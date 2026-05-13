» Nachlese: Buwog-Remix, Birgit Noggler (audio cd.at)

13.05.2026, 2967 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8684

- Birgit Noggler ist Stiftungvorständin bei der B&C und der launige Talk mit ihr ist die 574. und vielleicht letzte Börsepeople-Folge im klassischen Season-Style. Wir sprechen über alles nur nicht Steuerberatung, über Steuerberatung, über die New Economy, über Immofinanz/Buwog, über Raiffeisen, die ÖVAG und natürlich die B&C mit Semperit, Amag und Lenzing. Es geht auch um Christine Catasta, Eduard Zehetner, Bettina Schragl, den Hasen mit den Bernsteinaugen, Mariella Schurz, Johann Strobl und das Babyschwimmen sowie Aufsichtsrätin-Sein und Schifahren. Wie es mit der Börsepeople-Reihe weiter geht, oute ich in wenigen Tagen.

https://bcgruppe.at/privatstiftung/

Mariella Schurz: https://audio-cd.at/page/playlist/2769

75 Jahre Buwog: https://audio-cd.at/page/podcast/8683/

Melanie`s Einspieler: Silo Next https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/projekt/silo-next/

https://www.strabag-real-estate.com

https://www.mischek.at/de

Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8683

Anlässlich des 75-jährigen Firmenjubiläums nutzte die Buwog Ende April ihre Veranstaltungsreihe „Buwog im Gespräch“ als Rahmen für einen Festakt: Rund 200 geladene Gäste feierten gemeinsam mit dem Unternehmen, das auch 4,5 Jahre börsenotiert war. Ich freue mich, dass ich ein paar O-Töne zur Buwog-Geschichte für diese Podcastverneigung remixen darf ... zu Wort kommen: Daniel Riedl (CDO, Vonovia), Gerhard Schuster (ehem. Vorstandsvorsitzender der Wien 3420 AG), Brigitte Jilka (ehem. Stadtbaudirektorin Wien), Karin Lux (Geschäftsführerin, AzW), Michael Ehlmaier (Geschäftsführender Gesellschafter, EHL) und ich selbst fasse die Börseära zusammen. Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify

- Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8682

- ATX schwächer

- nur die Bauwerte im Plus

- gebt Euch diese Werte bei Erste, Bawag, OMV und besonders bzgl. AT&S, da lehne ich mich jetzt bzgl. Wiener Börse Preis aus dem Fenster

- PIR-News: Agrana, Post, FACC

- Birgit Noggler läutet die Opening Bell für Dienstag. Mit der Stiftungvorständin der B&C endet morgen eine 574 Folgen andauernde Börsepeople-Ära. Und es ist eine besonders gut gelaunte Folge geworden. Birgit war auch Aufsichtsrätin der Buwog und da geht heute Nachmittag noch ein Remix live

- Vintage zu Sanochemia, Zumtobel und CPI Europe

- Börse Frankfurt etwas leichter, Bayer sehr stark

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

Links:

- Börsepeople morgen: Birgit Noggler unter http://www.audio-cd.at/people

- Stockpicking Österreich: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1?

- Austria 30 Private IR: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30https://audio-cd.at/page/podcast/8682

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.05.)

(13.05.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1155: ATX unverändert, mit Wienerberger / Verbund zwei Dauer-ATXler vorne, Frequentis 18/70 und Rheinmetall/Ritschy

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Frequentis, Agrana, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Amag, EuroTeleSites AG, FACC, OMV, Wienerberger, Porr, AT&S, Fabasoft, Frauenthal, Gurktaler AG Stamm, Bajaj Mobility AG, Rath AG, Rosenbauer, Wolftank-Adisa, Polytec Group, BKS Bank Stamm, Telekom Austria, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Semperit, UBM, Infineon, Merck KGaA, Scout24, Fresenius Medical Care.

Random Partner BKS

Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1155: ATX ruhig, mit Wienerberger / Verbund zwei Dau...

» Wiener Börse am Feiertag Vormittag unverändert: Wienerberger, Verbund un...

» ATX feiert 35-jähriges Jubiläum – Wiener Börse mit starkem Handelstag un...

» Von der Dotcom-Blase zur Stiftungsvorständin: Birgit Nogglers Weg durch ...

» Wiener Börse Party #1154: ATX stärker, Bajaj Mobility sehr fest, heute s...

» Österreich-Depots: Asta Energy neu im Austria 30 Private IR (Depot Komme...

» Börsegeschichte 13.5.: Extremes zu CA Immo (Börse Geschichte) (BörseGesc...

» Nachlese: Buwog-Remix, Birgit Noggler (audio cd.at)

» PIR-News: Addiko, Semperit, wienerberger, Verbund, Polytec, Bajaj Mobili...

» (Christian Drastil)