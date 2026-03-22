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Techno Smart Aktie: Dividende steigt ( Finanztrends)

22.03.2026, 2561 Zeichen

Techno Smart Corp. setzt zum Ende des Geschäftsjahres auf eine verstärkte Gewinnbeteiligung. Durch eine zusätzliche Sonderzahlung reagiert der Spezialist für Beschichtungsanlagen auf seine strategischen Ziele zur Aktionärsvergütung. Damit unterstreicht das Management seinen Kurs, Investoren trotz der zyklischen Branchenrisiken stabil am Erfolg zu beteiligen.

Höhere Ausschüttung zum Geschäftsjahresende

Das Unternehmen passte am 19. März 2026 seine Prognose für die Schlussdividende an. Geplant ist nun ein Bonus von 2 Yen pro Aktie, wodurch die erwartete Zahlung zum Geschäftsjahresende auf 46 Yen klettert. Für das gesamte am 31. März endende Fiskaljahr 2026 ergibt sich daraus eine Gesamtausschüttung von 90 Yen pro Anteilsschein.

Hinter dieser Entscheidung steht die Politik des Unternehmens, eine Eigenkapitalrendite (Dividend on Equity, DOE) von mindestens 5 % zu erreichen. Mit dieser festen Quote will Techno Smart die Volatilität des Marktes für Industriemaschinen ausgleichen. Ziel ist es, den Aktionären ein berechenbares Renditeprofil zu bieten, auch wenn die Nachfrage nach hochpräzisen Trocknungs- und Wärmebehandlungsanlagen schwankt.

Aktives Kapitalmanagement im Fokus

Neben der Dividende nutzt die Führungsebene weitere Instrumente zur Kapitalpflege. Kürzlich schloss Techno Smart ein Aktienrückkaufprogramm ab. Dabei wurden rund 50.000 Anteile – etwa 0,44 % des Grundkapitals – für knapp 100 Millionen Yen am Markt erworben. Marktbeobachter werten solche Schritte als Signal für ein aktives Kapitalmanagement, das den Wert der verbleibenden Aktien langfristig stützen soll.

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  • 31. März 2026: Offizielles Ende des Geschäftsjahres 2026
  • Juni 2026: 92. ordentliche Hauptversammlung mit finaler Abstimmung über die Dividende

Die endgültige Entscheidung über die Ausschüttung fällt auf der Hauptversammlung im Juni. Bis dahin bleibt die Entwicklung der Eigenkapitalquote ein zentraler Faktor, da künftige Anpassungen des DOE-Ziels oder neue Rückkaufprogramme als wesentliche Impulse für die Aktie gelten.

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(22.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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