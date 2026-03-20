SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Western Asset ETF: Markt im Wandel ( Finanztrends)

20.03.2026, 2726 Zeichen

Der Markt für kurzfristige Rentenstrategien ordnet sich nach dem Aus des Western Asset Short Duration Income ETF neu. Während der Fonds über Jahre als Anlaufstelle für Investment-Grade-Unternehmensanleihen diente, hinterlässt seine Liquidation Ende 2025 eine Lücke, die nun von aktiven Strategien gefüllt werden soll. Anleger blicken im März 2026 auf ein Umfeld, das zwischen moderatem Wachstum und geopolitischen Unsicherheiten schwankt.

Rückblick auf die Liquidation

Die Einstellung des Western Asset Short Duration Income ETF wurde im August 2025 abgeschlossen. Dieser Schritt war Teil einer umfassenderen Konsolidierung der Produktpalette von Franklin Templeton. Bis zu seinem Delisting konzentrierte sich der Fonds vor allem auf US-Dollar-Unternehmensschulden mit einer Duration von maximal zwei Jahren. Marktbeobachter werten diesen Rückzug als Signal für einen Strategiewechsel hin zu flexibleren, aktiven Anlagevehikeln.

Aktuelle Marktdynamik und Kosten

Im März 2026 zeigt sich der Sektor für kurzfristige Erträge in einer stabilen, aber vorsichtigen Verfassung. Franklin Templeton untermauerte die anhaltende Aktivität in diesem Bereich erst am 18. März durch die Ankündigung monatlicher Ausschüttungen für mehrere verwandte Einkommensprodukte.

Ein entscheidender Faktor für Investoren bleibt die veränderte Kostenstruktur im Vergleich zum liquidierten ETF:
- Ursprüngliche Kostenquote des ETF: ca. 0,29 %
- Aktuelle aktive Strategien: Gebühren zwischen 0,55 % und 0,89 %
- Fokus: Fundamentale Research-Ansätze zur Absicherung fiskalischer Risiken

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Western Asset Short Duration Income ETF?

Fokus auf aktives Management

Die Volatilität bei kurzfristigen Renditen hat Anfang 2026 zugenommen, was die steuerbereinigten Erträge von Unternehmensanleihen beeinflusst. In diesem Umfeld gewinnt die Einzeltitelauswahl an Bedeutung, um die Risiken einer lockeren Fiskalpolitik abzufedern. Aktive Manager müssen nun beweisen, dass sie die Versteilung der Zinskurve und die Verschiebungen in den Haushaltsbilanzen profitabel nutzen können, um den Kostennachteil gegenüber passiven Produkten auszugleichen.

Anzeige

Western Asset Short Duration Income ETF-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Western Asset Short Duration Income ETF-Analyse vom 20. März liefert die Antwort:

Die neusten Western Asset Short Duration Income ETF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Western Asset Short Duration Income ETF-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Western Asset Short Duration Income ETF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(20.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S24/03: Ruth Jedliczka




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, UBM, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Austriacard Holdings AG, Andritz, Athos Immobilien, AT&S, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Lenzing, OMV, Palfinger, Porr, SBO, Telekom Austria, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag.

Random Partner

Do&Co
Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ShopTokopedia: BPOM-Zertifizierung wird zum Muss für Gesundheitsmarken (...

» US-Zollstreit wird zum Wahlkampfschlüssel ( Finanztrends)

» Verdi fordert sieben Prozent mehr Lohn für Großhandel ( Finanztrends)

» BYD Aktie: Ölpreisschock trifft Jahresbericht ( Finanztrends)

» Cool Link Holdings Aktie: Dividende im Fokus? ( Finanztrends)

» Dębica Aktie: Kurs auf 2026 ( Finanztrends)

» dpa: Erster 24-Stunden-Streik legt Deutschlands Nachrichtenzentrale lahm...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Alibaba, Ruth Jedliczka Mischek, Gold, ...

» Intelectin-2: Körpereigenes Protein schützt Darm doppelt ( Finanztrends)

» Rentensteuer 2026: So schützen Sie sich vor der Abgabenfalle ( Finanztre...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
PIR-News: Aktionärin und Analysten zum Semperit-Angebot, News zu wienerberger und Strabag, Research zu Verbund und Post (Christine Petzwinkler)
CSG Aktie: US-Armee prüft Morana-Haubitze ( Finanztrends)
Zu Besuch 2026
Heidelberger Druck Aktie: Rüstungs-Allianz besiegelt ( Finanztrends)
VINCORION Aktie: Zehnfach überzeichnet ( Finanztrends)
Siemens Aktie: Abspaltung bremst Rekordlauf ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Addiko Bank 1.36%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.18%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Erste Group(1), Strabag(1), Frequentis(1), Kontron(1), SBO(1)
    Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.56%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.24%
    BSN MA-Event GEA Group
    BSN MA-Event RBI
    Star der Stunde: Addiko Bank 2.16%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.22%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Telekom Austria(2), OMV(2), Porr(1), Uniqa(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Lenzing 8.31%, Rutsch der Stunde: Verbund -2.17%
    BSN Vola-Event HeidelbergCement
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/20: Michael Hofbauer

    Michael Hofbauer ist Mitgründer und CEO von HMW Mobillty. Wir sprechen über eine spannende Karriere im Produkt- und Industriedesign in Österreich und Italien, hervorheben möchte ich da Michaels Tät...

