SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Uranium Energy Aktie: Druck von allen Seiten ( Finanztrends)

21.03.2026, 3462 Zeichen

Starke Bilanz, null Schulden, ein Uranpreis deutlich über dem Marktdurchschnitt — und trotzdem verlor die Uranium Energy Aktie am Freitag mehr als 8 % an Wert. Der Kursrutsch spiegelt ein Spannungsfeld wider, das den Titel seit den Quartalszahlen Anfang März belastet: kurzfristige Enttäuschungen treffen auf langfristig intakte Strukturthemen.

Schwache Umsätze, solide Substanz

Die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal 2026 lieferten ein gemischtes Bild. Der Umsatz sank auf rund 20 Millionen US-Dollar — ein deutlicher Rückgang gegenüber den 49,75 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Verkauft wurden 200.000 Pfund U3O8 zu einem Preis von 101 Dollar je Pfund, was rund 25 % über dem Quartalsdurchschnitt lag. Die ungesicherte Vermarktungsstrategie zahlt sich also aus — nur eben bei deutlich geringeren Verkaufsmengen.

Die Bruttomarge hielt sich bei 49,6 %, doch die operative Ebene bleibt belastet: Eine Vorsteuermarge von -55,8 % zeigt, dass das Unternehmen noch weit von profitablem Betrieb entfernt ist. Auf der Habenseite steht eine Liquiditätsposition von 818 Millionen Dollar — darunter 486 Millionen in bar — bei keinerlei Schulden.

Genehmigungen als Flaschenhals

Das eigentliche Wachstumsproblem liegt nicht im Boden, sondern in der Bürokratie. Die Infrastruktur an den Standorten Burke Hollow, Christensen Ranch und Irigaray ist fertiggestellt. Was fehlt, sind ausstehende behördliche Genehmigungen auf Staatsebene, ohne die eine Produktionsausweitung nicht möglich ist. Im zweiten Quartal produzierte das Unternehmen 45.743 Pfund U3O8 zu Gesamtkosten von 44,14 Dollar je Pfund — ein Niveau, das bei höheren Uranpreisen durchaus attraktiv wäre, aber aktuell kaum Spielraum lässt.

Uranium Energy hat gemeinsam mit anderen Branchenakteuren eine Arbeitsgruppe gegründet, um den Dialog mit den Regulierungsbehörden zu beschleunigen. Wann die Genehmigungen erteilt werden, bleibt offen.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Uranium Energy?

Uranmarkt unter Druck

Zusätzlich drückt der Spotmarkt auf die Stimmung. Uranfutures fielen von einem Zwei-Jahres-Hoch bei 101,50 Dollar auf 92 Dollar je Pfund, nachdem ein vorübergehender Anstieg des globalen Angebots die Nachfrageerwartungen überwog. Ende Februar notierte der Spotpreis bei 86,95 Dollar — nach 94,28 Dollar im Januar.

Strukturell bleibt das Bild jedoch intakt. Kasachstan kontrolliert rund 43 % der weltweiten Uranproduktion und kämpft mit eigenen Kapazitätsproblemen. Gleichzeitig treibt der steigende Strombedarf durch KI-Infrastruktur die Nachfrage nach zuverlässiger Grundlastenergie — ein Argument, das zunehmend auch Kernkraft ins Spiel bringt. Uranium Energy profitiert dabei von seiner Position als größter lizenzierter US-Produzent mit einer Jahreskapazität von rund 12 Millionen Pfund.

Sechs Analysten bewerten die Aktie im Konsens mit „Strong Buy" und sehen ein durchschnittliches Kursziel von 17,83 Dollar — deutlich über dem aktuellen Niveau, das nach dem jüngsten Rücksetzer knapp unter dem 200-Tage-Durchschnitt notiert.

