SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Insolvenzwelle gefährdet Zehntausende Jobs ( Finanztrends)

21.03.2026, 3974 Zeichen

Die deutsche Wirtschaft steuert auf einen Rekord bei Unternehmenspleiten zu – mit direkten Folgen für den Arbeitsmarkt. Betriebsräte kämpfen um sozialverträgliche Lösungen.

Alarmierende Zahlen des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) belegen den Trend: Im Februar 2026 stieg die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften um 5 Prozent zum Vormonat. Verglichen mit der Zeit vor der Pandemie liegt das Niveau um 58 Prozent höher. Das Statistische Bundesamt hatte bereits für 2025 einen Anstieg der Insolvenzanträge um 10,3 Prozent gemeldet.

Anzeige

Betriebsbedingte Kündigungen stehen an? Dieser Fehler kostet Ihre Kollegen Tausende Euro. Betriebsrat erklärt, wie Sie mit der richtigen Sozialauswahl faire Bedingungen durchsetzen. Endlich: So nutzen Betriebsräte ihre Mitbestimmungsrechte beim Sozialplan richtig

Die wahre Dramatik offenbart sich in den betroffenen Arbeitsplätzen. Allein in den zehn Prozent der größten insolventen Unternehmen waren im Februar über 23.000 Jobs gefährdet. „Das ist mehr als eine Konjunkturdelle“, warnt ein Ökonom. „Viele Unternehmen stehen vor einer existenziellen Bedrohung.“

Strukturkrise trifft den Mittelstand

Hinter den Zahlen verbirgt sich eine toxische Mischung aus anhaltenden Problemen. Die strukturellen Umbrüche in der Automobil- und Maschinenbaubranche, hohe Energiekosten und verunsicherte Verbraucher setzen vor allem den Mittelstand unter Druck. Auffällig viele Insolvenzen gab es zuletzt im Gesundheitswesen, bei Krankenhäusern und Kliniken.

Experten prognostizieren, dass die Pleitewelle im Frühjahr weiter anziehen wird. Das belastet den Arbeitsmarkt, auf dem im vergangenen Jahr bereits Zehntausende Industriearbeitsplätze verloren gingen. Die Sozialsysteme geraten unter Druck.

Transfergesellschaften als Rettungsanker

In dieser Krise gewinnt ein bewährtes Instrument neue Bedeutung: die Transfergesellschaft. Sie soll den direkten Übergang „von Arbeit in Arbeit“ ermöglichen. Statt einer sofortigen Kündigung wechseln betroffene Mitarbeiter für bis zu zwölf Monate in eine befristete Anstellung bei dieser Gesellschaft.

Dort erhalten sie Transferkurzarbeitergeld und intensive Unterstützung bei der Jobsuche – von Qualifizierung bis Coaching. Für das insolvente Unternehmen hat das Vorteile: Es vermeidet kostspielige Kündigungsschutzklagen und wahrt die Motivation der verbleibenden Belegschaft. Für die Beschäftigten ist es die deutlich bessere Alternative zu einer Abfindung, deren Höhe im Insolvenzfall gesetzlich stark begrenzt ist.

Anzeige

Wie erfahrene Betriebsräte bei Kündigungen den besten Sozialplan herausholen. Bewährte Strategien für Interessenausgleich und Nachteilsausgleich – jetzt gratis. Kostenlose Anleitung mit Muster-Punkteschema und Verhandlungstipps sichern

Betriebsrat in der Schaltzentrale der Krise

Wenn die Insolvenz droht, rückt der Betriebsrat in eine Schlüsselposition. Seine Rechte bleiben auch nach Verfahrenseröffnung bestehen. Sein neuer Verhandlungspartner ist dann der Insolvenzverwalter.

Die zentrale Aufgabe: die Verhandlung eines Interessenausgleichs und eines Sozialplans. In der prekären Finanzlage einer Pleitefirma ist eine vereinbarte Transfergesellschaft oft der einzige Weg, die Situation für die Belegschaft zu verbessern. Auch in der Krise müssen 2026 turnusmäßige Betriebsratswahlen stattfinden – ein wichtiges Signal für die Kontinuität der Mitbestimmung.

Appell an die Politik

Branchenverbände wie der Verband der Insolvenzverwalter Deutschlands (VID) sehen die aktuellen Zahlen als Weckruf. Die Reformdebatte um ein moderneres Insolvenzrecht, das Sanierungen erleichtert, wird durch die akute Krise überlagert, bleibt aber dringend.

