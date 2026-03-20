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Winsome Resources Aktie: Übernahme-Hürde genommen ( Finanztrends)

20.03.2026, 2349 Zeichen

Winsome Resources fokussiert sich konsequent auf sein Lithium-Projekt in Quebec, während die geplante Übernahme durch Li-FT Power Ltd. in die entscheidende Phase geht. Nach der Erfüllung einer zentralen Bedingung für den Deal rückt der Zusammenschluss der beiden Unternehmen näher.

Fortschritte beim Li-FT-Deal

Am 10. März wurde eine wesentliche Voraussetzung für die Transaktion erfüllt, die den Erwerb einer 75-prozentigen Beteiligung an der Galinée-Liegenschaft betraf. Winsome-Aktionäre sollen im Rahmen der Vereinbarung 0,107 Li-FT-Stammaktien für jedes eigene Wertpapier erhalten. Bevor die Übernahme jedoch finalisiert werden kann, stehen noch die Zustimmungen der Wertpapierinhaber sowie die erforderlichen gerichtlichen Genehmigungen aus.

Fokus auf das Adina-Projekt

Um die Ressourcen auf das Flaggschiff-Projekt Adina zu konzentrieren, beendete das Management bereits im vergangenen Sommer die Option zum Erwerb der Renard-Diamantenmine. Die Entscheidung fiel nach einer umfassenden Bewertung der volatilen Bedingungen am Lithiummarkt und makroökonomischer Faktoren. Das Adina-Projekt selbst gilt als eines der größten Lithium-Vorkommen in Nordamerika. Eine Scoping-Studie aus dem Jahr 2024 stufte das Vorhaben zudem als eines der kapitaleffizientesten neuen Projekte der Region ein.

Marktreaktion und Ausblick

Trotz der operativen Fortschritte geriet das Papier heute unter Druck und verlor rund 14 % an Wert, womit der Kurs auf 0,20 Euro sank. Damit notiert die Aktie deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 0,37 Euro, das Ende Januar erreicht wurde.

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(20.03.2026)

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