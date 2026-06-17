Nachlese: Daniel Stelter, Sandro Kopp, Mirko Lukic (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
17.06.2026, 1188 Zeichen
Hören: https://open.spotify.com/episode/6TlQMOK4VcTjM4h72m8xZ2
Zertifikate Party Österreich: Bestsellerautor Daniel Stelter beim Zertifikate Kongress über Chancen vs. Absturz (so retten wir D und auch A)
https://www.amazon.de/Absturz-So-retten-wir-Deutschland/dp/3784437710
Hören: https://open.spotify.com/episode/56TOk4ga2OugoNLNrWAYdf
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Maximale Zwischenwoche mit starkem Sandro Kopp, man darf auch auf die Fussball-WM schauen
https://audio-cd.at/page/podcast/8803/
Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/0FIQLTp7KLcKM36NsqrphT
- ATX und ATX TR leicht fester
- AT&S ist in der ATXFive-Gegend angekommen
- Frankenstein-Geschichte bei FACC
- PIR-News: AT&S, Kontron, Flughafen Wien, Strabag, Porr
- Mirko Lukic läutet die Opening Bell für Dienstag. Der Ex-Händler freut sich natürlich über Marktphasen wie diese und er wird auch beim nächsten Song unter audio-cd.at/music als Vocal Performer dabei sein
- Börse Frankfurt mit dem DAX zurück über 25.000
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.06.)
Wiener Börse Party #1179: ATX fester, AT&S nun im 1000-Prozent-Club, im Juni kommt noch wer dazu, Emerald-Termin steht und die 18-Sache
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