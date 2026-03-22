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Aarvee Denims Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)

22.03.2026, 2887 Zeichen

Der indische Textilproduzent Aarvee Denims & Exports, künftig als Varvee Global Limited firmierend, treibt seinen fundamentalen Wandel voran. Hinter dem neuen Namen steht eine klare Abkehr vom klassischen Denim-Geschäft hin zu deutlich profitableren Segmenten. Mit der breiten Zustimmung der Aktionäre zu einem Aktiensplit und einer soliden Bilanz positioniert sich das Unternehmen neu am Markt.

Fokus auf hohe Margen

Die Aktionäre stützten den Kurswechsel zuletzt mit einer Zustimmungsquote von über 99 Prozent. Im Zentrum stand dabei ein Aktiensplit im Verhältnis 1:2, der den Nennwert von 10 auf 5 Rupien halbierte. Diese Maßnahme, die bereits zum 2. März 2026 wirksam wurde, soll die Liquidität der Aktie erhöhen und sie für Privatanleger attraktiver machen. Parallel dazu wurde die Satzung des Unternehmens modernisiert, um den rechtlichen Rahmen für die neue Identität als Varvee Global zu schaffen.

Der Kern der Transformation liegt in der Produktpalette. Das Unternehmen aus Ahmedabad verlagert seinen Schwerpunkt von der traditionellen Denim-Produktion auf hochwertige Stoffe für Hemden und Anzüge. Die Strategie scheint aufzugehen: In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres erreichte die Bruttomarge 84,49 Prozent. Dieser Sprung verdeutlicht den Erfolg der Diversifizierung in wertschöpfungsintensive Textilprodukte. Ein weiterer Stabilitätsfaktor ist die finanzielle Basis, da das Unternehmen bereits seit Juni 2025 schuldenfrei agiert.

Kapazitäten massiv ausgebaut

Um die wachsende Inlandsnachfrage in Indien zu bedienen, investiert Varvee Global massiv in die Infrastruktur. Im Januar 2026 wurde die Produktionskapazität für Nicht-Denim-Stoffe bereits von 1,2 Millionen auf 1,8 Millionen Meter pro Monat gesteigert. Langfristig peilt das Management eine Kapazität von bis zu 5 Millionen Metern monatlich an.

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India Ratings and Research bestätigte diesen Kurs Ende Januar mit einem positiven Ausblick und verwies dabei auf die verbesserte Liquidität und den nachhaltigen operativen Turnaround. Der Fokus liegt nun auf der schrittweisen Umsetzung dieser ambitionierten Ausbaupläne. Mit dem Ziel, die monatliche Produktion fast zu verdreifachen, setzt das Unternehmen auf das Momentum im indischen Textilmarkt. Die kommenden Quartale werden Aufschluss über die Auslastung der neuen Kapazitäten geben.

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(22.03.2026)

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