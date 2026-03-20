RTL Group Aktie: Neue Milliarden-Allianz ( Finanztrends)

20.03.2026, 2594 Zeichen

Im Kampf um globale Werbebudgets zählt für Medienunternehmen vor allem eines: digitale Reichweite. Genau hier setzt die RTL Group nun einen neuen Hebel an. Durch eine erweiterte strategische Partnerschaft in Frankreich baut der Konzern sein Video-Inventar deutlich aus und überschreitet eine wichtige Zielmarke für internationale Werbekunden.

Ein globales Werbenetzwerk

Seit gestern kooperiert die konzerneigene Vermarktungseinheit RTL AdAlliance noch enger mit der französischen Media Figaro. Bekannte Publikationen wie Le Figaro, Madame Figaro oder Gala fließen nun direkt in das digitale RTL-Netzwerk ein. Das Ziel dieser Bündelung ist eine grenzüberschreitende, markensichere Plattform für Werbetreibende.

Durch den Zusammenschluss klettert die Reichweite des sogenannten „Total Video“-Angebots auf über eine Milliarde Videoabrufe pro Monat. RTL bietet Werbekunden damit ab sofort einen zentralen Zugang zu Zielgruppen in mehr als 17 internationalen Märkten, darunter die USA, Großbritannien und Japan.

Die Logik hinter dem Deal

Der Schritt folgt einer klaren Branchenlogik. Der digitale Werbemarkt ist historisch stark fragmentiert. Gleichzeitig suchen große Werbetreibende zunehmend nach einfachen, programmatischen Buchungswegen für groß angelegte internationale Kampagnen. RTL positioniert sich durch die neue Allianz als technischer Knotenpunkt. Das Unternehmen bündelt Premium-Inhalte verschiedener Publisher unter einem Dach, um im harten Wettbewerb um die Budgets der globalen Großkunden besser zu bestehen.

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An der Börse ging das Papier am Donnerstag bei 35,75 Euro aus dem Handel. Nach einem leichten Kursrückgang von 3,51 Prozent in den vergangenen sieben Tagen signalisiert der Relative-Stärke-Index (RSI) mit einem Wert von 16,8 aktuell ein technisch stark überverkauftes Niveau.

Die Integration des französischen Inventars stärkt die Verhandlungsposition der RTL AdAlliance in Europa und darüber hinaus spürbar. Mit der konsequenten Fokussierung auf messbare, großvolumige Reichweite passt sich der Konzern den aktuellen Anforderungen der Werbeindustrie an und festigt seine Infrastruktur im wachsenden digitalen Videomarkt.

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(20.03.2026)

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