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Sondervermögen SVIK: Regierung Merz in schwerer Haushaltskrise ( Finanztrends)

20.03.2026, 4856 Zeichen

Die Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz steht wegen ihres Umgangs mit dem 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für Infrastruktur und Klima (SVIK) juristisch und haushaltspolitisch mit dem Rücken zur Wand. Wirtschaftsforscher werfen der Koalition vor, die Gelder systematisch zweckentfremdet zu haben.

Etikettenschwindel mit Milliarden: Forscher legen Regierung in Ketten

Die Grundlage für den drohenden Verfassungskonflikt sind vernichtende Gutachten namhafter Institute. Das Ifo Institut und das Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) veröffentlichten am 17. März 2026 Analysen, die ein klares Bild zeichnen: Zwischen 86 und 95 Prozent der im Vorjahr aus dem Sonderfonds abgerufenen 24,3 Milliarden Euro flossen nicht in zusätzliche Investitionen. Stattdessen verlagerte die Regierung bestehende Ausgaben aus dem Kernhaushalt in den kreditfinanzierten Sonderfonds.

„Die versprochenen Zusatzinvestitionen sind weitgehend ausgeblieben“, stellt Ifo-Präsident Clemens Fuest fest. Diese Buchhaltungstrickserei entlastete den Bundeshaushalt künstlich. Kritiker sehen darin einen klaren Verstoß gegen den Geist der Schuldenbremse. Die tatsächlichen Investitionsausgaben stiegen im Vergleich zum Vorjahr nur um etwa 1,3 bis 2 Milliarden Euro – ein Bruchteil der aufgenommenen Schulden.

Grüne ziehen vor Verfassungsgericht: Koalitionsversprechen gebrochen?

Die Enthüllungen lösten bei den Oppositionsparteien Empörung aus, besonders bei den Grünen. Sie hatten im März 2025 mit ihrer Zustimmung die notwendige Zweidrittelmehrheit für die Grundgesetzänderung erst ermöglicht. Fraktionschefin Katharina Dröge und Haushaltsexperte Sebastian Schäfer werfen Kanzler Merz und Finanzminister Lars Klingbeil vor, ihr zentrales Parlamentsversprechen gebrochen zu haben: Die Schuldenaufnahme war strikt an zusätzliche Klima- und Infrastrukturinvestitionen geknüpft.

Da ein direkter Organstreit vor dem Bundesverfassungsgericht riskant ist und eine Normenkontrollklage an der nötigen Stimmenzahl scheitert, verfolgen die Grünen einen anderen Weg. Sie prüfen individuelle Verfassungsbeschwerden, unterstützt von der Zivilgesellschaft. Das Argument: Die nicht autorisierte Staatsverschuldung ohne Schaffung gleichwertiger Zukunftsassets verletzt die Grundrechte der Bürger und künftiger Generationen.

Regierung wehrt sich: „Alles rechtmäßig und zielgerichtet“

Die schwarz-rote Koalition weist die Vorwürfe scharf zurück. Finanzminister Klingbeil und sein Ministerium betonen, man halte sich strikt an alle rechtlichen Rahmenbedingungen. Die gesetzlich vorgeschriebene Investitionsquote von über zehn Prozent im Kernhaushalt werde im gesamten Mittelfristplan eingehalten.

SPD-Fraktionsvize Wiebke Esdar wies die Institutsberichte komplett zurück. Die Gelder kämen in den Kommunen an, etwa für Schulrenovierungen und Bahnmodernisierung, und erfüllten so ihren Zweck. Auch Unions-Fraktionsgeschäftsführer Steffen Bilger verteidigte den Kurs der Koalition: Man sorge für zielgenauen Mitteleinsatz bei drängenden nationalen Aufgaben. Die Oppositionszahlen seien maßlos übertrieben.

Historische Ironie: Union jetzt selbst in der Anklage-Rolle

Der Streit um das XXL-Sondervermögen offenbart ein strukturelles Dilemma der deutschen Haushaltspolitik. Beobachter erkennen eine tiefe Ironie: Die Union, die im November 2023 erfolgreich gegen die Vorgängerregierung wegen der Umwidmung des Klima- und Transformationsfonds (KTF) klagte, sieht sich nun selbst mit dem Vorwurf des Etikettenschwindels konfrontiert.

Finanzexperten kritisieren, die anhaltende Abhängigkeit von Sonderfonds untergrabe die Transparenz des Bundeshaushalts. Kern der Debatte ist die technische Definition von Zusätzlichkeit. Während die Regierung auf formale Einhaltung historischer Investitionsquoten pocht, argumentieren Ökonomen, der Geist der verfassungsrechtlichen Ausnahme sei verletzt. Die massiven neuen Schulden subventionierten letztlich den laufenden Staatskonsum, statt langfristiges Wachstum und Klimaresilienz zu sichern.

Was kommt auf Karlsruhe zu? Ein Urteil mit Sprengkraft

Die politische Konfrontation spitzt sich zu. Sollten die Grünen und zivilgesellschaftliche Gruppen ihre Verfassungsbeschwerden einreichen, müsste das Bundesverfassungsgericht erneut über die genauen Parameter für Sonderfonds und Schuldenbremse entscheiden.

Ein Erfolg der Kläger hätte katastrophale Folgen für die Haushaltsplanung der Merz-Regierung. Die Bundeshaushalte 2025 und 2026 könnten für verfassungswidrig erklärt und sofort gestoppt werden. Rechtsexperten rechnen mit einer mehrmonatigen Vorprüfung durch das Gericht – eine Phase schwerer Unsicherheit für Unternehmen mit Infrastrukturaufträgen. Die Opposition wird die Institutsberichte nutzen, um weitere haushaltspolitische Manöver zu blockieren. Der Druck auf die Koalition wächst: Sparmaßnahmen oder eine grundlegende Reform der Schuldenbremse stehen zur Debatte.


(20.03.2026)

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