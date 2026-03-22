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Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)

22.03.2026, 3008 Zeichen

Nigerian Breweries stemmt sich gegen die galoppierende Inflation in Westafrika. Mit einer am 20. März offiziell umgesetzten Preisanpassung für Kernmarken wie Heineken und Star Lager reagiert die Tochter des niederländischen Brauriesen auf massiven Kostendruck. Es ist ein notwendiger Balanceakt zwischen dem Erhalt der Profitabilität und der schwindenden Kaufkraft der Konsumenten.

Kampf gegen die Inflation

Die neuen Preise gelten für das gesamte Portfolio, das neben Bier auch alkoholfreie Getränke wie Maltina umfasst. Das Management begründet diesen Schritt mit den drastisch gestiegenen Kosten für Rohstoffe und Logistik. Der Schritt ist keine Einzelerscheinung im Sektor: Auch der Konkurrent Guinness Nigeria hat bereits ähnliche Maßnahmen für Ende März angekündigt. Beide Brauereien kämpfen mit einer Inflationsrate von offiziell über 30 Prozent und den extremen Schwankungen der lokalen Währung Naira.

Erfolgreicher Turnaround nach Rekapitalisierung

Die aktuelle Preisstrategie stützt den im Jahr 2025 eingeleiteten Sanierungskurs. Nachdem Währungsabwertungen im Jahr 2024 noch für tiefrote Zahlen gesorgt hatten, kehrte Nigerian Breweries zuletzt in die Gewinnzone zurück. Das Ergebnis je Aktie (EPS) belief sich für das Gesamtjahr 2025 auf 3,19 NGN.

Ein wesentlicher Pfeiler dieser Erholung war ein massives Bezugsrechtangebot über rund 600 Milliarden NGN, das im Jahr 2024 abgeschlossen wurde. Mit den Mitteln konnte das Unternehmen Fremdwährungsschulden abbauen und die Bilanzstruktur nachhaltig stabilisieren. Die Notierung von über 20 Milliarden neuen Stammaktien Anfang 2025 verbreiterte die Kapitalbasis signifikant.

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Um den Absatz trotz der höheren Preise zu sichern, investiert das Unternehmen verstärkt in die Markenpräsenz. Die neue Kulturplattform „Big Fiesta“, die am 18. März vorgestellt wurde, soll die Kundenbindung in Ballungszentren wie Lagos und Abuja durch Großveranstaltungen stärken. Bisher scheint diese Strategie aufzugehen: Das Umsatzwachstum lag im Neunmonatszeitraum 2025 bei 48 Prozent im Vorjahresvergleich.

Der Erfolg der aktuellen Preiserhöhungen hängt nun davon ab, wie stark die Konsumenten ihre Ausgaben einschränken. Während die Anpassungen die operativen Margen schützen, drohen bei zu hohem Preisdruck Volumenverluste. Die Profitabilität der Heineken-Tochter bleibt zudem eng an die Stabilität des Naira gekoppelt, der weiterhin das zentrale makroökonomische Risiko für Investoren darstellt.

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    Autor: Finanztrends

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