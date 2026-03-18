SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

NIS-2: Zehntausende deutsche Firmen verpassen Frist und riskieren Millionenstrafen ( Finanztrends)

18.03.2026, 5137 Zeichen

Die Schonfrist ist vorbei: Seit dem 6. März 2026 müssen Zehntausende deutsche Unternehmen mit drastischen Bußgeldern rechnen, weil sie die Registrierungspflicht der EU-Cybersicherheitsrichtlinie NIS-2 ignoriert haben. Neue Daten zeigen ein massives Vollzugsdefizit.

Nach dem Stichtag haben sich nur etwa 11.500 der geschätzt 30.000 betroffenen Unternehmen beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) registriert. Das bedeutet: Rund 18.000 Firmen befinden sich aktuell im Zustand der Rechtsverletzung. Das deutsche Umsetzungsgesetz, das NIS-2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz (NIS2UmsuCG), ist seit Dezember 2025 in Kraft. Die Phase der aktiven Durchsetzung hat begonnen.

Anzeige

Angesichts der verschärften Lage durch NIS-2 und neue Digital-Gesetze stehen viele Unternehmen vor massiven Haftungsrisiken. Dieser Experten-Report enthüllt effektive Strategien zur Stärkung Ihrer IT-Sicherheit, ohne dass Ihr Budget explodiert. Jetzt kostenlosen Cyber-Security-Leitfaden herunterladen

Massive Nachzügler – vor allem im Mittelstand

Das Ausmaß der Versäumnisse überrascht Fachleute. Besonders betroffen sind Branchen wie das Gesundheitswesen, der produzierende Sektor und die Abfallwirtschaft. Viele mittelständische Unternehmen haben offenbar nicht erkannt, dass sie durch die erweiterte NIS-2-Richtlinie nun in den regulatorischen Fokus geraten sind.

Die Konsequenzen sind unmittelbar und schwerwiegend. Das BSI kann nun Compliance-Prüfungen einleiten und Sanktionen verhängen. Die Bußgelder können bis zu 10 Millionen Euro oder zwei Prozent des weltweiten Jahresumsatzes betragen – je nachdem, welcher Wert höher ist. Rechtsberater raten Nachzüglern dringend, die Registrierung im noch geöffneten BSI-Portal sofort nachzuholen. Dies könnte die Höhe möglicher Strafen mindern.

Paradigmenwechsel: Haftung trifft die Vorstände persönlich

Die NIS-2-Richtlinie markiert einen fundamentalen Wandel. Während die Vorgängerregelung von 2016 nur etwa 2.000 Betreiber Kritischer Infrastrukturen (KRITIS) umfasste, erweitert NIS-2 den Kreis radikal. 18 Sektoren – von der Lebensmittelproduktion über die chemische Industrie bis zur digitalen Infrastruktur – sind nun erfasst. Grundsätzlich gilt die Pflicht für Unternehmen in diesen Bereichen mit mindestens 50 Mitarbeitern oder einem Jahresumsatz bzw. einer Bilanzsumme von über 10 Millionen Euro.

Der vielleicht einschneidendste Punkt ist die neue persönliche Haftung für Geschäftsleitungen. Cybersicherheit ist keine rein technische Frage mehr, die an die IT-Abteilung delegiert werden kann. Sie wird zur gesetzlichen Führungsaufgabe. Vorstände und Geschäftsführer müssen Sicherheitsmaßnahmen genehmigen, überwachen und fortlaufend kontrollieren. Bei pflichtwidrigem Versagen haften sie persönlich – im Extremfall mit ihrem Privatvermögen.

Drei-Stufen-Meldepflicht zwingt zu Investitionen

Neben der Registrierung warten weitere Pflichten. Unternehmen müssen umfassende technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs) umsetzen. Dazu gehören Risikoanalysen, Notfallkonzepte und verbindliche Schulungen für Mitarbeiter und Führungskräfte.

Anzeige

Da die EU-Regulierung auch für neue Technologien wie KI strikte Dokumentations- und Sicherheitsvorgaben macht, sollten Verantwortliche jetzt handeln. Dieser kostenlose Leitfaden erklärt Ihnen kompakt und verständlich, welche neuen Pflichten für Ihr Unternehmen gelten und wie Sie diese rechtssicher umsetzen. Gratis E-Book zur KI-Verordnung sichern

Besonders herausfordernd ist die neue Meldepflicht bei Sicherheitsvorfällen. Sie sieht einen dreistufigen Prozess vor:
1. Frühwarnung an das BSI innerhalb von 24 Stunden nach Entdeckung.
2. Detaillierter Incident-Bericht innerhalb von 72 Stunden.
3. Abschließender Evaluierungsbericht innerhalb von 30 Tagen.

