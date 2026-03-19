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Bärlauch-Saison startet mit scharfen Warnungen vor tödlichen Doppelgängern ( Finanztrends)

19.03.2026, 3268 Zeichen

Mit den ersten Frühlingsboten warnen Gesundheitsbehörden eindringlich vor giftigen Bärlauch-Doppelgängern. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) und regionale Ministerien melden eine steigende Zahl gefährlicher Verwechslungen. Besonders heikel: Die Behörden raten in diesem Jahr explizit davon ab, sich bei der Bestimmung auf KI-Apps zu verlassen.

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Vorsicht vor Maiglöckchen und Herbstzeitlose

Wo der beliebte Bärlauch wächst, sprießen auch seine tödlichen Zwillinge. Maiglöckchen, Herbstzeitlose und Gefleckter Aronstab sehen dem Wildkraut zum Verwechseln ähnlich. Die Herbstzeitlose ist besonders tückisch: Schon 50 Gramm ihrer Blätter können für einen Erwachsenen tödlich sein. Die Vergiftung zeigt sich oft erst Tage später durch schwere Organschäden.

Selbst der klassische Geruchstest birgt Gefahren. Der intensive Knoblauchduft haftet an den Händen – und täuscht so bei jedem weiteren Blatt Sicherheit vor. Experten empfehlen: Im Zweifel stehen lassen und nach einem Test gründlich die Hände waschen.

Warnt vor KI-Apps und Sammel-Verboten

„Verlassen Sie sich nicht auf künstliche Intelligenz!“ Diese klare Warnung kommt in dieser Saison vom baden-württembergischen Verbraucherschutzminister. Bestimmungs-Apps seien im dichten Unterholz oft nicht verlässlich genug, wo es um Leben und Tod geht.

Doch nicht nur Giftpflanzen sind ein Risiko. In deutschen Wäldern gilt die Handstraußregel: Nur eine handvoll Bärlauch pro Person für den Eigenbedarf ist erlaubt. Wer mit Säcken sammelt oder gewerblich erntet, begeht eine Ordnungswidrigkeit. In Naturschutzgebieten ist das Pflücken komplett verboten.

Sicherer Genuss aus Garten und Supermarkt

Wie also kommt man risikofrei an das aromatische Kraut? Die Behörden empfehlen zwei sichere Wege: kontrollierten Kauf oder eigenen Anbau. Supermärkte und Hofläden bieten zertifizierten Bärlauch an, bei dem Verwechslungen ausgeschlossen sind.

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Immer mehr Menschen setzen auf Setzlinge für Garten oder Balkon. Der Anbau ist unkompliziert – die Pflanze braucht vor allem Schatten und Feuchtigkeit. Einmal etabliert, breitet sie sich von selbst aus und liefert jedes Frühjahr eine garantierte, sichere Ernte.

Trend zum Superfood befeuert die Gefahr

Der Bärlauch-Boom hat die Lage verschärft. Als regionales Superfood landet das Kraut massenhaft in Pestos und Aufstrichen. Social-Media-Trends locken heute unerfahrene Sammler in die Wälder, wo früher nur Kenner unterwegs waren.

Die Folgen sind doppelt problematisch: Neben den Gesundheitsrisiken für Menschen leiden die Waldbestände. Oft werden Pflanzen mitsamt der Zwiebeln ausgerissen und die natürlichen Vorkommen dauerhaft geschädigt. Die aktuellen Warnungen sind eine direkte Antwort auf die steigenden Fallzahlen der Vorjahre.


(19.03.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu Semperit, Staat mit zusätzlicher Kapitalmarkt-Belastung




 

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Als zentrale Infrastrukturanbieterin der Region öffnet die Wiener Börse AG Tore zu den globalen Finanzmärkten. Sie vereint die Börsenplätze Wien und Prag. Mit modernster Technik und kundenorientierten Services leistet die Wiener Börse als privatwirtschaftliches, gewinnorientiertes Unternehmen einen bedeutenden Beitrag für einen international wettbewerbsfähigen Kapitalmarkt.

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    Star der Stunde: AT&S 1.07%, Rutsch der Stunde: Lenzing -0.86%
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    Autor: Finanztrends

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