    Books josefchladek.com

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    20.03.2026, 2726 Zeichen

    Der Markt für kurzfristige Rentenstrategien ordnet sich nach dem Aus des Western Asset Short Duration Income ETF neu. Während der Fonds über Jahre als Anlaufstelle für Investment-Grade-Unternehmensanleihen diente, hinterlässt seine Liquidation Ende 2025 eine Lücke, die nun von aktiven Strategien gefüllt werden soll. Anleger blicken im März 2026 auf ein Umfeld, das zwischen moderatem Wachstum und geopolitischen Unsicherheiten schwankt.

    Rückblick auf die Liquidation

    Die Einstellung des Western Asset Short Duration Income ETF wurde im August 2025 abgeschlossen. Dieser Schritt war Teil einer umfassenderen Konsolidierung der Produktpalette von Franklin Templeton. Bis zu seinem Delisting konzentrierte sich der Fonds vor allem auf US-Dollar-Unternehmensschulden mit einer Duration von maximal zwei Jahren. Marktbeobachter werten diesen Rückzug als Signal für einen Strategiewechsel hin zu flexibleren, aktiven Anlagevehikeln.

    Aktuelle Marktdynamik und Kosten

    Im März 2026 zeigt sich der Sektor für kurzfristige Erträge in einer stabilen, aber vorsichtigen Verfassung. Franklin Templeton untermauerte die anhaltende Aktivität in diesem Bereich erst am 18. März durch die Ankündigung monatlicher Ausschüttungen für mehrere verwandte Einkommensprodukte.

    Ein entscheidender Faktor für Investoren bleibt die veränderte Kostenstruktur im Vergleich zum liquidierten ETF:
    - Ursprüngliche Kostenquote des ETF: ca. 0,29 %
    - Aktuelle aktive Strategien: Gebühren zwischen 0,55 % und 0,89 %
    - Fokus: Fundamentale Research-Ansätze zur Absicherung fiskalischer Risiken

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Western Asset Short Duration Income ETF?

    Fokus auf aktives Management

    Die Volatilität bei kurzfristigen Renditen hat Anfang 2026 zugenommen, was die steuerbereinigten Erträge von Unternehmensanleihen beeinflusst. In diesem Umfeld gewinnt die Einzeltitelauswahl an Bedeutung, um die Risiken einer lockeren Fiskalpolitik abzufedern. Aktive Manager müssen nun beweisen, dass sie die Versteilung der Zinskurve und die Verschiebungen in den Haushaltsbilanzen profitabel nutzen können, um den Kostennachteil gegenüber passiven Produkten auszugleichen.

    Anzeige

    Western Asset Short Duration Income ETF-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Western Asset Short Duration Income ETF-Analyse vom 20. März liefert die Antwort:

    Die neusten Western Asset Short Duration Income ETF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Western Asset Short Duration Income ETF-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Western Asset Short Duration Income ETF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (20.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S24/03: Ruth Jedliczka




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, UBM, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Austriacard Holdings AG, Andritz, Athos Immobilien, AT&S, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Lenzing, OMV, Palfinger, Porr, SBO, Telekom Austria, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag.

    Random Partner

    Do&Co
    Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ShopTokopedia: BPOM-Zertifizierung wird zum Muss für Gesundheitsmarken (...

    » US-Zollstreit wird zum Wahlkampfschlüssel ( Finanztrends)

    » Verdi fordert sieben Prozent mehr Lohn für Großhandel ( Finanztrends)

    » BYD Aktie: Ölpreisschock trifft Jahresbericht ( Finanztrends)

    » Cool Link Holdings Aktie: Dividende im Fokus? ( Finanztrends)

    » Dębica Aktie: Kurs auf 2026 ( Finanztrends)

    » dpa: Erster 24-Stunden-Streik legt Deutschlands Nachrichtenzentrale lahm...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Alibaba, Ruth Jedliczka Mischek, Gold, ...

    » Intelectin-2: Körpereigenes Protein schützt Darm doppelt ( Finanztrends)

    » Rentensteuer 2026: So schützen Sie sich vor der Abgabenfalle ( Finanztre...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    PIR-News: Aktionärin und Analysten zum Semperit-Angebot, News zu wienerberger und Strabag, Research zu Verbund und Post (Christine Petzwinkler)
    CSG Aktie: US-Armee prüft Morana-Haubitze ( Finanztrends)
    Zu Besuch 2026
    Heidelberger Druck Aktie: Rüstungs-Allianz besiegelt ( Finanztrends)
    VINCORION Aktie: Zehnfach überzeichnet ( Finanztrends)
    Siemens Aktie: Abspaltung bremst Rekordlauf ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Addiko Bank 1.36%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.18%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Erste Group(1), Strabag(1), Frequentis(1), Kontron(1), SBO(1)
      Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.56%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.24%
      BSN MA-Event GEA Group
      BSN MA-Event RBI
      Star der Stunde: Addiko Bank 2.16%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.22%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Telekom Austria(2), OMV(2), Porr(1), Uniqa(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: Lenzing 8.31%, Rutsch der Stunde: Verbund -2.17%
      BSN Vola-Event HeidelbergCement
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/20: Michael Hofbauer

      Michael Hofbauer ist Mitgründer und CEO von HMW Mobillty. Wir sprechen über eine spannende Karriere im Produkt- und Industriedesign in Österreich und Italien, hervorheben möchte ich da Michaels Tät...

      Books josefchladek.com

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de