Diese engen Zeitfenster sind mit manuellen Prozessen kaum einzuhalten. Berater beobachten daher einen Boom bei Nachfragen nach automatisierten Monitoring-Tools und Managed-Security-Dienstleistungen.

Analyse: Ein neues Zeitalter der digitalen Resilienz

Die niedrige Registrierungsquote offenbart eine Kluft zwischen europäischen Regulierungsambitionen und der betrieblichen Realität des deutschen Mittelstands. Vergleiche mit der chaotischen Einführung der DSGVO 2018 drängen sich auf. Experten betonen jedoch: NIS-2 geht viel tiefer. Es geht nicht mehr nur um Datenschutz, sondern um die operative Widerstandsfähigkeit und die Sicherung ganzer Lieferketten.

Der Markt reagiert bereits heftig. Anbieter von Compliance-Software und Sicherheitsdienstleistungen verzeichnen eine überwältigende Nachfrage. Die Richtlinie macht Cybersicherheit zur Grundvoraussetzung für die Teilnahme am europäischen Wirtschaftsleben. Unternehmen, die nicht konform sind, riskieren nicht nur Strafen, sondern auch den Ausschluss aus Lieferketten, da konforme Partner ihre Zulieferer überprüfen müssen.

Die kommenden Monate werden zum Stresstest für die Durchsetzungsfähigkeit des BSI. Es werden erste Warnungen und Stichproben erwartet. Für die deutsche Wirtschaft beginnt mit der verpassten Frist eine neue Ära: Digitale Resilienz ist kein Wettbewerbsvorteil mehr, sondern eine überlebenswichtige Pflicht.


(18.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu Semperit, Staat mit zusätzlicher Kapitalmarkt-Belastung




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, UBM, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Kapsch TrafficCom, AT&S, OMV, ATX, ATX Prime, ATX TR, Agrana, ATX NTR, CA Immo, RBI, Mayr-Melnhof, Amag, Athos Immobilien, Bawag, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Austriacard Holdings AG, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zumtobel, voestalpine, Infineon, Fresenius Medical Care, Commerzbank.

Random Partner

A1 Telekom Austria
Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu...

» Wiener Börse zu Mittag deutlich tiefer: ATX wieder unter Jahresstartwert...

» BGHW setzt mit Reinigungsausschreibung neue Maßstäbe ( Finanztrends)

» WisdomTree Gold 3x ETF: Fed-Dämpfer ( Finanztrends)

» SNB: Zinspause mit Signal ( Finanztrends)

» Metallindustrie verliert monatlich 10.000 Jobs ( Finanztrends)

» Studie: Ernährung kann Prädiabetes ohne Abnehmen umkehren ( Finanztrends)

» Spargel-Saison 2026 startet außergewöhnlich früh ( Finanztrends)

» Econframe Aktie: Rückkäufe forciert ( Finanztrends)

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Einreihung B&C / Semperit, FACC, Verbun...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
VINCORION Aktie: Zehnfach überzeichnet ( Finanztrends)
Vulcan Energy Aktie: Alles auf dem Prüfstand ( Finanztrends)
Carl Zeiss Meditec Aktie: Fonds müssen raus ( Finanztrends)
VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
RENK Aktie: Zahlen, Ziele, Konferenz ( Finanztrends)
Semperit-Kernaktionärin: "Noch keine endgültige Entscheidung getroffen"




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Infineon
    BSN MA-Event RBI
    Star der Stunde: SBO 1.45%, Rutsch der Stunde: Agrana -1.94%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(2), Lenzing(2), Bawag(1)
    BSN MA-Event Telekom Austria
    Smeilinho zu Österreichische Post
    Smeilinho zu Verbund
    Smeilinho zu Strabag
    Smeilinho zu Wienerberger
    Featured Partner Video

    Inside Umbrella powered by wikifolio 03/26: Ritschy setzt mit dem grössten Shift in der Portolio-Zusammensetzung seit der Pandemie auf Öl

    Folge 03/26 (insg. Ep. 15) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikif...

