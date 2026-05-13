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Nachlese: Buwog-Remix, Birgit Noggler (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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13.05.2026, 2967 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8684
- Birgit Noggler ist Stiftungvorständin bei der B&C und der launige Talk mit ihr ist die 574. und vielleicht letzte Börsepeople-Folge im klassischen Season-Style. Wir sprechen über alles nur nicht Steuerberatung, über Steuerberatung, über die New Economy, über Immofinanz/Buwog, über Raiffeisen, die ÖVAG und natürlich die B&C mit Semperit, Amag und Lenzing. Es geht auch um Christine Catasta, Eduard Zehetner, Bettina Schragl, den Hasen mit den Bernsteinaugen, Mariella Schurz, Johann Strobl und das Babyschwimmen sowie Aufsichtsrätin-Sein und Schifahren. Wie es mit der Börsepeople-Reihe weiter geht, oute ich in wenigen Tagen.
https://bcgruppe.at/privatstiftung/
Mariella Schurz: https://audio-cd.at/page/playlist/2769
75 Jahre Buwog: https://audio-cd.at/page/podcast/8683/
Melanie`s Einspieler: Silo Next https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/projekt/silo-next/
https://www.strabag-real-estate.com
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8683
Anlässlich des 75-jährigen Firmenjubiläums nutzte die Buwog Ende April ihre Veranstaltungsreihe „Buwog im Gespräch“ als Rahmen für einen Festakt: Rund 200 geladene Gäste feierten gemeinsam mit dem Unternehmen, das auch 4,5 Jahre börsenotiert war. Ich freue mich, dass ich ein paar O-Töne zur Buwog-Geschichte für diese Podcastverneigung remixen darf ... zu Wort kommen: Daniel Riedl (CDO, Vonovia), Gerhard Schuster (ehem. Vorstandsvorsitzender der Wien 3420 AG), Brigitte Jilka (ehem. Stadtbaudirektorin Wien), Karin Lux (Geschäftsführerin, AzW), Michael Ehlmaier (Geschäftsführender Gesellschafter, EHL) und ich selbst fasse die Börseära zusammen. Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify

- Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8682
- ATX schwächer
- nur die Bauwerte im Plus
- gebt Euch diese Werte bei Erste, Bawag, OMV und besonders bzgl. AT&S, da lehne ich mich jetzt bzgl. Wiener Börse Preis aus dem Fenster
- PIR-News: Agrana, Post, FACC
- Birgit Noggler läutet die Opening Bell für Dienstag. Mit der Stiftungvorständin der B&C endet morgen eine 574 Folgen andauernde Börsepeople-Ära. Und es ist eine besonders gut gelaunte Folge geworden. Birgit war auch Aufsichtsrätin der Buwog und da geht heute Nachmittag noch ein Remix live
- Vintage zu Sanochemia, Zumtobel und CPI Europe
- Börse Frankfurt etwas leichter, Bayer sehr stark
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
Links:
- Börsepeople morgen: Birgit Noggler unter http://www.audio-cd.at/people
- Stockpicking Österreich: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1?
- Austria 30 Private IR: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30https://audio-cd.at/page/podcast/8682

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.05.)


(13.05.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1155: ATX unverändert, mit Wienerberger / Verbund zwei Dauer-ATXler vorne, Frequentis 18/70 und Rheinmetall/Ritschy




 

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» (Christian Drastil)


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Wiener Börse Party #1155: ATX ruhig, mit Wienerberger / Verbund zwei Dauer-ATXler vorne, Frequentis 18/70 und Rheinmetall ein Love Trade für Ritschy?
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    1953
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    Autor: Christian Drastil

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