Verbraucherzentrale warnt vor High-Protein-Hype ( Finanztrends)

20.03.2026, 4236 Zeichen

Die Verbraucherzentrale warnt vor dem massenhaften Konsum von Eiweißpulvern und angereicherten Lebensmitteln. Neue Studien zeigen zudem Gesundheitsrisiken durch zu viel tierisches Protein. Für die meisten Menschen sind die teuren Produkte überflüssig.

Protein-Shakes sind oft reine Geldmacherei

In einer aktuellen Warnung nimmt die Verbraucherzentrale speziell Molkenprotein (Whey) und künstlich angereicherte Lebensmittel ins Visier. Die Verbraucherschützer betonen: Die meisten Menschen in Industrienationen nehmen bereits mehr Eiweiß zu sich, als nötig ist. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt für gesunde Erwachsene lediglich 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag.

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Selbst für Hobbysportler reicht eine ausgewogene Ernährung aus. Teure Shakes, Riegel und Protein-Puddings stellen in erster Linie ein lukratives Geschäftsmodell dar. Ein normaler Joghurt oder eine Portion Quark liefert bereits ausreichend Bausteine. Viele der trendigen Produkte sind zudem hochgradig verarbeitet und enthalten unnötige Zusatzstoffe.

Zu viel Eiweiß schadet Herz und Gefäßen

Aktuelle Forschungen untermauern die Warnung. Eine Studie unter Leitung des UKE Hamburg und der Yale University zeigt: Der Körper entwickelt während der Genesung von Krankheiten sogar eine aktive Abneigung gegen eiweißreiche Nahrung. Offenbar verfügt der Organismus über präzise Schutzmechanismen gegen eine Protein-Überlastung.

Neue kardiologische Erkenntnisse werfen ein kritisches Licht auf den Trend. Steigt der Proteinanteil auf über 22 Prozent der täglichen Kalorien, können die Blutgefäße Schaden nehmen. Besonders die Aminosäure Leucin aus tierischen Produkten steht im Fokus. Ein Überschuss programmiert Immunzellen so um, dass sie die Bildung von Gefäß-Plaques fördern. Das Risiko für Arteriosklerose, Herzinfarkte und Schlaganfälle steigt massiv.

Nieren unter Dauerstress

Neben dem Herz-Kreislauf-System leiden auch die Nieren unter extrem hoher Proteinzufuhr. Überschüssiges Eiweiß wird zu Harnstoff abgebaut, der über die Nieren ausgeschieden werden muss. Für die Filtrationsorgane bedeutet das eine erhebliche Dauerbelastung. Menschen mit unentdeckten Nieren-Vorerkrankungen setzen sich so einem unnötigen Risiko aus.

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Die medizinische Fachwelt blickt derzeit auf Großbritannien. Die UK Biobank startete das weltweit größte Proteomik-Projekt. Erste umfangreiche Datensätze wurden kürzlich freigegeben. Forscher analysieren bis zu 5.400 verschiedene Proteine in Blutproben einer halben Million Teilnehmer. Sie erhoffen sich bahnbrechende Erkenntnisse, wie sich Proteinspiegel über Jahrzehnte auf die Gesundheit auswirken.

Der unterschätzte Ballaststoff-Mangel

Angesichts der Risiken raten Ernährungswissenschaftler zu pflanzlichen Alternativen. Hülsenfrüchte, Nüsse und Vollkornprodukte liefern hochwertiges Protein, enthalten aber weniger der kritischen Aminosäure Leucin. Zudem sind sie reich an sekundären Pflanzenstoffen.

Durch den Protein-Hype gerät ein zentrales Problem völlig aus dem Blick: der massive Ballaststoff-Mangel. Aktuellen Berichten zufolge erreichen fast 95 Prozent der Bevölkerung nicht die empfohlene Tagesmenge. Während ein Proteinmangel in westlichen Ländern praktisch nicht existiert, ist der Ballaststoffmangel allgegenwärtig. Dabei sind Ballaststoffe essenziell für eine gesunde Darmflora und die Vorbeugung von Krankheiten.

Die Rückkehr zu vollwertigen, pflanzlichen Lebensmitteln löst beide Probleme gleichzeitig. Die Warnungen der Verbraucherzentrale markieren einen Wendepunkt. Nach Jahren des unkritischen Protein-Hypes setzt sich die Erkenntnis durch: Nährstoffe müssen im komplexen Zusammenspiel des gesamten Stoffwechsels betrachtet werden.

(20.03.2026)

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