    Books josefchladek.com

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Daido Moriyama
    A Hunter (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Gerhard Puhlmann
    Die Stalinallee
    1953
    Verlag der Nation



    Autor: Finanztrends

    18.03.2026, 5137 Zeichen

    Die Schonfrist ist vorbei: Seit dem 6. März 2026 müssen Zehntausende deutsche Unternehmen mit drastischen Bußgeldern rechnen, weil sie die Registrierungspflicht der EU-Cybersicherheitsrichtlinie NIS-2 ignoriert haben. Neue Daten zeigen ein massives Vollzugsdefizit.

    Nach dem Stichtag haben sich nur etwa 11.500 der geschätzt 30.000 betroffenen Unternehmen beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) registriert. Das bedeutet: Rund 18.000 Firmen befinden sich aktuell im Zustand der Rechtsverletzung. Das deutsche Umsetzungsgesetz, das NIS-2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz (NIS2UmsuCG), ist seit Dezember 2025 in Kraft. Die Phase der aktiven Durchsetzung hat begonnen.

    Anzeige

    Angesichts der verschärften Lage durch NIS-2 und neue Digital-Gesetze stehen viele Unternehmen vor massiven Haftungsrisiken. Dieser Experten-Report enthüllt effektive Strategien zur Stärkung Ihrer IT-Sicherheit, ohne dass Ihr Budget explodiert. Jetzt kostenlosen Cyber-Security-Leitfaden herunterladen

    Massive Nachzügler – vor allem im Mittelstand

    Das Ausmaß der Versäumnisse überrascht Fachleute. Besonders betroffen sind Branchen wie das Gesundheitswesen, der produzierende Sektor und die Abfallwirtschaft. Viele mittelständische Unternehmen haben offenbar nicht erkannt, dass sie durch die erweiterte NIS-2-Richtlinie nun in den regulatorischen Fokus geraten sind.

    Die Konsequenzen sind unmittelbar und schwerwiegend. Das BSI kann nun Compliance-Prüfungen einleiten und Sanktionen verhängen. Die Bußgelder können bis zu 10 Millionen Euro oder zwei Prozent des weltweiten Jahresumsatzes betragen – je nachdem, welcher Wert höher ist. Rechtsberater raten Nachzüglern dringend, die Registrierung im noch geöffneten BSI-Portal sofort nachzuholen. Dies könnte die Höhe möglicher Strafen mindern.

    Paradigmenwechsel: Haftung trifft die Vorstände persönlich

    Die NIS-2-Richtlinie markiert einen fundamentalen Wandel. Während die Vorgängerregelung von 2016 nur etwa 2.000 Betreiber Kritischer Infrastrukturen (KRITIS) umfasste, erweitert NIS-2 den Kreis radikal. 18 Sektoren – von der Lebensmittelproduktion über die chemische Industrie bis zur digitalen Infrastruktur – sind nun erfasst. Grundsätzlich gilt die Pflicht für Unternehmen in diesen Bereichen mit mindestens 50 Mitarbeitern oder einem Jahresumsatz bzw. einer Bilanzsumme von über 10 Millionen Euro.

    Der vielleicht einschneidendste Punkt ist die neue persönliche Haftung für Geschäftsleitungen. Cybersicherheit ist keine rein technische Frage mehr, die an die IT-Abteilung delegiert werden kann. Sie wird zur gesetzlichen Führungsaufgabe. Vorstände und Geschäftsführer müssen Sicherheitsmaßnahmen genehmigen, überwachen und fortlaufend kontrollieren. Bei pflichtwidrigem Versagen haften sie persönlich – im Extremfall mit ihrem Privatvermögen.

    Drei-Stufen-Meldepflicht zwingt zu Investitionen

    Neben der Registrierung warten weitere Pflichten. Unternehmen müssen umfassende technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs) umsetzen. Dazu gehören Risikoanalysen, Notfallkonzepte und verbindliche Schulungen für Mitarbeiter und Führungskräfte.

    Anzeige

    Da die EU-Regulierung auch für neue Technologien wie KI strikte Dokumentations- und Sicherheitsvorgaben macht, sollten Verantwortliche jetzt handeln. Dieser kostenlose Leitfaden erklärt Ihnen kompakt und verständlich, welche neuen Pflichten für Ihr Unternehmen gelten und wie Sie diese rechtssicher umsetzen. Gratis E-Book zur KI-Verordnung sichern

    Besonders herausfordernd ist die neue Meldepflicht bei Sicherheitsvorfällen. Sie sieht einen dreistufigen Prozess vor:
    1. Frühwarnung an das BSI innerhalb von 24 Stunden nach Entdeckung.
    2. Detaillierter Incident-Bericht innerhalb von 72 Stunden.
    3. Abschließender Evaluierungsbericht innerhalb von 30 Tagen.

    Diese engen Zeitfenster sind mit manuellen Prozessen kaum einzuhalten. Berater beobachten daher einen Boom bei Nachfragen nach automatisierten Monitoring-Tools und Managed-Security-Dienstleistungen.

    Analyse: Ein neues Zeitalter der digitalen Resilienz

    Die niedrige Registrierungsquote offenbart eine Kluft zwischen europäischen Regulierungsambitionen und der betrieblichen Realität des deutschen Mittelstands. Vergleiche mit der chaotischen Einführung der DSGVO 2018 drängen sich auf. Experten betonen jedoch: NIS-2 geht viel tiefer. Es geht nicht mehr nur um Datenschutz, sondern um die operative Widerstandsfähigkeit und die Sicherung ganzer Lieferketten.

    Der Markt reagiert bereits heftig. Anbieter von Compliance-Software und Sicherheitsdienstleistungen verzeichnen eine überwältigende Nachfrage. Die Richtlinie macht Cybersicherheit zur Grundvoraussetzung für die Teilnahme am europäischen Wirtschaftsleben. Unternehmen, die nicht konform sind, riskieren nicht nur Strafen, sondern auch den Ausschluss aus Lieferketten, da konforme Partner ihre Zulieferer überprüfen müssen.

    Die kommenden Monate werden zum Stresstest für die Durchsetzungsfähigkeit des BSI. Es werden erste Warnungen und Stichproben erwartet. Für die deutsche Wirtschaft beginnt mit der verpassten Frist eine neue Ära: Digitale Resilienz ist kein Wettbewerbsvorteil mehr, sondern eine überlebenswichtige Pflicht.


    (18.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu Semperit, Staat mit zusätzlicher Kapitalmarkt-Belastung




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, UBM, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Kapsch TrafficCom, AT&S, OMV, ATX, ATX Prime, ATX TR, Agrana, ATX NTR, CA Immo, RBI, Mayr-Melnhof, Amag, Athos Immobilien, Bawag, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Austriacard Holdings AG, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zumtobel, voestalpine, Infineon, Fresenius Medical Care, Commerzbank.

    Random Partner

    A1 Telekom Austria
    Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu...

    » Wiener Börse zu Mittag deutlich tiefer: ATX wieder unter Jahresstartwert...

    » BGHW setzt mit Reinigungsausschreibung neue Maßstäbe ( Finanztrends)

    » WisdomTree Gold 3x ETF: Fed-Dämpfer ( Finanztrends)

    » SNB: Zinspause mit Signal ( Finanztrends)

    » Metallindustrie verliert monatlich 10.000 Jobs ( Finanztrends)

    » Studie: Ernährung kann Prädiabetes ohne Abnehmen umkehren ( Finanztrends)

    » Spargel-Saison 2026 startet außergewöhnlich früh ( Finanztrends)

    » Econframe Aktie: Rückkäufe forciert ( Finanztrends)

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Einreihung B&C / Semperit, FACC, Verbun...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    VINCORION Aktie: Zehnfach überzeichnet ( Finanztrends)
    Vulcan Energy Aktie: Alles auf dem Prüfstand ( Finanztrends)
    Carl Zeiss Meditec Aktie: Fonds müssen raus ( Finanztrends)
    VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
    RENK Aktie: Zahlen, Ziele, Konferenz ( Finanztrends)
    Semperit-Kernaktionärin: "Noch keine endgültige Entscheidung getroffen"




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Infineon
      BSN MA-Event RBI
      Star der Stunde: SBO 1.45%, Rutsch der Stunde: Agrana -1.94%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(2), Lenzing(2), Bawag(1)
      BSN MA-Event Telekom Austria
      Smeilinho zu Österreichische Post
      Smeilinho zu Verbund
      Smeilinho zu Strabag
      Smeilinho zu Wienerberger
      Featured Partner Video

      Inside Umbrella powered by wikifolio 03/26: Ritschy setzt mit dem grössten Shift in der Portolio-Zusammensetzung seit der Pandemie auf Öl

      Folge 03/26 (insg. Ep. 15) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikif...

      Books josefchladek.com

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Gerhard Puhlmann
      Die Stalinallee
      1953
      Verlag der Nation

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de