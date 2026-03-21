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SAP Aktie: KI-Push verpufft ( Finanztrends)

21.03.2026, 2839 Zeichen

Auf den großen Tech-Bühnen feiert das Walldorfer Softwareunternehmen aktuell weitreichende KI-Partnerschaften mit Branchengrößen wie Nvidia und Microsoft. An der Börse verfehlt diese Innovationskraft allerdings ihre Wirkung komplett. Statt Euphorie herrscht bei den Anlegern Verkaufsstimmung, die den Titel auf einen neuen Tiefpunkt drückt.

Tiefe Integration mit Nvidia und Microsoft

Auf der NVIDIA GTC-Konferenz präsentierte sich der Softwarekonzern als einer von 17 zentralen Partnern für den neuen Agent Toolkit. Durch die Nutzung der NeMo-Software können Kunden künftig eigene KI-Agenten über das hauseigene Joule Studio entwickeln. Dabei geht es auch um die Verbindung von digitalen Geschäftsprozessen mit physischen Sensordaten.

Parallel dazu treibt das Unternehmen die Automatisierung im Büroalltag voran. Eine neue Integration verknüpft den KI-Assistenten Joule direkt mit Microsoft 365 Copilot. Mitarbeitende erledigen Reise- und Spesenabrechnungen dadurch künftig, ohne ihre gewohnten Microsoft-Anwendungen verlassen zu müssen. Zwei spezialisierte KI-Agenten übernehmen im Hintergrund die automatische Befüllung der Formulare und die Prüfung der Belege auf Richtlinienkonformität. Ergänzt wird dieses Ökosystem durch neue Kooperationen mit Visa und American Express, die Ausgaben künftig in Echtzeit erfassen sollen.

Diskrepanz zwischen Produkt und Kurs

Diese operative Dynamik spiegelt sich auf dem Handelsparkett derzeit nicht wider. Das Papier rutschte am gestrigen Freitag auf ein neues 52-Wochen-Tief von 152,80 Euro ab. Seit Jahresbeginn summiert sich der Verlust damit bereits auf über 24 Prozent. Der Titel kann sich dem anhaltend schwachen Gesamtmarkt und der branchenweiten Ausverkaufsstimmung bei Softwarewerten nicht entziehen.

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Richtungsweisend für die weitere Kursentwicklung werden nun harte Finanzdaten sein. Am 23. April 2026 präsentiert der Konzern seine Ergebnisse für das erste Quartal. Dieser Termin liefert den Investoren konkrete Anhaltspunkte, inwieweit die ambitionierte KI-Strategie und die neuen Technologiepartnerschaften bereits messbare kommerzielle Erfolge generieren.

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Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)

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    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan



    Autor: Finanztrends

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