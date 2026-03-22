Techno Smart Aktie: Dividende steigt ( Finanztrends)

22.03.2026, 2561 Zeichen

Techno Smart Corp. setzt zum Ende des Geschäftsjahres auf eine verstärkte Gewinnbeteiligung. Durch eine zusätzliche Sonderzahlung reagiert der Spezialist für Beschichtungsanlagen auf seine strategischen Ziele zur Aktionärsvergütung. Damit unterstreicht das Management seinen Kurs, Investoren trotz der zyklischen Branchenrisiken stabil am Erfolg zu beteiligen.

Höhere Ausschüttung zum Geschäftsjahresende

Das Unternehmen passte am 19. März 2026 seine Prognose für die Schlussdividende an. Geplant ist nun ein Bonus von 2 Yen pro Aktie, wodurch die erwartete Zahlung zum Geschäftsjahresende auf 46 Yen klettert. Für das gesamte am 31. März endende Fiskaljahr 2026 ergibt sich daraus eine Gesamtausschüttung von 90 Yen pro Anteilsschein.

Hinter dieser Entscheidung steht die Politik des Unternehmens, eine Eigenkapitalrendite (Dividend on Equity, DOE) von mindestens 5 % zu erreichen. Mit dieser festen Quote will Techno Smart die Volatilität des Marktes für Industriemaschinen ausgleichen. Ziel ist es, den Aktionären ein berechenbares Renditeprofil zu bieten, auch wenn die Nachfrage nach hochpräzisen Trocknungs- und Wärmebehandlungsanlagen schwankt.

Aktives Kapitalmanagement im Fokus

Neben der Dividende nutzt die Führungsebene weitere Instrumente zur Kapitalpflege. Kürzlich schloss Techno Smart ein Aktienrückkaufprogramm ab. Dabei wurden rund 50.000 Anteile – etwa 0,44 % des Grundkapitals – für knapp 100 Millionen Yen am Markt erworben. Marktbeobachter werten solche Schritte als Signal für ein aktives Kapitalmanagement, das den Wert der verbleibenden Aktien langfristig stützen soll.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Technot ?

Für Investoren sind in den kommenden Monaten zwei Termine von Bedeutung:

31. März 2026: Offizielles Ende des Geschäftsjahres 2026

Juni 2026: 92. ordentliche Hauptversammlung mit finaler Abstimmung über die Dividende

Die endgültige Entscheidung über die Ausschüttung fällt auf der Hauptversammlung im Juni. Bis dahin bleibt die Entwicklung der Eigenkapitalquote ein zentraler Faktor, da künftige Anpassungen des DOE-Ziels oder neue Rückkaufprogramme als wesentliche Impulse für die Aktie gelten.

Anzeige

Technot-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Technot-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:

Die neusten Technot-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Technot-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Technot: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(22.03.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

Random Partner RBI

Die Raiffeisen Bank International ist eine der führenden Corporate- und Investment-Banken Österreichs und in 11 Märkten Zentral- und Osteuropas als Universalbank tätig. Darüber hinaus bietet der RBI-Konzern zahlreiche weitere Finanzdienstleistungen an, zum Beispiel in den Bereichen Leasing, Asset Management und M&A. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)

» Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)

» Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)

» Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)

» Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)

» Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)

» D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)

» KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)

» Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...

» Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)