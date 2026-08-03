» Börsegeschichte 3.8.: Mirko Kovats (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

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Bisher gab es an einem 3. August 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 03.08. beträgt 0,32%. Der beste 03.08. fand im Jahr 1993 mit 3,23% statt, der schlechteste 03.08. im Jahr 2011 mit -2,29%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 03.08. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.08.)


(03.08.2026)

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    Autor: Börse Geschichte

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    Geburtstage:
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