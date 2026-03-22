SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

PayPal Aktie: Klagewelle eskaliert ( Finanztrends)

22.03.2026, 3261 Zeichen

Nach dem überraschenden Rauswurf von CEO Alex Chriss und einkassierten Wachstumszielen formiert sich juristischer Widerstand gegen PayPal. Gleich mehrere US-Kanzleien werfen dem Zahlungsdienstleister Wertpapierbetrug vor und rufen Aktionäre auf, sich einer Sammelklage anzuschließen. Bis Mitte April läuft nun eine Frist, die das Ausmaß des rechtlichen Nachspiels für den ohnehin angeschlagenen Konzern definieren wird.

Der Auslöser des Kurssturzes

Der Ursprung der rechtlichen Auseinandersetzung liegt am 3. Februar dieses Jahres. Damals verkündete das Unternehmen den sofortigen Abgang des Geschäftsführers Alex Chriss, da das Tempo der operativen Umsetzung nicht den Erwartungen des Vorstands entsprach. Zeitgleich räumte das Management ein, dass das wichtige Geschäft mit dem sogenannten "Branded Checkout" schwächelt, und zog die Finanzziele für 2027 komplett zurück. Das Wachstum in diesem Kernsegment war im vierten Quartal auf magere ein Prozent eingebrochen.

Der Markt reagierte damals drastisch und schickte die Papiere an einem einzigen Tag um über 20 Prozent in die Tiefe. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus mittlerweile auf gut 23 Prozent, womit der Titel aktuell bei 38,12 Euro notiert.

Schwere Vorwürfe der Kanzleien

Nun rüsten sich die Investoren für den Gerichtssaal. Mit Kessler Topaz Meltzer & Check hat sich am Wochenende bereits die dritte große US-Kanzlei gemeldet, um geschädigte Aktionäre zu vertreten. Zuvor hatten schon Hagens Berman und Bernstein Liebhard ähnliche Schritte eingeleitet. Die Kläger werfen der PayPal-Führung vor, über Monate hinweg ein falsches Bild der Umsatz- und Wachstumsaussichten gezeichnet zu haben. Die optimistischen Ziele für 2027 seien schlichtweg unrealistisch gewesen und hätten ein stabiles Konsumumfeld vorausgesetzt, das in der Realität nicht existierte.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei PayPal?

Aktionäre haben nun bis zum 20. April 2026 Zeit, sich als Hauptkläger für das Verfahren zu bewerben. Da sich die Vorwürfe aller drei Kanzleien auf denselben Zeitraum beziehen, ist eine Zusammenlegung zu einem großen Sammelverfahren sehr wahrscheinlich.

Herkulesaufgabe für den neuen Chef

Mitten in dieser unruhigen Phase hat Anfang März der ehemalige HP-Chef Enrique Lores das Ruder bei PayPal übernommen. Während die Finanzchefin jüngste Gerüchte über einen möglichen Verkauf des Unternehmens unkommentiert ließ, betonte sie den strikten Fokus auf organisches Wachstum. Das Marktumfeld bleibt allerdings schwierig. Neben dem drohenden Rechtsstreit belasten sinkende Gewinnerwartungen der Analysten sowie der kürzliche Abstieg aus dem S&P 100 Index die Perspektive. Der Stichtag am 20. April wird somit zum ersten wichtigen Barometer, das zeigt, wie viele institutionelle und private Investoren tatsächlich den Rechtsweg gegen den Zahlungsdienstleister bestreiten wollen.

Anzeige

PayPal-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue PayPal-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:

Die neusten PayPal-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für PayPal-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

PayPal: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(22.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Leseprobe aus dem Fanboy-Buch zur Wiener Börse: Die 80`s (gekürzt)




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

Random Partner

CPI Europe AG
Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)

» Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)

» Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)

» Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)

» Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)

» Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)

» D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)

» KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)

» Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...

» Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)
Karies wird zur systemischen Warnerkrankung ( Finanztrends)
AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
APA-Bierigen
Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event VIG
    BSN MA-Event DAIMLER TRUCK HLD...
    #gabb #2065
    Featured Partner Video

    D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte

    Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, gibt bei Christian Drastil ein Update zu einer Woche Iran-Krieg. Gunter ist ein Vierteljahrhundert im Geschäft und hat als Analyst schon einige Wirtschaf...

