Österreich-Depots: Beide knapp unter den Highs von gestern (Depot Kommentar)

16.06.2026, 1132 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.39% vs. last #gabb, +8.21% ytd, +132.40% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 152.999 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 371 liegt (von mehr als 30.000). Kurs 233,3 (15. Juni 2006) war All-time-High, heute mittag 232,4.

Passiv: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30DE000LS9VT72. Es ist seit März investierbar, ich war mit 50k Seedinvestor und habe am 4.3. damit 29 österreichische Aktien auf einen Schlag gekauft. Warum 29 und welche das sind, hört man im Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/8463/ . Im April/Mai-Verlauf hat das neue wiki schön ins Plus gedreht. Kurs 116,0 (15. Juni 2006) war All-time-High, heute 115,8, Start natürlich bei 100.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.06.)

(16.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1179: ATX fester, AT&S nun im 1000-Prozent-Club, im Juni kommt noch wer dazu, Emerald-Termin steht und die 18-Sache

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1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, DO&CO, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, Amag, Kapsch TrafficCom, Bawag, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, CPI Europe AG, Mayr-Melnhof, RBI, Fabasoft, Verbund, EuroTeleSites AG, Frauenthal, Frequentis, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Rosenbauer, VIG, Zumtobel, BTV AG, BKS Bank Stamm, Österreichische Post, Telekom Austria, GEA Group.

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