Anzeige

Uranium Energy-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Uranium Energy-Analyse vom 21. März liefert die Antwort:

Die neusten Uranium Energy-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Uranium Energy-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Uranium Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(21.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Irre Statistiken zum März-Verfall starring ATX, Mayr-Melnhof, Palfinger, Strabag, Erste - dazu drei Spoiler




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

Random Partner

Do&Co
Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Psychotherapeuten-Honorare sinken um 4,5 Prozent ( Finanztrends)

» Apple Aktie: Gegen den Trend ( Finanztrends)

» SAP Aktie: KI-Push verpufft ( Finanztrends)

» Stem Holdings Aktie: Abstieg in die Intransparenz ( Finanztrends)

» Ifo-Institut wirft Bundesregierung milliardenschwere Etat-Trickserei vor...

» Zeitarbeit: Was bei Krankheit und Leerlauf zählt ( Finanztrends)

» Frucht-Enzyme revolutionieren Muskelaufbau für Senioren ( Finanztrends)

» Niederlande kippt Freelancer-Gesetz und führt Pflichtversicherung ein ( ...

» Rückenschmerzen: Neue Therapien setzen auf die Hüfte ( Finanztrends)

» SK Hynix Aktie: Wall Street im Visier ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Plug Power Aktie: Klage eskaliert ( Finanztrends)
BayWa Aktie: Führungswechsel im Krisenfeuer ( Finanztrends)
DroneShield Aktie: Milliarden-Pipeline im Visier ( Finanztrends)
BMW Aktie: Dividende trotz Gegenwind ( Finanztrends)
Diginex Aktie: Gründer kauft Zeit ( Finanztrends)
Rheinmetall Aktie: Kapazitäten entscheiden ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2065
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/23: Eva Naux

    Eva Naux ist seit März 2025 CFO der Saubermacher Dienstleistungs AG, die Dienstleistungen im Unternehmensnamen beziehen sich auf abfall­wirtschaftliche Fragen, Zero Waste und Nach­haltig­keit. Man ...

    Books josefchladek.com

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag



    Autor: Finanztrends

    21.03.2026, 3462 Zeichen

    Starke Bilanz, null Schulden, ein Uranpreis deutlich über dem Marktdurchschnitt — und trotzdem verlor die Uranium Energy Aktie am Freitag mehr als 8 % an Wert. Der Kursrutsch spiegelt ein Spannungsfeld wider, das den Titel seit den Quartalszahlen Anfang März belastet: kurzfristige Enttäuschungen treffen auf langfristig intakte Strukturthemen.

    Schwache Umsätze, solide Substanz

    Die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal 2026 lieferten ein gemischtes Bild. Der Umsatz sank auf rund 20 Millionen US-Dollar — ein deutlicher Rückgang gegenüber den 49,75 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Verkauft wurden 200.000 Pfund U3O8 zu einem Preis von 101 Dollar je Pfund, was rund 25 % über dem Quartalsdurchschnitt lag. Die ungesicherte Vermarktungsstrategie zahlt sich also aus — nur eben bei deutlich geringeren Verkaufsmengen.

    Die Bruttomarge hielt sich bei 49,6 %, doch die operative Ebene bleibt belastet: Eine Vorsteuermarge von -55,8 % zeigt, dass das Unternehmen noch weit von profitablem Betrieb entfernt ist. Auf der Habenseite steht eine Liquiditätsposition von 818 Millionen Dollar — darunter 486 Millionen in bar — bei keinerlei Schulden.

    Genehmigungen als Flaschenhals

    Das eigentliche Wachstumsproblem liegt nicht im Boden, sondern in der Bürokratie. Die Infrastruktur an den Standorten Burke Hollow, Christensen Ranch und Irigaray ist fertiggestellt. Was fehlt, sind ausstehende behördliche Genehmigungen auf Staatsebene, ohne die eine Produktionsausweitung nicht möglich ist. Im zweiten Quartal produzierte das Unternehmen 45.743 Pfund U3O8 zu Gesamtkosten von 44,14 Dollar je Pfund — ein Niveau, das bei höheren Uranpreisen durchaus attraktiv wäre, aber aktuell kaum Spielraum lässt.

