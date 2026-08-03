Börsegeschichte 3.8.: Mirko Kovats (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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03.08.2026, 459 Zeichen
03.08.1948: Mirko Kovats (Industrieller, A-Tec)
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.08.)
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