» Nachlese: Daniel Stelter, Sandro Kopp, Mirko Lukic (audio cd.at)

17.06.2026, 1188 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/6TlQMOK4VcTjM4h72m8xZ2

Zertifikate Party Österreich: Bestsellerautor Daniel Stelter beim Zertifikate Kongress über Chancen vs. Absturz (so retten wir D und auch A)

https://www.amazon.de/Absturz-So-retten-wir-Deutschland/dp/3784437710

Hören: https://open.spotify.com/episode/56TOk4ga2OugoNLNrWAYdf

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Maximale Zwischenwoche mit starkem Sandro Kopp, man darf auch auf die Fussball-WM schauen

https://audio-cd.at/page/podcast/8803/

Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/0FIQLTp7KLcKM36NsqrphT

- ATX und ATX TR leicht fester

- AT&S ist in der ATXFive-Gegend angekommen

- Frankenstein-Geschichte bei FACC

- PIR-News: AT&S, Kontron, Flughafen Wien, Strabag, Porr

- Mirko Lukic läutet die Opening Bell für Dienstag. Der Ex-Händler freut sich natürlich über Marktphasen wie diese und er wird auch beim nächsten Song unter audio-cd.at/music als Vocal Performer dabei sein

- Börse Frankfurt mit dem DAX zurück über 25.000

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.06.)

(17.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1179: ATX fester, AT&S nun im 1000-Prozent-Club, im Juni kommt noch wer dazu, Emerald-Termin steht und die 18-Sache

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, DO&CO, Lenzing, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Semperit, Bawag, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, CPI Europe AG, RBI, Verbund, Marinomed Biotech, SBO, Agrana, Amag, Frauenthal, Bajaj Mobility AG, Porr, Polytec Group, Wolford, Warimpex, Zumtobel, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

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