Die strukturellen Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft werden bleiben. Umso wichtiger wird die präventive Restrukturierung und die kluge Nutzung sozialverträglicher Instrumente. Die Sozialpartnerschaft steht auf dem Prüfstand – und erweist sich in der Krise oft als entscheidender Faktor für faire Lösungen.


(21.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Irre Statistiken zum März-Verfall starring ATX, Mayr-Melnhof, Palfinger, Strabag, Erste - dazu drei Spoiler




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

Random Partner

Porr
Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Psychotherapeuten-Honorare sinken um 4,5 Prozent ( Finanztrends)

» Apple Aktie: Gegen den Trend ( Finanztrends)

» SAP Aktie: KI-Push verpufft ( Finanztrends)

» Stem Holdings Aktie: Abstieg in die Intransparenz ( Finanztrends)

» Ifo-Institut wirft Bundesregierung milliardenschwere Etat-Trickserei vor...

» Zeitarbeit: Was bei Krankheit und Leerlauf zählt ( Finanztrends)

» Frucht-Enzyme revolutionieren Muskelaufbau für Senioren ( Finanztrends)

» Niederlande kippt Freelancer-Gesetz und führt Pflichtversicherung ein ( ...

» Rückenschmerzen: Neue Therapien setzen auf die Hüfte ( Finanztrends)

» SK Hynix Aktie: Wall Street im Visier ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Plug Power Aktie: Klage eskaliert ( Finanztrends)
BayWa Aktie: Führungswechsel im Krisenfeuer ( Finanztrends)
DroneShield Aktie: Milliarden-Pipeline im Visier ( Finanztrends)
BMW Aktie: Dividende trotz Gegenwind ( Finanztrends)
Diginex Aktie: Gründer kauft Zeit ( Finanztrends)
Rheinmetall Aktie: Kapazitäten entscheiden ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2065
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/23: Eva Naux

    Eva Naux ist seit März 2025 CFO der Saubermacher Dienstleistungs AG, die Dienstleistungen im Unternehmensnamen beziehen sich auf abfall­wirtschaftliche Fragen, Zero Waste und Nach­haltig­keit. Man ...

    Books josefchladek.com

    Gerhard Puhlmann
    Die Stalinallee
    1953
    Verlag der Nation

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll



    Autor: Finanztrends

    21.03.2026, 3974 Zeichen

    Die deutsche Wirtschaft steuert auf einen Rekord bei Unternehmenspleiten zu – mit direkten Folgen für den Arbeitsmarkt. Betriebsräte kämpfen um sozialverträgliche Lösungen.

    Alarmierende Zahlen des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) belegen den Trend: Im Februar 2026 stieg die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften um 5 Prozent zum Vormonat. Verglichen mit der Zeit vor der Pandemie liegt das Niveau um 58 Prozent höher. Das Statistische Bundesamt hatte bereits für 2025 einen Anstieg der Insolvenzanträge um 10,3 Prozent gemeldet.

    Anzeige

    Betriebsbedingte Kündigungen stehen an? Dieser Fehler kostet Ihre Kollegen Tausende Euro. Betriebsrat erklärt, wie Sie mit der richtigen Sozialauswahl faire Bedingungen durchsetzen. Endlich: So nutzen Betriebsräte ihre Mitbestimmungsrechte beim Sozialplan richtig

    Die wahre Dramatik offenbart sich in den betroffenen Arbeitsplätzen. Allein in den zehn Prozent der größten insolventen Unternehmen waren im Februar über 23.000 Jobs gefährdet. „Das ist mehr als eine Konjunkturdelle“, warnt ein Ökonom. „Viele Unternehmen stehen vor einer existenziellen Bedrohung.“

    Strukturkrise trifft den Mittelstand

    Hinter den Zahlen verbirgt sich eine toxische Mischung aus anhaltenden Problemen. Die strukturellen Umbrüche in der Automobil- und Maschinenbaubranche, hohe Energiekosten und verunsicherte Verbraucher setzen vor allem den Mittelstand unter Druck. Auffällig viele Insolvenzen gab es zuletzt im Gesundheitswesen, bei Krankenhäusern und Kliniken.

    Experten prognostizieren, dass die Pleitewelle im Frühjahr weiter anziehen wird. Das belastet den Arbeitsmarkt, auf dem im vergangenen Jahr bereits Zehntausende Industriearbeitsplätze verloren gingen. Die Sozialsysteme geraten unter Druck.

