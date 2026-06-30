Börsegeschichte 30.6.: Do&Co, Wienerberger (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

30.06.2026, 614 Zeichen

IPOs:

30.06.1998: Do&Co: Do&Co mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,36 Mrd. ATS (dazu Greenshoe 41,25 Mio. ATS).



Negative Serie in Tagen:

30.06.1992: Wienerberger: Längste negative Serie: 14 Tage (endete am 30.06.1992)

Bisher gab es an einem 30. Juni 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 30.06. beträgt 0,17%. Der beste 30.06. fand im Jahr 2006 mit 3,48%statt, der schlechteste 30.06. im Jahr 2022 mit -2,35%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 30.06. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.06.)

(30.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1188: ATX zum Halbjahresultimo Mittag fester, Window Dressing Ansätze bei AT&S und Volabreak vs. Hydration Break

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1. mind the #gabb





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