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Nachlese: Daniel Stelter, Sandro Kopp, Mirko Lukic (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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17.06.2026, 1188 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/6TlQMOK4VcTjM4h72m8xZ2
Zertifikate Party Österreich: Bestsellerautor Daniel Stelter beim Zertifikate Kongress über Chancen vs. Absturz (so retten wir D und auch A)
https://www.amazon.de/Absturz-So-retten-wir-Deutschland/dp/3784437710

Hören: https://open.spotify.com/episode/56TOk4ga2OugoNLNrWAYdf
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Maximale Zwischenwoche mit starkem Sandro Kopp, man darf auch auf die Fussball-WM schauen
https://audio-cd.at/page/podcast/8803/

Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/0FIQLTp7KLcKM36NsqrphT
- ATX und ATX TR leicht fester
- AT&S ist in der ATXFive-Gegend angekommen
- Frankenstein-Geschichte bei FACC
- PIR-News: AT&S, Kontron, Flughafen Wien, Strabag, Porr
- Mirko Lukic läutet die Opening Bell für Dienstag. Der Ex-Händler freut sich natürlich über Marktphasen wie diese und er wird auch beim nächsten Song unter audio-cd.at/music als Vocal Performer dabei sein
- Börse Frankfurt mit dem DAX zurück über 25.000
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.06.)


(17.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1179: ATX fester, AT&S nun im 1000-Prozent-Club, im Juni kommt noch wer dazu, Emerald-Termin steht und die 18-Sache




 

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    Autor: Christian Drastil

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