    Transfergesellschaften als Rettungsanker

    In dieser Krise gewinnt ein bewährtes Instrument neue Bedeutung: die Transfergesellschaft. Sie soll den direkten Übergang „von Arbeit in Arbeit“ ermöglichen. Statt einer sofortigen Kündigung wechseln betroffene Mitarbeiter für bis zu zwölf Monate in eine befristete Anstellung bei dieser Gesellschaft.

    Dort erhalten sie Transferkurzarbeitergeld und intensive Unterstützung bei der Jobsuche – von Qualifizierung bis Coaching. Für das insolvente Unternehmen hat das Vorteile: Es vermeidet kostspielige Kündigungsschutzklagen und wahrt die Motivation der verbleibenden Belegschaft. Für die Beschäftigten ist es die deutlich bessere Alternative zu einer Abfindung, deren Höhe im Insolvenzfall gesetzlich stark begrenzt ist.

    Anzeige

    Wie erfahrene Betriebsräte bei Kündigungen den besten Sozialplan herausholen. Bewährte Strategien für Interessenausgleich und Nachteilsausgleich – jetzt gratis. Kostenlose Anleitung mit Muster-Punkteschema und Verhandlungstipps sichern

    Betriebsrat in der Schaltzentrale der Krise

    Wenn die Insolvenz droht, rückt der Betriebsrat in eine Schlüsselposition. Seine Rechte bleiben auch nach Verfahrenseröffnung bestehen. Sein neuer Verhandlungspartner ist dann der Insolvenzverwalter.

    Die zentrale Aufgabe: die Verhandlung eines Interessenausgleichs und eines Sozialplans. In der prekären Finanzlage einer Pleitefirma ist eine vereinbarte Transfergesellschaft oft der einzige Weg, die Situation für die Belegschaft zu verbessern. Auch in der Krise müssen 2026 turnusmäßige Betriebsratswahlen stattfinden – ein wichtiges Signal für die Kontinuität der Mitbestimmung.

    Appell an die Politik

    Branchenverbände wie der Verband der Insolvenzverwalter Deutschlands (VID) sehen die aktuellen Zahlen als Weckruf. Die Reformdebatte um ein moderneres Insolvenzrecht, das Sanierungen erleichtert, wird durch die akute Krise überlagert, bleibt aber dringend.

    Die strukturellen Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft werden bleiben. Umso wichtiger wird die präventive Restrukturierung und die kluge Nutzung sozialverträglicher Instrumente. Die Sozialpartnerschaft steht auf dem Prüfstand – und erweist sich in der Krise oft als entscheidender Faktor für faire Lösungen.


    (21.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Irre Statistiken zum März-Verfall starring ATX, Mayr-Melnhof, Palfinger, Strabag, Erste - dazu drei Spoiler




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    Porr
    Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Psychotherapeuten-Honorare sinken um 4,5 Prozent ( Finanztrends)

    » Apple Aktie: Gegen den Trend ( Finanztrends)

    » SAP Aktie: KI-Push verpufft ( Finanztrends)

    » Stem Holdings Aktie: Abstieg in die Intransparenz ( Finanztrends)

    » Ifo-Institut wirft Bundesregierung milliardenschwere Etat-Trickserei vor...

    » Zeitarbeit: Was bei Krankheit und Leerlauf zählt ( Finanztrends)

    » Frucht-Enzyme revolutionieren Muskelaufbau für Senioren ( Finanztrends)

    » Niederlande kippt Freelancer-Gesetz und führt Pflichtversicherung ein ( ...

    » Rückenschmerzen: Neue Therapien setzen auf die Hüfte ( Finanztrends)

    » SK Hynix Aktie: Wall Street im Visier ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Plug Power Aktie: Klage eskaliert ( Finanztrends)
    BayWa Aktie: Führungswechsel im Krisenfeuer ( Finanztrends)
    DroneShield Aktie: Milliarden-Pipeline im Visier ( Finanztrends)
    BMW Aktie: Dividende trotz Gegenwind ( Finanztrends)
    Diginex Aktie: Gründer kauft Zeit ( Finanztrends)
    Rheinmetall Aktie: Kapazitäten entscheiden ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2065
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/23: Eva Naux

      Eva Naux ist seit März 2025 CFO der Saubermacher Dienstleistungs AG, die Dienstleistungen im Unternehmensnamen beziehen sich auf abfall­wirtschaftliche Fragen, Zero Waste und Nach­haltig­keit. Man ...

      Books josefchladek.com

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de