene Digital-Omnibus-Paket will die darin festgeschriebene Pflicht abschaffen, sich in ein öffentliches EU-Register einzutragen. Diese Pflicht gilt immer dann, wenn Anbieter ihre KI-Systeme selbst als unkritisch einstufen und sich von strengen Auflagen befreien. Über 60 Bürgerrechtsgruppen laufen Sturm: „Ohne öffentliche Datenbank kann niemand mehr nachvollziehen, wie KI klassifiziert und eingesetzt wird“, argumentieren sie. Die Frage ist klar: Bleibt Transparenz ein Grundpfeiler – oder opfert die EU ihn der Wirtschaftsfreundlichkeit?
Trainingsdaten: Vage Angaben sorgen für Ärger
Auch bei Allzweck-KI-Modellen (General-Purpose AI) bleibt Transparenz ein Zankapfel. Die Verordnung verlangt detaillierte Zusammenfassungen der verwendeten Trainingsdaten. Doch erste Berichte aus 2026 zeigen: Große Tech-Konzerne liefern oft nur vage Beschreibungen. Die EU-Kommission pocht darauf, dass Rechteinhaber nachvollziehen können müssen, ob ihr Material verwendet wurde. Juristen prophezeien eine Welle neuer Klagen, sollten die Enthüllungspflichten verwässert werden. Das Ringen zwischen KI-Entwicklung und Urheberrecht ist in vollem Gange.
Deepfakes: Strengere Regeln trotz Aufschub
Während Fristen für Hochrisiko-KI schwinden, werden andere Regeln verschärft. Nach Skandalen um nicht einvernehmliche KI-generierte Bilder Ende 2025 hat der Gesetzgeber nachgebessert. Die Herstellung solcher synthetischer Medien ist nun klarer verboten. Anbieter müssen wirksame Sicherheitsvorkehrungen und Geoblocking-Mechanismen nachweisen. Die Transparenzpflicht gilt hier sofort: Nutzer müssen klar erkennen können, wann sie mit manipulierten Inhalten interagieren. Unternehmen, die diese Hürden nicht nehmen, erhalten keine Ausnahmen.
Anzeige
Trotz der aktuellen Verschiebungen bei Hochrisiko-Systemen laufen viele andere Fristen der neuen KI-Regeln bereits unaufhaltsam ab. Sichern Sie sich diesen praktischen Umsetzungsleitfaden, um Kennzeichnungspflichten und Risikoklassen rechtzeitig und rechtssicher zu erfüllen. Gratis-Leitfaden zu Fristen und Anforderungen sichern
Wettlauf zwischen Innovation und Kontrolle
Die heutigen Abstimmungen markieren eine Zäsur in der europäischen Digitalpolitik. Die Kommission gibt der Industrie mit den Aufschüben Luft – und riskiert zugleich ihren Ruf als Vorreiter für digitale Rechte. Die mögliche Abschaffung des öffentlichen Registers wäre ein klares Signal für mehr Selbstregulierung. Unternehmen stehen vor einer zweigeteilten Realität: Mehr Zeit für Hochrisiko-Systeme, aber sofortiger Druck bei Datentransparenz und Urheberrechten. Über 70 Länder, die eigene KI-Gesetze vorbereiten, blicken gespannt auf Brüssel. Wird der globale Standard künftig schnelle Innovation oder strenge öffentliche Kontrolle priorisieren?
Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Uniqa, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, AT&S, OMV, voestalpine, UBM, Mayr-Melnhof, FACC, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Semperit, VIG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, DO&CO, Polytec Group, Amag, CA Immo, CPI Europe AG, Fresenius Medical Care, RWE, Münchener Rück, Deutsche Boerse, Rheinmetall, Zalando.
Random Partner
Erste Asset Management
Die Erste Asset Management versteht sich als internationaler Vermögensverwalter und Asset Manager mit einer starken Position in Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG. Den Kunden wird ein breit gefächertes Spektrum an Investmentfonds und Vermögensverwaltungslösungen geboten.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX-Trends: FACC, OMV, Mayr-Melnhof ...
» Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner
» FYDcoin: Kurs auf Knappheit ( Finanztrends)
» Bosch-Studie: Jedes vierte Kind psychisch belastet ( Finanztrends)
» Luxemburgs Datenschutzbehörde startet KI-Expertentraining ( Finanztrends)
» Android-Apps: Gehirnjogging wird werbefrei und therapeutisch ( Finanztre...
» Graphite One Aktie: 35 Millionen gesichert ( Finanztrends)
» Diageo Aktie: Harte Sanierung ( Finanztrends)
» DAX: Erholung mit Haken ( Finanztrends)
» First American Aktie: Effizienz im Blick ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Research-Fazits zu Porsche, Beiersdorf, Fraport, ...
- Guten Morgen mit Deutsche Bank, Fresenius, Kion, ...
- Verbund: Gesunkene Strom-Produktion und Abschöpfu...
- ATX-Trends: FACC, OMV, Mayr-Melnhof ...
- Semperit-CEO: "Wollen 2026 wieder klar auf den Wa...
- Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1105: Iran bringt schwachen März-Start auch im ATX, irre Volumina, Verbund gesucht und ein Prost mit mir auf den ATX
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Daido Moriyama
Farewell Photography (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Gerhard Puhlmann
Die Stalinallee
1953
Verlag der Nation
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie