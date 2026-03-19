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Akupressur: Vom Wellness-Trend zur klinisch belegten Therapie ( Finanztrends)

19.03.2026, 3689 Zeichen

Akupressur hilft nachweislich gegen chronische Erschöpfung – eine aktuelle Studie belegt die Wirksamkeit der Druckpunkt-Therapie. Die Jahrtausende alte Heilmethode etabliert sich zunehmend als evidenzbasierte, digitale Selbsthilfe. Besonders bei Krebspatientinnen zeigt sie starke Effekte.

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Studie belegt: App-gesteuerte Selbsthilfe reduziert Fatigue

Den bisher stärksten klinischen Beleg liefert eine Phase-3-Studie im JAMA Network Open vom Februar 2026. Forscher der University of Michigan untersuchten 171 Frauen mit Fatigue nach überstandenem Eierstockkrebs. Das Ergebnis ist eindeutig: Nach sechs Wochen app-gesteuerter Selbst-Akupressur erreichten 58,5 Prozent der Teilnehmerinnen ein klinisch normales Energieniveau. In der Kontrollgruppe mit Standardbehandlung waren es nur 17,6 Prozent.

Die positive Wirkung hielt auch nach 24 Wochen noch an. Die Studie korrigiert jedoch einen verbreiteten Irrglauben: Die Schlafqualität verbesserte sich durch die Druckpunkt-Behandlung nicht. Die Forscher um Dr. Suzanna M. Zick betonen, dass die Wirkung spezifisch auf die Minderung der Erschöpfung und die Steigerung der Lebensqualität beschränkt ist.

So wirken die Druckpunkte im Körper

Während die Traditionelle Chinesische Medizin von der Balance der Lebensenergie „Qi“ spricht, erklärt die moderne Medizin die Wirkung physiologisch. Der gezielte Druck auf bestimmte Punkte – wie ST36 am Schienbein oder SP6 am Innenknöchel – stimuliert das Nervensystem.

Dies fördert die Durchblutung und beeinflusst die Ausschüttung von Neurotransmittern. Der Körper kann so vom sympathischen „Kampf-oder-Flucht“-Modus in den parasympathischen Entspannungszustand wechseln. Genau dieser Shift ist entscheidend für die Regeneration erschöpfter Energiereserven. Im Gegensatz zur Akupunktur sind dafür keine Nadeln, sondern nur Fingerdruck nötig.

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Der Durchbruch kommt per App

Der eigentliche Game-Changer ist die digitale Zugänglichkeit. Die Studie bewies, dass eine einfache Mobilfunk-App für die korrekte Anleitung ausreicht. Die Wirksamkeit der app-basierten Akupressur sei vergleichbar mit der von kognitiver Verhaltenstherapie oder strukturierten Bewegungsprogrammen, so die Autoren.

Gesundheitsorganisationen erkennen das Potenzial dieser skalierbaren Lösung. Die Association of Accredited Naturopathic Medical Colleges veröffentlichte im März 2026 evidenzbasierte Protokolle. Da die Methode nicht-invasiv, kostenfrei und überall anwendbar ist, wird sie zur Standard-Empfehlung bei chronischer Fatigue, Übelkeit und Stress.

Neue Studien testen Grenzen der Therapie

Das klinische Interesse an Akupressur weitet sich rasant aus. Aktuell laufen mehrere Studien, die die Anwendungsgebiete testen. Eine doppelblinde Studie untersucht 2026 den Effekt auf Blutzuckerwerte und Angstzustände bei älteren Diabetikern.

Eine weitere Studie prüft bis Ende 2026 die Wirksamkeit von Ohr-Akupressur per Smartphone-App bei Gewichtsreduktion und metabolischem Syndrom. Experten gehen davon aus, dass app-gesteuerte Akupressur bald fester Bestandteil ganzheitlicher Gesundheitsprogramme sein wird. Die Kombination aus klinischer Evidenz und digitaler Verfügbarkeit macht sie zu einem wertvollen Werkzeug für das moderne Gesundheitsmanagement.


(19.03.2026)

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Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn).

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