    Uranium Energy hat gemeinsam mit anderen Branchenakteuren eine Arbeitsgruppe gegründet, um den Dialog mit den Regulierungsbehörden zu beschleunigen. Wann die Genehmigungen erteilt werden, bleibt offen.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Uranium Energy?

    Uranmarkt unter Druck

    Zusätzlich drückt der Spotmarkt auf die Stimmung. Uranfutures fielen von einem Zwei-Jahres-Hoch bei 101,50 Dollar auf 92 Dollar je Pfund, nachdem ein vorübergehender Anstieg des globalen Angebots die Nachfrageerwartungen überwog. Ende Februar notierte der Spotpreis bei 86,95 Dollar — nach 94,28 Dollar im Januar.

    Strukturell bleibt das Bild jedoch intakt. Kasachstan kontrolliert rund 43 % der weltweiten Uranproduktion und kämpft mit eigenen Kapazitätsproblemen. Gleichzeitig treibt der steigende Strombedarf durch KI-Infrastruktur die Nachfrage nach zuverlässiger Grundlastenergie — ein Argument, das zunehmend auch Kernkraft ins Spiel bringt. Uranium Energy profitiert dabei von seiner Position als größter lizenzierter US-Produzent mit einer Jahreskapazität von rund 12 Millionen Pfund.

    Sechs Analysten bewerten die Aktie im Konsens mit „Strong Buy" und sehen ein durchschnittliches Kursziel von 17,83 Dollar — deutlich über dem aktuellen Niveau, das nach dem jüngsten Rücksetzer knapp unter dem 200-Tage-Durchschnitt notiert.

    Anzeige

    Uranium Energy-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Uranium Energy-Analyse vom 21. März liefert die Antwort:

    Die neusten Uranium Energy-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Uranium Energy-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Uranium Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (21.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Irre Statistiken zum März-Verfall starring ATX, Mayr-Melnhof, Palfinger, Strabag, Erste - dazu drei Spoiler




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    Do&Co
    Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Psychotherapeuten-Honorare sinken um 4,5 Prozent ( Finanztrends)

    » Apple Aktie: Gegen den Trend ( Finanztrends)

    » SAP Aktie: KI-Push verpufft ( Finanztrends)

    » Stem Holdings Aktie: Abstieg in die Intransparenz ( Finanztrends)

    » Ifo-Institut wirft Bundesregierung milliardenschwere Etat-Trickserei vor...

    » Zeitarbeit: Was bei Krankheit und Leerlauf zählt ( Finanztrends)

    » Frucht-Enzyme revolutionieren Muskelaufbau für Senioren ( Finanztrends)

    » Niederlande kippt Freelancer-Gesetz und führt Pflichtversicherung ein ( ...

    » Rückenschmerzen: Neue Therapien setzen auf die Hüfte ( Finanztrends)

    » SK Hynix Aktie: Wall Street im Visier ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Plug Power Aktie: Klage eskaliert ( Finanztrends)
    BayWa Aktie: Führungswechsel im Krisenfeuer ( Finanztrends)
    DroneShield Aktie: Milliarden-Pipeline im Visier ( Finanztrends)
    BMW Aktie: Dividende trotz Gegenwind ( Finanztrends)
    Diginex Aktie: Gründer kauft Zeit ( Finanztrends)
    Rheinmetall Aktie: Kapazitäten entscheiden ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2065
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/23: Eva Naux

      Eva Naux ist seit März 2025 CFO der Saubermacher Dienstleistungs AG, die Dienstleistungen im Unternehmensnamen beziehen sich auf abfall­wirtschaftliche Fragen, Zero Waste und Nach­haltig­keit. Man ...

      Books josefchladek.com

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de