    Books josefchladek.com

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Jack Davison
    13–15 November. Portraits: London
    2026
    Helions



    Autor: Finanztrends

    22.03.2026, 3261 Zeichen

    Nach dem überraschenden Rauswurf von CEO Alex Chriss und einkassierten Wachstumszielen formiert sich juristischer Widerstand gegen PayPal. Gleich mehrere US-Kanzleien werfen dem Zahlungsdienstleister Wertpapierbetrug vor und rufen Aktionäre auf, sich einer Sammelklage anzuschließen. Bis Mitte April läuft nun eine Frist, die das Ausmaß des rechtlichen Nachspiels für den ohnehin angeschlagenen Konzern definieren wird.

    Der Auslöser des Kurssturzes

    Der Ursprung der rechtlichen Auseinandersetzung liegt am 3. Februar dieses Jahres. Damals verkündete das Unternehmen den sofortigen Abgang des Geschäftsführers Alex Chriss, da das Tempo der operativen Umsetzung nicht den Erwartungen des Vorstands entsprach. Zeitgleich räumte das Management ein, dass das wichtige Geschäft mit dem sogenannten "Branded Checkout" schwächelt, und zog die Finanzziele für 2027 komplett zurück. Das Wachstum in diesem Kernsegment war im vierten Quartal auf magere ein Prozent eingebrochen.

    Der Markt reagierte damals drastisch und schickte die Papiere an einem einzigen Tag um über 20 Prozent in die Tiefe. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus mittlerweile auf gut 23 Prozent, womit der Titel aktuell bei 38,12 Euro notiert.

    Schwere Vorwürfe der Kanzleien

    Nun rüsten sich die Investoren für den Gerichtssaal. Mit Kessler Topaz Meltzer & Check hat sich am Wochenende bereits die dritte große US-Kanzlei gemeldet, um geschädigte Aktionäre zu vertreten. Zuvor hatten schon Hagens Berman und Bernstein Liebhard ähnliche Schritte eingeleitet. Die Kläger werfen der PayPal-Führung vor, über Monate hinweg ein falsches Bild der Umsatz- und Wachstumsaussichten gezeichnet zu haben. Die optimistischen Ziele für 2027 seien schlichtweg unrealistisch gewesen und hätten ein stabiles Konsumumfeld vorausgesetzt, das in der Realität nicht existierte.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei PayPal?

    Aktionäre haben nun bis zum 20. April 2026 Zeit, sich als Hauptkläger für das Verfahren zu bewerben. Da sich die Vorwürfe aller drei Kanzleien auf denselben Zeitraum beziehen, ist eine Zusammenlegung zu einem großen Sammelverfahren sehr wahrscheinlich.

    Herkulesaufgabe für den neuen Chef

    Mitten in dieser unruhigen Phase hat Anfang März der ehemalige HP-Chef Enrique Lores das Ruder bei PayPal übernommen. Während die Finanzchefin jüngste Gerüchte über einen möglichen Verkauf des Unternehmens unkommentiert ließ, betonte sie den strikten Fokus auf organisches Wachstum. Das Marktumfeld bleibt allerdings schwierig. Neben dem drohenden Rechtsstreit belasten sinkende Gewinnerwartungen der Analysten sowie der kürzliche Abstieg aus dem S&P 100 Index die Perspektive. Der Stichtag am 20. April wird somit zum ersten wichtigen Barometer, das zeigt, wie viele institutionelle und private Investoren tatsächlich den Rechtsweg gegen den Zahlungsdienstleister bestreiten wollen.

    Anzeige

    PayPal-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue PayPal-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:

    Die neusten PayPal-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für PayPal-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    PayPal: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (22.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Leseprobe aus dem Fanboy-Buch zur Wiener Börse: Die 80`s (gekürzt)




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    CPI Europe AG
    Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)

    » Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)

    » Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)

    » Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)

    » Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)

    » Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)

    » D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)

    » KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)

    » Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...

    » Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)
    Karies wird zur systemischen Warnerkrankung ( Finanztrends)
    AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    APA-Bierigen
    Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event VIG
      BSN MA-Event DAIMLER TRUCK HLD...
      #gabb #2065
      Featured Partner Video

      D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte

      Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, gibt bei Christian Drastil ein Update zu einer Woche Iran-Krieg. Gunter ist ein Vierteljahrhundert im Geschäft und hat als Analyst schon einige Wirtschaf...

      Books josefchladek.com

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

      1937
      Editions Perceval

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de