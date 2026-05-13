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Börsepeople im Podcast S24/26: Birgit Noggler

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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13.05.2026, 1932 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8684

Birgit Noggler ist Stiftungvorständin bei der B&C und der launige Talk mit ihr ist die 574. und vielleicht letzte Börsepeople-Folge im klassischen Season-Style. Wir sprechen über alles nur nicht Steuerberatung, über Steuerberatung, über die New Economy, über Immofinanz/Buwog, über Raiffeisen, die ÖVAG und natürlich die B&C mit Semperit, Amag und Lenzing. Es geht auch um Christine Catasta, Eduard Zehetner, Bettina Schragl, den Hasen mit den Bernsteinaugen, Mariella Schurz, Johann Strobl und das Babyschwimmen sowie Aufsichtsrätin-Sein und Schifahren.

Wie es mit der Börsepeople-Reihe weiter geht, oute ich in wenigen Tagen.

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Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90. 

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.


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1. https://open.spotify.com/episode/5YAx868KGeqund5TC5DJR8 Börsepeople im Podcast S24/26: Birgit Noggler -

Birgit Noggler ist Stiftungvorständin bei der B&C und der launige Talk mit ihr ist die 574. und vielleicht letzte Börsepeople-Folge im klassischen Season-Style. Wir sprechen über alles nur nicht Steuerberatung, über Steuerberatung, über die New Economy, über Immofinanz/Buwog, über Raiffeisen, die ÖVAG und natürlich die B&C mit Semperit, Amag und Lenzing. Es geht auch um Christine Catasta, Eduard Zehetner, Bettina Schragl, den Hasen mit den Bernsteinaugen, Mariella Schurz, Johann Strobl und das Babyschwimmen sowie Aufsichtsrätin-Sein und Schifahren.

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