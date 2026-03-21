Globale Geschäftsreisen durch verschärfte Reisewarnungen massiv beeinträchtigt ( Finanztrends)

21.03.2026, 3962 Zeichen

Die weltweite Geschäftsreisetätigkeit steht vor massiven Störungen. Grund sind aktualisierte und verschärfte Reisewarnungen des Auswärtigen Amts für zahlreiche Regionen, die auch große Drehkreuze betreffen. Für deutsche Unternehmen lösen diese Updates strikte rechtliche Pflichten aus.

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Krisenherd Nahost legt internationale Drehkreuze lahm

Das Auswärtige Amt hat umfassende Reisewarnungen für mehrere Nahost-Staaten verlängert und aktualisiert. Betroffen sind Israel, Iran, Libanon, Jordanien sowie die Golfstaaten Bahrain, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Brisanz für die Wirtschaft: Die Warnungen gelten ausdrücklich auch für Transitaufenthalte auf wichtigen Luftverkehrsdrehkreuzen wie Doha, Dubai und Abu Dhabi.

Da diese Flughäfen Hauptadern für Verbindungen zwischen Europa und Asien sind, müssen Fluggesellschaften Strecken umleiten oder einstellen. Reiserisiko-Analysten raten Unternehmen dringend, alle Reiserouten von Mitarbeitern nach Asien oder Afrika sofort zu überprüfen. Standard-Reiseversicherungen könnten zudem hinfällig werden, wenn Gebiete mit offizieller Reisewarnung betreten werden. Reiseveranstalter stornieren oder ändern bereits gebuchte Trips.

Fürsorgepflicht: Keine Dienstreise in Warngebiete anordnen

Eine offizielle Reisewarnung hat erhebliche rechtliche Konsequenzen. Nach deutscher Rechtslage können Arbeitnehmer eine Dienstreise in ein als objektiv gefährlich eingestuftes Gebiet rechtmäßig verweigern. Eine Anordnung verstoße in der Regel gegen den Grundsatz des billigen Ermessens.

Die Fürsorgepflicht verlangt von Arbeitgebern zudem erhöhte Schutzmaßnahmen für bereits entsendete Mitarbeiter. Dazu gehören aktive Unterstützung bei der Rückreise, Organisation alternativer Flugverbindungen, Sicherstellung sicherer Unterkünfte bei Verspätungen und permanente Erreichbarkeit. Experten empfehlen 24/7-Notfallhotlines und eine lückenlose Dokumentation aller Sicherheitsmaßnahmen.

Instabilität in Afrika und neue Hürden in Europa

Neben dem Nahost-Konflikt hat das Auswärtige Amt auch die Sicherheitshinweise für andere Regionen verschärft. Teilreisewarnungen gelten für die Demokratische Republik Kongo und Nigeria, wo die Gefahr von Terroranschlägen und Entführungen anhält. Auch Grenzregionen in Nachbarländern wie Ruanda und Sambia sind von erhöhten Sicherheitsrisiken betroffen.

Gleichzeitig bereiten neue bürokratische Hürden in Europa Probleme. Deutschland warnt vor massiven Verzögerungen durch die Einführung des Europäischen Ein- und Ausreisesystems (EES) ab April 2026. An deutschen Flughäfen könnten sich Wartezeiten von bis zu vier Stunden für Drittstaatsangehörige bilden. Reise-Manager raten zu mindestens zwei Stunden zusätzlicher Zeit vor Abflug und zu virtuellen Alternativen für nicht essentielle Meetings.

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Trendwende: Proaktives Risikomanagement wird Standard

Die komplexe Sicherheitslage beschleunigt den Einsatz umfassender Travel-Risk-Management-Tools. Der Markt für cloud-basierte Echtzeit-Warnsysteme wächst rasant. Moderne Fürsorgepflicht geht heute weit über medizinische Notfallmaßnahmen hinaus.

Unternehmen müssen zunehmend Sicherheitstrainings vor der Reise anbieten, Visa und Pässe prüfen und für sichere Kommunikationsgeräte sorgen. Analysten empfehlen automatisierte Warnsysteme, die Reisende und Reiseverantwortliche sofort informieren, sobald das Auswärtige Amt eine neue Warnung herausgibt. Die Zukunft gehört resilienten Reise-Architekturen mit diversifizierten Transitrouten und flexiblen Buchungsklassen.

(21.03.2026)

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