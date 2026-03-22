Bewegung ist die beste Medizin gegen Rückenschmerzen ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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22.03.2026, 3757 Zeichen
Rückenschmerzen bleiben trotz moderner Therapien eine Volkskrankheit. Experten sind sich einig: Der wirksamste Schutz ist ein aktiver Lebensstil. Gezielte Bewegung schlägt dabei passive Behandlungsmethoden deutlich.
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Langes Sitzen und eine schwache Rumpfmuskulatur sind oft die Auslöser für quälende Rückenbeschwerden. Orthopäde Prof. Dr. med. Wessinghage zeigt Ihnen in diesem kostenlosen Ratgeber 17 einfache Übungen, die für schnelle Entlastung sorgen. 17 kostenlose 3-Minuten-Übungen jetzt sichern
Das Rücken-Problem: Millionen sind betroffen
Die Zahlen sind alarmierend. Drei von vier Berufstätigen leiden mindestens einmal im Jahr unter Rückenschmerzen. Chronische Beschwerden plagen einen großen Teil der Bevölkerung. Die Folge sind immense Kosten für das Gesundheitssystem und häufige Arbeitsausfälle.
Der Hauptrisikofaktor ist klar: Bewegungsmangel. Langes Sitzen führt zu schwacher Rumpfmuskulatur und muskulären Dysbalancen. Bei bis zu 90 Prozent der Betroffenen finden Ärzte keine spezifische Ursache wie einen Bandscheibenvorfall. Genau hier liegt die Chance – denn bei diesen „nicht-spezifischen“ Schmerzen wirkt Bewegung am besten.
So stärken Sie Ihren Rücken richtig
Die nationale Versorgungsleitlinie gibt eine klare Richtung vor: Aktiv bleiben ist Pflicht. Bettruhe gilt nur noch in absoluten Ausnahmefällen. Stattdessen empfiehlt sich ein Mix aus drei Bewegungstypen.
Erstens braucht der Rücken Kraft. Gezieltes Training für Bauch- und Rückenmuskeln baut ein natürliches Stützkorsett auf. Zweitens sind Dehnung und Mobilität entscheidend. Yoga oder Pilates beugen Verkürzungen vor – Experten achten heute besonders auf flexible Hüften. Drittens hilft Ausdauer: Walken, Schwimmen oder Radfahren fördern die Durchblutung und versorgen die Bandscheiben.
Digitale Helfer und ganzheitliche Therapie
Die Behandlung wird smarter. Immer wichtiger wird die multimodale Schmerztherapie. Dabei arbeiten Ärzte, Physiotherapeuten und Psychologen zusammen. Denn chronische Schmerzen haben oft auch eine seelische Komponente.
Parallel boomen digitale Gesundheitsanwendungen, kurz DiGAs. Diese „Apps auf Rezept“ liefern individuelle Übungspläne für zu Hause. Sie schließen die Lücke zwischen den Therapie-Terminen und fördern die Eigenverantwortung. Die Kombination aus persönlicher Betreuung und digitaler Unterstützung gilt als vielversprechender Weg.
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Prävention lohnt sich – für alle
Die milliardenschweren Folgekosten machen Rückenschmerzen zu einem volkswirtschaftlichen Problem. Gesundheitsexperten fordern deshalb mehr Prävention in allen Lebensbereichen. Vom Schulsport über bewegte Pausen im Büro bis zu kommunalen Angeboten.
Betriebliches Gesundheitsmanagement wird zum Schlüssel. Ergonomische Arbeitsplätze und Bewegungspausen können viel bewirken. Die Botschaft ist einfach: Jeder Einzelne kann vorbeugen, aber die Rahmenbedingungen müssen stimmen.
Die Zukunft ist personalisiert
Wo geht die Reise hin? Die Rückengesundheit wird immer individueller. Wearables und Künstliche Intelligenz könnten Trainingspläne exakt auf persönliche Schwachstellen zuschneiden. Große Studien wie die NAKO Gesundheitsstudie liefern ständig neue Erkenntnisse über Gene, Lebensstil und Schmerzen.
Der Trend ist klar: weg von reaktiver Behandlung, hin zu aktiver Vorsorge. Die Aufklärung über Bewegung bleibt zentral. Das Ziel ist ein selbstbestimmter Umgang mit der eigenen Gesundheit – unterstützt von klaren Empfehlungen und smarten Tools.
Leseprobe aus dem Fanboy-Buch zur Wiener Börse: Die 80`s (gekürzt)
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Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.
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Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.
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