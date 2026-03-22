Coinbase Aktie: Umbau zur Alles-Börse ( Finanztrends)

22.03.2026, 3133 Zeichen

Nach verfehlten Gewinnerwartungen im letzten Quartal treibt Coinbase den Umbau seines Geschäftsmodells zügig voran. Die reine Krypto-Plattform wandelt sich zunehmend zu einem globalen Finanzdienstleister für verschiedene Anlageklassen. Mit dem Start von Aktien-Derivaten und tokenisierten Fonds für internationale Kunden wildert das Unternehmen nun gezielt in traditionellen Märkten.

Angriff auf traditionelle Märkte

Innerhalb von nur 48 Stunden hat der Konzern sein Angebot außerhalb der USA deutlich erweitert. Internationale Händler können nun rund um die Uhr gehebelte Terminkontrakte auf US-Technologiewerte wie Apple oder Nvidia sowie große Indexfonds handeln. Parallel dazu startete Coinbase Asset Management zusammen mit der Apex Group einen tokenisierten Bitcoin-Renditefonds. Dieser Schritt zielt auf institutionelle Gelder ab und nutzt die hauseigene Base-Blockchain, um klassische Finanzprodukte effizienter abzuwickeln.

Diese Diversifikation ist strategisch begründet. Im vierten Quartal 2025 verfehlte Coinbase mit einem Gewinn von 0,66 US-Dollar pro Aktie die Analystenschätzungen. Als Reaktion baut das Management die Abhängigkeit von schwankenden Krypto-Transaktionsgebühren ab. Mittlerweile machen Abonnements und Dienstleistungen bereits 41 Prozent des Nettoumsatzes aus, verglichen mit 37 Prozent im Vorjahr. Begleitet wird diese Expansion von technischen Anpassungen: Erst am Wochenende entfernte das Unternehmen ein veraltetes Wiederherstellungstool aus seiner Commerce-Plattform, nachdem Sicherheitsexperten auf mögliche Phishing-Risiken hingewiesen hatten.

Fundamentaler Wandel und Risiken

An der Börse spiegelt sich dieser Umbruch in einer hohen Volatilität wider. Obwohl die Aktie auf 30-Tage-Sicht um beachtliche 22,75 Prozent zulegen konnte, notiert sie mit einem Freitagsschlusskurs von 170,92 Euro noch immer deutlich unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt. Analysten von Rothschild & Co Redburn bewerten die neue Strategie der "Alles-Börse" zwar positiv und passten ihren Ausblick entsprechend an. Gleichzeitig bremst die regulatorische Unsicherheit in Washington, insbesondere rund um den geplanten CLARITY Act und dessen Folgen für Stablecoin-Umsätze, eine nachhaltigere Erholung aus.

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Während 73 Prozent der institutionellen Investoren laut einer aktuellen Umfrage von Coinbase und EY ihr Krypto-Engagement 2026 ausbauen wollen, zeigt der negative Coinbase Premium Index eine anhaltende Zurückhaltung bei US-Privatanlegern. Die Verlagerung des Fokus auf internationale Märkte und tokenisierte Finanzprodukte dient dem Konzern somit als direkter Puffer gegen die regulatorischen und stimmungsbedingten Hürden im Heimatmarkt.

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(22.03.2026)

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