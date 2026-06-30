SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 30.6.: Do&Co, Wienerberger (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

30.06.2026, 614 Zeichen

IPOs:
30.06.1998: Do&Co: Do&Co mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,36 Mrd. ATS (dazu Greenshoe 41,25 Mio. ATS).

Negative Serie in Tagen:
30.06.1992: Wienerberger: Längste negative Serie: 14 Tage (endete am 30.06.1992)

Bisher gab es an einem 30. Juni 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 30.06. beträgt 0,17%. Der beste 30.06. fand im Jahr 2006 mit 3,48%statt, der schlechteste 30.06. im Jahr 2022 mit -2,35%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 30.06. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.06.)


(30.06.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1188: ATX zum Halbjahresultimo Mittag fester, Window Dressing Ansätze bei AT&S und Volabreak vs. Hydration Break




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:AT&S, Frequentis, Telekom Austria, Semperit, Amag, EuroTeleSites AG, Rosgix, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Flughafen Wien, Gurktaler AG VZ, Marinomed Biotech, Rath AG, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, UBM.

Random Partner

Societe Generale
Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Halbjahresbilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 30.6.: Do&Co, Wienerberger (Börse Geschichte) (BörseGesc...

» Nachlese: Sabina Haas, Window Dressing Wolfgang Matejka, Sandro Kopp (au...

» PIR-News: Millionen-Auftrag für Kontron, RBI/Addiko-Zwischenstand, Porr ...

» (Christian Drastil)

» ATX schließt starkes Halbjahr wohl mit Gewinnen ab – Window Dressing, Bö...

» Window Dressing zum Halbjahr: Warum der vorletzte Handelstag für Fondsma...

» Wiener Börse Party #1188: ATX zum Halbjahresultimo Mittag fester, Window...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, Strabag und FACC gesucht

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: AT&S, Strabag und FACC gesucht


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Legacy Bitfundex Erfahrungen 2026: Praxis-Einschätzung
RBI/Addiko - Bisher keine Rücktrittserklärungen eingelangt
Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, Strabag und FACC gesucht
Österreich-Depots: Halbjahresbilanz (Depot Kommentar)
Neues Kursziel für UBM
Wiener Börse Party #1188: ATX zum Halbjahresultimo Mittag fester, Window Dressing Ansätze bei AT&S und Volabreak vs. Hydration Break




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: AT&S 1.69%, Rutsch der Stunde: CA Immo -1.19%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: AT&S(2)
    Star der Stunde: Frequentis 1.32%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -0.98%
    Star der Stunde: Polytec Group 2.11%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.7%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: voestalpine(1)
    Star der Stunde: Polytec Group 2.5%, Rutsch der Stunde: CA Immo -0.64%
    Star der Stunde: Frequentis 1.31%, Rutsch der Stunde: AT&S -0.61%
    Star der Stunde: Polytec Group 2.79%, Rutsch der Stunde: EVN -0.17%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: VIG(1), AT&S(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1186: ATX etwas unter Druck, Emerald Horizon debütiert stark und sorgt damit für ein Problem, Innio-Issue gelöst

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Ola Rindal
    Road to The Farm
    2026
    Poursuite

    JH Engström
    CDG / JHE
    2008
    Steidl

    Joan van der Keuken
    Wij zijn 17
    1955
    C.A.J. van Dishoeck

    Richard Avedon
    Nothing Personal
    1964
    Atheneum Publishers

    Mark Mahaney
    Polar Night
    2019/2021
    Trespasser



    Autor: Börse Geschichte

    30.06.2026, 614 Zeichen

    IPOs:
    30.06.1998: Do&Co: Do&Co mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,36 Mrd. ATS (dazu Greenshoe 41,25 Mio. ATS).

    Negative Serie in Tagen:
    30.06.1992: Wienerberger: Längste negative Serie: 14 Tage (endete am 30.06.1992)

    Bisher gab es an einem 30. Juni 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 30.06. beträgt 0,17%. Der beste 30.06. fand im Jahr 2006 mit 3,48%statt, der schlechteste 30.06. im Jahr 2022 mit -2,35%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 30.06. so: 0,00%.

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.06.)


    (30.06.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1188: ATX zum Halbjahresultimo Mittag fester, Window Dressing Ansätze bei AT&S und Volabreak vs. Hydration Break




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:AT&S, Frequentis, Telekom Austria, Semperit, Amag, EuroTeleSites AG, Rosgix, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Flughafen Wien, Gurktaler AG VZ, Marinomed Biotech, Rath AG, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, UBM.

    Random Partner

    Societe Generale
    Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Halbjahresbilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 30.6.: Do&Co, Wienerberger (Börse Geschichte) (BörseGesc...

    » Nachlese: Sabina Haas, Window Dressing Wolfgang Matejka, Sandro Kopp (au...

    » PIR-News: Millionen-Auftrag für Kontron, RBI/Addiko-Zwischenstand, Porr ...

    » (Christian Drastil)

    » ATX schließt starkes Halbjahr wohl mit Gewinnen ab – Window Dressing, Bö...

    » Window Dressing zum Halbjahr: Warum der vorletzte Handelstag für Fondsma...

    » Wiener Börse Party #1188: ATX zum Halbjahresultimo Mittag fester, Window...

    » Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, Strabag und FACC gesucht

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: AT&S, Strabag und FACC gesucht


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Legacy Bitfundex Erfahrungen 2026: Praxis-Einschätzung
    RBI/Addiko - Bisher keine Rücktrittserklärungen eingelangt
    Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, Strabag und FACC gesucht
    Österreich-Depots: Halbjahresbilanz (Depot Kommentar)
    Neues Kursziel für UBM
    Wiener Börse Party #1188: ATX zum Halbjahresultimo Mittag fester, Window Dressing Ansätze bei AT&S und Volabreak vs. Hydration Break




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: AT&S 1.69%, Rutsch der Stunde: CA Immo -1.19%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: AT&S(2)
      Star der Stunde: Frequentis 1.32%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -0.98%
      Star der Stunde: Polytec Group 2.11%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.7%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: voestalpine(1)
      Star der Stunde: Polytec Group 2.5%, Rutsch der Stunde: CA Immo -0.64%
      Star der Stunde: Frequentis 1.31%, Rutsch der Stunde: AT&S -0.61%
      Star der Stunde: Polytec Group 2.79%, Rutsch der Stunde: EVN -0.17%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: VIG(1), AT&S(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1186: ATX etwas unter Druck, Emerald Horizon debütiert stark und sorgt damit für ein Problem, Innio-Issue gelöst

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Keizo Kitajima
      USSR 1991
      2012
      Little Big Man

      Moi Wer (Moi Ver, Moses Vorobeichic)
      Ci-contre
      2004
      Ann und Jürgen Wilde

      Yusuf Sevinçli
      Oculus
      2018
      Galerist & Galerie Filles du Calvaire

      John Gossage
      LAMF (Special Edition)
      2026
      Magic Hour Press

      Yusuf Sevinçli
      Tumult
      2024
      Galerist & Galerie Filles du Calvaire

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de