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Steuerdebatte spitzt sich zu: Wer profitiert wirklich? ( Finanztrends)

22.03.2026, 4709 Zeichen

Die Diskussion um Steuererleichterungen in Deutschland hat Ende März 2026 eine neue Dynamik erreicht. Nach den jüngsten Landtagswahlen steht die Bundesregierung unter Druck, versprochene Entlastungen für Bürger und Unternehmen umzusetzen. Doch Experten warnen: Viele Maßnahmen werden von steigenden Sozialbeiträgen aufgefressen.

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Politische Versprechen und der Druck der Wähler

Die politische Batte erreichte nach der knappen Wahlschlappe der Union in Baden-Württemberg einen neuen Höhepunkt. Fraktionsvize Steffen Bilger betonte die Dringlichkeit, durch spürbare Wirtschaftspolitik Vertrauen zurückzugewinnen. Der Kernstreitpunkt ist die Umsetzung der im Koalitionsvertrag festgehaltenen Steuersenkungen.

Aktuell drängen Abgeordnete auf eine schnelle Entlastung bei der Einkommensteuer für Gering- und Mittelverdiener. Parallel fordern Wirtschaftsverbände eine Senkung der Unternehmenssteuern, um den Standort Deutschland wettbewerbsfähiger zu machen. Die Koalition hat signalisiert, die Gesamtbelastung für Unternehmen bei 25 Prozent deckeln zu wollen. Wie und wann dies finanziert werden soll, ist jedoch noch völlig offen.

Diese Entlastungen gelten bereits 2026

Trotz der Zukunftsdebatten sind bereits mehrere steuerliche Anpassungen in Kraft. Der Grundfreibetrag stieg auf 12.348 Euro. Das Kindergeld erhöhte sich auf 259 Euro monatlich, der Kinderfreibetrag auf 6.828 Euro jährlich.

Auch am Arbeitsmarkt gab es Änderungen: Der Mindestlohn liegt seit Januar bei 13,90 Euro. Die Grenze für Minijobs wurde auf 603 Euro angehoben. Dauerhaft gesenkt wurde zudem die Mehrwertsteuer in der Gastronomie auf 7 Prozent. Pendler profitieren von einem dauerhaft festgeschriebenen Entfernungspauschale von 38 Cent pro Kilometer.

Die Netto-Illusion: Sozialbeiträge fressen Steuervorteile

Doch bringen diese Maßnahmen auch mehr Geld in der Tasche? Eine Analyse des Lohnsteuer-Dienstleisters Datev zeichnet ein ernüchterndes Bild. Viele Arbeitnehmer werden 2026 kaum mehr Nettoeinkommen haben als im Vorjahr.

Der Grund: Gleichzeitig mit den Steuererleichterungen stiegen die Sozialversicherungsbeiträge. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung kletterte um 0,4 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent. Zudem wurden die Beitragsbemessungsgrenzen deutlich angehoben.

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Laut Datev werden bei Beschäftigten mit einem Bruttogehalt bis 5.500 Euro die Steuervorteile fast vollständig durch die höheren Abgaben aufgefressen. Bei manchen Ehepaaren in niedrigen Steuerklassen könnte das Nettoeinkommen sogar leicht sinken. Experten sprechen von einer Entlastungs-Illusion.

Akutmaßnahmen: Diskussion um Spritpreis und Luftverkehrsteuer

Aktuell dominieren Verbrauchsteuern die Schlagzeilen. Wegen geopolitischer Spannungen und hoher Energiepreise überschritten Diesel und Benzin die Zwei-Euro-Marke. Die Bundesregierung prüft nun massive, kurzfristige Steuersenkungen an der Tankstelle. Diese Notmaßnahmen sollen noch vor den Osterreisen in Kraft treten.

Parallel hat die Koalition Pläne zur Senkung der Luftverkehrsteuer finalisiert. Ab 1. Juli 2026 soll der Satz für Langstreckenflüge von 70 auf 58 Euro sinken. Verkehrspolitiker erhoffen sich mehr Wettbewerbsfähigkeit für deutsche Flughäfen. Kritiker befürchten jedoch, dass vor allem die Gewinnmargen der Airlines steigen – nicht aber die Entlastung der Passagiere.

Ausblick: Von der Akuthilfe zur Strukturreform

Die Debatte wird sich von kurzfristigen Notmaßnahmen hin zu grundlegenden Reformen verlagern. Die große Herausforderung bleibt die Finanzierung aller Vorhaben unter Einhaltung der Schuldenbremse.

Für die zweite Jahreshälfte 2026 werden intensive Verhandlungen zur Unternehmensbesteuerung erwartet. Geplante stufenweise Senkungen der Körperschaftsteuer sollen 2028 starten. Auch die Diskussion um die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags dürfte mit dem nächsten Bundeshaushalt wieder aufflammen. Am Ende wird der Erfolg der Politik daran gemessen werden, ob die Gesamtbelastung für Haushalte und Unternehmen spürbar sinkt – ohne die Sozialsysteme und Zukunftsinvestitionen zu gefährden.


(22.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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    Die Diskussion um Steuererleichterungen in Deutschland hat Ende März 2026 eine neue Dynamik erreicht. Nach den jüngsten Landtagswahlen steht die Bundesregierung unter Druck, versprochene Entlastungen für Bürger und Unternehmen umzusetzen. Doch Experten warnen: Viele Maßnahmen werden von steigenden Sozialbeiträgen aufgefressen.

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