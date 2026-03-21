Palantir Aktie: Hypotheken, KI, Militär ( Finanztrends)

21.03.2026, 3046 Zeichen

Palantir wächst auf breiter Front. Am 20. März 2026 gab das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit dem KI-Dienstleister Moder bekannt — Ziel ist eine spezialisierte KI-Plattform für das Hypothekengeschäft. Erster Pilotkunde ist Freedom Mortgage, einer der größten privaten Hypothekengeber der USA mit einem Originations-Volumen von rund 55,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025.

KI im Hypothekengeschäft

Im Kern der neuen Plattform steht Palantirs sogenannte Ontology: ein Framework, das komplexe Investorenrichtlinien und interne Vorgaben in maschinenlesbare Regeln übersetzt. Konkret sollen damit manuelle Prozesse in der Kreditbearbeitung automatisiert, Kosten gesenkt und die Bearbeitungsgeschwindigkeit erhöht werden. Laut ersten Berichten ist das System bei Freedom Mortgage bereits in mehreren Kernprozessen im Einsatz.

Es ist nicht das erste Mal, dass Palantir im Finanzsektor Fuß fasst. Eine Zusammenarbeit mit Fannie Mae aus den Jahren 2024/2025 soll die Betrugserkennung von 60 Tagen auf 10 Sekunden verkürzt haben — ein Maßstab, der zeigt, welches Tempo die Technologie ermöglicht.

Wachstum und Bewertung

Das kommerzielle US-Geschäft wächst rasant: Im Gesamtjahr 2025 legte der Umsatz in diesem Segment um 109 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Der Gesamtumsatz belief sich auf rund 4,5 Milliarden US-Dollar; für 2026 werden 7,19 Milliarden projiziert.

Morgan Stanley hob in einer Analyse vom selben Tag hervor, dass die Ontology ein schwer kopierbarer Wettbewerbsvorteil sei. Die Fähigkeit, reale Objekte und Beziehungen aus Rohdaten zu modellieren, mache es Konkurrenten strukturell schwer, vergleichbare Lösungen zu entwickeln — besonders in regulierten Branchen wie Finanzdienstleistungen und Verteidigung.

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Militärgeschäft als zweite Säule

Parallel zur kommerziellen Expansion festigt Palantir seine Position im Verteidigungsbereich. Das US-Verteidigungsministerium hat das KI-System „Maven Smart System" offiziell zum „Program of Record" erklärt — ein Status, der langfristige Finanzierung sichert und die Integration in alle Teilstreitkräfte bis September 2026 vorschreibt. Der zugehörige Vertrag wurde im Mai 2025 auf eine Obergrenze von 1,3 Milliarden US-Dollar erhöht.

Die Aktie notiert aktuell rund 27 Prozent unterhalb ihres 52-Wochen-Hochs von 179,86 Euro — bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 239, das deutlich über dem Branchendurchschnitt von rund 29 liegt. Ob das fundamentale Wachstum diese Bewertung langfristig trägt, hängt maßgeblich davon ab, wie schnell Palantir die neue Plattform über Freedom Mortgage hinaus skalieren kann.

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(21.03.2026)

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