Nachlese: Buwog-Remix, Birgit Noggler (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
13.05.2026, 2967 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8684
- Birgit Noggler ist Stiftungvorständin bei der B&C und der launige Talk mit ihr ist die 574. und vielleicht letzte Börsepeople-Folge im klassischen Season-Style. Wir sprechen über alles nur nicht Steuerberatung, über Steuerberatung, über die New Economy, über Immofinanz/Buwog, über Raiffeisen, die ÖVAG und natürlich die B&C mit Semperit, Amag und Lenzing. Es geht auch um Christine Catasta, Eduard Zehetner, Bettina Schragl, den Hasen mit den Bernsteinaugen, Mariella Schurz, Johann Strobl und das Babyschwimmen sowie Aufsichtsrätin-Sein und Schifahren. Wie es mit der Börsepeople-Reihe weiter geht, oute ich in wenigen Tagen.
https://bcgruppe.at/privatstiftung/
Mariella Schurz: https://audio-cd.at/page/playlist/2769
75 Jahre Buwog: https://audio-cd.at/page/podcast/8683/
Melanie`s Einspieler: Silo Next https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/projekt/silo-next/
https://www.strabag-real-estate.com
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8683
Anlässlich des 75-jährigen Firmenjubiläums nutzte die Buwog Ende April ihre Veranstaltungsreihe „Buwog im Gespräch“ als Rahmen für einen Festakt: Rund 200 geladene Gäste feierten gemeinsam mit dem Unternehmen, das auch 4,5 Jahre börsenotiert war. Ich freue mich, dass ich ein paar O-Töne zur Buwog-Geschichte für diese Podcastverneigung remixen darf ... zu Wort kommen: Daniel Riedl (CDO, Vonovia), Gerhard Schuster (ehem. Vorstandsvorsitzender der Wien 3420 AG), Brigitte Jilka (ehem. Stadtbaudirektorin Wien), Karin Lux (Geschäftsführerin, AzW), Michael Ehlmaier (Geschäftsführender Gesellschafter, EHL) und ich selbst fasse die Börseära zusammen. Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify
- Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8682
- ATX schwächer
- nur die Bauwerte im Plus
- gebt Euch diese Werte bei Erste, Bawag, OMV und besonders bzgl. AT&S, da lehne ich mich jetzt bzgl. Wiener Börse Preis aus dem Fenster
- PIR-News: Agrana, Post, FACC
- Birgit Noggler läutet die Opening Bell für Dienstag. Mit der Stiftungvorständin der B&C endet morgen eine 574 Folgen andauernde Börsepeople-Ära. Und es ist eine besonders gut gelaunte Folge geworden. Birgit war auch Aufsichtsrätin der Buwog und da geht heute Nachmittag noch ein Remix live
- Vintage zu Sanochemia, Zumtobel und CPI Europe
- Börse Frankfurt etwas leichter, Bayer sehr stark
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
Links:
- Börsepeople morgen: Birgit Noggler unter http://www.audio-cd.at/people
- Stockpicking Österreich: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1?
- Austria 30 Private IR: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30https://audio-cd.at/page/podcast/8682
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.05.)
Wiener Börse Party #1155: ATX unverändert, mit Wienerberger / Verbund zwei Dauer-ATXler vorne, Frequentis 18/70 und Rheinmetall/Ritschy
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Frequentis, Agrana, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Amag, EuroTeleSites AG, FACC, OMV, Wienerberger, Porr, AT&S, Fabasoft, Frauenthal, Gurktaler AG Stamm, Bajaj Mobility AG, Rath AG, Rosenbauer, Wolftank-Adisa, Polytec Group, BKS Bank Stamm, Telekom Austria, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Semperit, UBM, Infineon, Merck KGaA, Scout24, Fresenius Medical Care.
Random Partner
BKS
Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1155: ATX ruhig, mit Wienerberger / Verbund zwei Dau...
» Wiener Börse am Feiertag Vormittag unverändert: Wienerberger, Verbund un...
» ATX feiert 35-jähriges Jubiläum – Wiener Börse mit starkem Handelstag un...
» Von der Dotcom-Blase zur Stiftungsvorständin: Birgit Nogglers Weg durch ...
» Wiener Börse Party #1154: ATX stärker, Bajaj Mobility sehr fest, heute s...
» Österreich-Depots: Asta Energy neu im Austria 30 Private IR (Depot Komme...
» Börsegeschichte 13.5.: Extremes zu CA Immo (Börse Geschichte) (BörseGesc...
» Nachlese: Buwog-Remix, Birgit Noggler (audio cd.at)
» PIR-News: Addiko, Semperit, wienerberger, Verbund, Polytec, Bajaj Mobili...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Party #1155: ATX ruhig, mit Wienerbe...
- Wiener Börse am Feiertag Vormittag unverändert: W...
- wikifolio Champion per ..: Michael Bichlmeier mit...
- DAX-Frühmover: Rheinmetall, BMW, Volkswagen Vz., ...
- ATX TR-Frühmover: Wienerberger, voestalpine, AT&S...
- SMA Solar am besten (Peer Group Watch Deutsche Ne...
Featured Partner Video
So lief ich 68km in 3:37 Pace (Wings for Life Run 2025)
► Werde Teil unserer kostenlosen Laufheld Community - https://www.skool.com/laufheld-4860 Beim Wings for Life World Run 2025 gings für mich insgesamt 68,5 Kilometer, was für den Sieg in Wien und d...
Books josefchladek.com
L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)
1937
Editions Perceval
Anton Bruehl
Mexico
1933
Delphic Studios
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
Dimitri Bogachuk
Atlantic
2025
form.
