Siemens Healthineers Aktie: Bluttest-Einstieg mit Hindernissen ( Finanztrends)

21.03.2026, 3191 Zeichen

Neue Biomarker-Tests für Alzheimer-Diagnostik, ein frisches Moody's-Rating und ein bevorstehender Spin-off — Siemens Healthineers liefert gerade viele Schlagzeilen. Der Aktienkurs erzählt eine andere Geschichte: Freitag markierte das 52-Wochen-Tief.

Bluttests für Alzheimer — vorerst nur für die Forschung

Am 18. März brachte Siemens Healthineers zwei neue Assays auf den Markt: den Atellica IM pTau217 und den Atellica IM BDTau. Beide messen Alzheimer-relevante Biomarker aus Blutproben und bieten damit eine weniger invasive Alternative zur Lumbalpunktion. Die Tests laufen auf den weit verbreiteten Atellica Solution-Analysegeräten des Unternehmens.

Der Haken: Zugelassen sind sie ausschließlich für Forschungszwecke. Der Weg zur klinischen Anwendung — und damit zur kommerziellen Skalierung — erfordert umfangreiche Validierungsstudien sowie die Zulassung durch die FDA und die CE-Kennzeichnung nach der europäischen IVDR. Das kann mehrere Jahre dauern.

Im Markt sind die Münchener damit Nachzügler. Fujirebio Diagnostics erhielt bereits im Mai 2025 als erstes Unternehmen die FDA-510(k)-Zulassung für einen pTau217-Bluttest, Roche folgte mit der Zulassung seines Elecsys pTau181-Assays für die Primärversorgung. Der Alzheimer-Diagnostikmarkt soll bis 2033 auf über 21 Milliarden Dollar wachsen — die Konkurrenz hat einen Vorsprung.

Eingebettet sind die neuen Tests in das EU-Programm ACCESS-AD, das im Januar 2026 startete. Mehr als 30 europäische Partner aus Medizin, Forschung und Industrie arbeiten in dem auf fünf Jahre angelegten Projekt zusammen, geleitet vom Amsterdam University Medical Center und dem King's College London.

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Operative Belastungen und der anstehende Spin-off

Das fundamentale Bild bleibt gemischt. Im ersten Quartal 2026 erzielte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,4 Milliarden Euro — leicht unter Vorjahresniveau. Das Diagnostik-Segment schrumpfte auf vergleichbarer Basis um 3,1 Prozent, vor allem wegen struktureller Marktveränderungen in China. US-Zölle könnten das laufende Geschäftsjahr zusätzlich mit bis zu 500 Millionen Euro belasten.

Das Management hält dennoch an seiner Prognose von fünf bis sechs Prozent Umsatzwachstum für 2026 fest. Rückenwind kommt von Moody's, das dem Konzern ein frisches Investment-Grade-Rating ausgestellt hat — relevant für die geplante Dekonsolidierung von 30 Prozent der Anteile im Rahmen des anstehenden Spin-offs.

Die konkreten Bedingungen für den Spin-off sollen Anfang des zweiten Quartals folgen. Am 7. Mai 2026 legt Siemens Healthineers die Q2-Zahlen vor — dann dürfte sich zeigen, ob die operative Stabilisierung greift und der Kurs seinen Boden gefunden hat.

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(21.03.2026)

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