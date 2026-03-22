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Experten fordern nationale Strategie für mentale Jugendgesundheit ( Finanztrends)

22.03.2026, 4010 Zeichen

Führende Experten haben diese Woche im Bundestag einen grundlegenden Wandel im Umgang mit psychischer Gesundheit gefordert. Vor der Kinderkommission drängten sie darauf, mentale Fitness zur nationalen Agenda zu machen. Der Druck auf die Bundesregierung wächst, ihre angekündigte Strategie mit konkreten Maßnahmen zu füllen.

Die Sachverständigen sehen das System am Limit. Sie verweisen auf eine seit Jahren hohe psychische Belastung bei Jugendlichen, die durch multiple Krisen weiter verschärft wird.

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Wartezeiten von bis zu einem halben Jahr

Ein zentraler Kritikpunkt sind die dramatischen Versorgungslücken. Cornelia Metge von der Bundespsychotherapeutenkammer nannte Wartezeiten von bis zu sechs Monaten für einen ersten Sprechstundentermin. "Eine solche Zeitspanne ist im Kindes- und Jugendalter enorm und kann gravierende Folgen haben", so Metge. Besonders prekär ist die Lage im ländlichen Raum.

Professor Dr. Michael Kölch von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie sagte, das System kranke an seinen Strukturen. Die Experten forderten eine bessere Vernetzung von Gesundheits-, Jugendhilfe- und Bildungssystemen. Hilfe müsse dort ankommen, wo Probleme entstehen: in Schulen, Kitas und Familien.

Regierung arbeitet an eigener Strategie

Die Appelle fügen sich in eine breitere Bewegung ein. Bereits im Februar startete die "Mental Health Alliance", eine Initiative zur Förderung psychischer Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Auch die Bundesregierung arbeitet an einer Strategie mit dem Titel „Mentale Gesundheit für junge Menschen“. Erste konkrete Maßnahmen sollen noch in diesem Jahr folgen.

Schülervertretungen unterstreichen die Dringlichkeit aus eigener Perspektive. Die Bundesschülerkonferenz hat einen Zehn-Punkte-Plan erarbeitet. Sie fordern, Prävention und Entstigmatisierung als zentrale Säulen einer nationalen Agenda zu verankern.

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147 Milliarden Euro Kosten pro Jahr

Die Debatte wird zunehmend auch ökonomisch geführt. Analysen beziffern die direkten und indirekten Kosten psychischer Erkrankungen in Deutschland auf rund 147 Milliarden Euro jährlich. Investitionen in Prävention gelten daher nicht nur als gesellschaftlich geboten, sondern auch als wirtschaftlich sinnvoll.

Die Stärkung mentaler Kompetenzen von Kindesbeinen an wird als entscheidend für die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft gesehen. Die Bundesregierung hat diesen Aspekt im Startchancen-Programm für Schulen in schwieriger Lage bereits aufgegriffen.

Sicherheitsgesetze sorgen für Kritik

Deutschlands Bestrebungen stehen im Einklang mit einer europaweiten Entwicklung. Die WHO hat die steigende Belastung der Gesundheitssysteme in Europa hervorgehoben und zu Reformen aufgerufen.

Gleichzeitig zeigen landespolitische Entwicklungen ein komplexes Bild. Jüngst verabschiedete Gesetzesnovellen – wie in Nordrhein-Westfalen und Hessen – sehen unter bestimmten Umständen Meldungen von Patienten an Sicherheitsbehörden vor. Fachgesellschaften kritisieren diese scharf. Sie befürchten eine weitere Stigmatisierung psychisch erkrankter Menschen.

Die kommenden Monate werden zeigen, ob die politischen Forderungen in eine wirksame und finanzierte nationale Strategie münden. Der gesellschaftliche Druck bleibt hoch. Die Bundesschülerkonferenz plant für dieses Jahr weitere Veranstaltungen, um das Thema sichtbar zu halten und den Prozess kritisch zu begleiten.


(22.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

    22.03.2026, 4010 Zeichen

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      1932
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      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
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