13.05.2026, 2967 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8684
- Birgit Noggler ist Stiftungvorständin bei der B&C und der launige Talk mit ihr ist die 574. und vielleicht letzte Börsepeople-Folge im klassischen Season-Style. Wir sprechen über alles nur nicht Steuerberatung, über Steuerberatung, über die New Economy, über Immofinanz/Buwog, über Raiffeisen, die ÖVAG und natürlich die B&C mit Semperit, Amag und Lenzing. Es geht auch um Christine Catasta, Eduard Zehetner, Bettina Schragl, den Hasen mit den Bernsteinaugen, Mariella Schurz, Johann Strobl und das Babyschwimmen sowie Aufsichtsrätin-Sein und Schifahren. Wie es mit der Börsepeople-Reihe weiter geht, oute ich in wenigen Tagen.
https://bcgruppe.at/privatstiftung/
Mariella Schurz: https://audio-cd.at/page/playlist/2769
75 Jahre Buwog: https://audio-cd.at/page/podcast/8683/
Melanie`s Einspieler: Silo Next https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/projekt/silo-next/
https://www.strabag-real-estate.com
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8683
Anlässlich des 75-jährigen Firmenjubiläums nutzte die Buwog Ende April ihre Veranstaltungsreihe „Buwog im Gespräch“ als Rahmen für einen Festakt: Rund 200 geladene Gäste feierten gemeinsam mit dem Unternehmen, das auch 4,5 Jahre börsenotiert war. Ich freue mich, dass ich ein paar O-Töne zur Buwog-Geschichte für diese Podcastverneigung remixen darf ... zu Wort kommen: Daniel Riedl (CDO, Vonovia), Gerhard Schuster (ehem. Vorstandsvorsitzender der Wien 3420 AG), Brigitte Jilka (ehem. Stadtbaudirektorin Wien), Karin Lux (Geschäftsführerin, AzW), Michael Ehlmaier (Geschäftsführender Gesellschafter, EHL) und ich selbst fasse die Börseära zusammen. Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify
- Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8682
- ATX schwächer
- nur die Bauwerte im Plus
- gebt Euch diese Werte bei Erste, Bawag, OMV und besonders bzgl. AT&S, da lehne ich mich jetzt bzgl. Wiener Börse Preis aus dem Fenster
- PIR-News: Agrana, Post, FACC
- Birgit Noggler läutet die Opening Bell für Dienstag. Mit der Stiftungvorständin der B&C endet morgen eine 574 Folgen andauernde Börsepeople-Ära. Und es ist eine besonders gut gelaunte Folge geworden. Birgit war auch Aufsichtsrätin der Buwog und da geht heute Nachmittag noch ein Remix live
- Vintage zu Sanochemia, Zumtobel und CPI Europe
- Börse Frankfurt etwas leichter, Bayer sehr stark
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
Links:
- Börsepeople morgen: Birgit Noggler unter http://www.audio-cd.at/people
- Stockpicking Österreich: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1?
- Austria 30 Private IR: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30https://audio-cd.at/page/podcast/8682
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.05.)
Wiener Börse Party #1155: ATX unverändert, mit Wienerberger / Verbund zwei Dauer-ATXler vorne, Frequentis 18/70 und Rheinmetall/Ritschy
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Frequentis, Agrana, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Amag, EuroTeleSites AG, FACC, OMV, Wienerberger, Porr, AT&S, Fabasoft, Frauenthal, Gurktaler AG Stamm, Bajaj Mobility AG, Rath AG, Rosenbauer, Wolftank-Adisa, Polytec Group, BKS Bank Stamm, Telekom Austria, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Semperit, UBM, Infineon, Merck KGaA, Scout24, Fresenius Medical Care.
Random Partner
BKS
Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1155: ATX ruhig, mit Wienerberger / Verbund zwei Dau...
» Wiener Börse am Feiertag Vormittag unverändert: Wienerberger, Verbund un...
» ATX feiert 35-jähriges Jubiläum – Wiener Börse mit starkem Handelstag un...
» Von der Dotcom-Blase zur Stiftungsvorständin: Birgit Nogglers Weg durch ...
» Wiener Börse Party #1154: ATX stärker, Bajaj Mobility sehr fest, heute s...
» Österreich-Depots: Asta Energy neu im Austria 30 Private IR (Depot Komme...
» Börsegeschichte 13.5.: Extremes zu CA Immo (Börse Geschichte) (BörseGesc...
» Nachlese: Buwog-Remix, Birgit Noggler (audio cd.at)
» PIR-News: Addiko, Semperit, wienerberger, Verbund, Polytec, Bajaj Mobili...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Party #1155: ATX ruhig, mit Wienerbe...
- Wiener Börse am Feiertag Vormittag unverändert: W...
- wikifolio Champion per ..: Michael Bichlmeier mit...
- DAX-Frühmover: Rheinmetall, BMW, Volkswagen Vz., ...
- ATX TR-Frühmover: Wienerberger, voestalpine, AT&S...
- SMA Solar am besten (Peer Group Watch Deutsche Ne...
Featured Partner Video
So lief ich 68km in 3:37 Pace (Wings for Life Run 2025)
► Werde Teil unserer kostenlosen Laufheld Community - https://www.skool.com/laufheld-4860 Beim Wings for Life World Run 2025 gings für mich insgesamt 68,5 Kilometer, was für den Sieg in Wien und d...
Books josefchladek.com
Ryuji Miyamoto
Kobe 1995 After the Earthquake
1995
Telescope
Daido Moriyama
Farewell Photography (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
John Gossage
LAMF (Special Edition)
2026
Magic Hour Press
L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)
1937
Editions Perceval