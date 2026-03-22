US stoppt KI-Chip-Regel und schürt neue Unsicherheit ( Finanztrends)

22.03.2026, 7299 Zeichen

Die US-Regierung hat einen geplanten Exportkontroll-Rahmen für KI-Chips zurückgezogen – und kündigt gleichzeitig schärfere Regeln an. Diese Kehrtwende sorgt für neue Verunsicherung auf dem globalen Halbleitermarkt und treibt Chinas Bestreben nach technologischer Unabhängigkeit weiter voran.

Washington – Der Technologiekonflikt zwischen den USA und China um die Vorherrschaft bei Halbleitern ist in eine neue Phase der Unberechenbarkeit eingetreten. Das US-Handelsministerium zog kürzlich einen geplanten Regelentwurf für den Export fortschrittlicher Künstlicher-Intelligenz-Chips (KI-Chips) zurück. Diese Maßnahme, die um den 19. März 2026 erfolgte, stoppt vorläufig eine erwartete Verschärfung. Sie ebnet aber den Weg für einen potenziell noch umfassenderen und strengeren Kontrollrahmen. Dieser politische Kurswechsel schafft neue Unklarheiten für eine globale Branche, die bereits unter einem Geflecht aus Restriktionen leidet. Gleichzeitig verstärkt er Chinas Entschlossenheit, in dem strategisch kritischen Sektor technologisch autark zu werden.

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Ein schwankender US-Kurs verunsichert den Markt

Die Entscheidung Washingtons, die geplante Exportregel zu verwerfen, stellt Halbleiterhersteller und ihre Kunden vor ein bewegliches Ziel. Die zurückgezogene Verordnung soll durch ein neues Regelwerk ersetzt werden. Dieses wird sich voraussichtlich auf spezifische Leistungsschwellen und Endverwendungen konzentrieren. Damit signalisiert die US-Regierung eine strengere Prüfung von Chips, die mit High-End-Produkten von Branchenführern wie Nvidia vergleichbar sind.

Diese jüngste Kehrtwende deutet auf eine Verhärtung der Haltung hin, nachdem die Politik zuvor etwas gelockert worden war. Anfang 2026 hatte die zuständige Behörde BIS ihre Lizenzpolitik für bestimmte fortschrittliche Chips überarbeitet. Statt einer pauschalen „Vermutung der Ablehnung“ für Exporte nach China wurden Einzelfallprüfungen unter strengen Auflagen möglich. Die aktuelle Volte erschwert die strategische Planung für Chipdesigner und -hersteller enorm. Die Unsicherheit betrifft nicht nur US-Firmen, sondern auch internationale Partner wie die Niederlande und Japan, die ihre eigenen Exportbeschränkungen für Halbleiterfertigungsanlagen koordiniert mit Washington umsetzen. Das übergeordnete Ziel der US-Politik bleibt unverändert: Chinas Fähigkeit einzuschränken, fortschrittliche Halbleiter für militärische Anwendungen zu beschaffen und herzustellen.

Pekings vielschichtiger Widerstand

China hat die US-Exportkontrollen stets als Verstoß gegen internationale Handelsregeln und als Bedrohung für die Stabilität globaler Lieferketten verurteilt. Peking reichte Ende 2022 eine offizielle Beschwerde bei der Welthandelsorganisation (WTO) ein. Der langsame Rechtsstreit läuft noch. Parallel setzt China auf unmittelbarere Gegenmaßnahmen.

In einem klaren Vergeltungsschritt nutzt Peking seine Marktdominanz bei strategischen Mineralien. Die Volksrepublik verschärfte ihre eigenen Exportkontrollen für Materialien, die für die Halbleiterfertigung entscheidend sind – etwa Gallium und Germanium. Dies schafft neue Druckpunkte in einer globalen Lieferkette, die bereits durch geopolitische Spannungen belastet ist. Berichten zufolge treiben diese konvergierenden Kräfte die Preise für wichtige Rohstoffe in die Höhe und erhöhen die Komplexität für die globale Elektronikindustrie.

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Der Drang zur Eigenständigkeit beschleunigt sich

Die langfristige Folge des anhaltenden US-Drucks ist eine massive Beschleunigung von Chinas Kampagne für technologische Unabhängigkeit. Angesichts der Restriktionen beim Zugang zu ausländischer Technologie pumpt Peking Milliardensummen in seine heimische Halbleiterindustrie. Diese staatlich geförderte Offensive zeigt erste konkrete Erfolge.

Laut Branchenberichten bereitet sich Hua Hong Semiconductor, Chinas zweitgrößter Auftragsfertiger, darauf vor, Chips mit einem 7-Nanometer (nm)-Prozess herzustellen. Sollte dies gelingen, wäre Hua Hong nach SMIC der zweite chinesische Foundry, der Chips auf diesem fortgeschrittenen Niveau produzieren kann. Dies wäre ein bedeutender Meilenstein, um die Abhängigkeit von ausländischer Fertigung zu verringern.

Dieser Fortschritt ist ein Eckpfeiler der chinesischen Nationalstrategie. Der jüngste Fünfjahresplan des Landes, der im März 2026 diskutiert wurde, betont technologische Selbstversorgung massiv. Führende Manager chinesischer Chipfirmen forderten öffentlich eine koordinierte nationale Initiative, um Engpässe bei fortschrittlicher Lithografie-Ausrüstung und Design-Software in der Periode 2026-2030 zu überwinden.

Analyse: Eine sich spaltende Tech-Welt

Die Dynamik zwischen US-Restriktionen und Chinas Reaktion illustriert ein „Sanktions-Paradoxon“: Maßnahmen, die Chinas technologischen Fortschritt aufhalten sollten, haben unbeabsichtigt einen fokussierteren und besser finanzierten Drang zur Eigenständigkeit beschleunigt. Dies erzwingt einen strukturellen Wandel im globalen Technologie-Ökosystem. Weg von einer einzigen, vernetzten Lieferkette hin zu einem gespaltenen, multi-polaren Modell mit regionalisierten Netzwerken, unterschiedlichen Technologien und Standards.

Der Handel mit KI-bezogenen Gütern boomte zwar 2025. Die US-Beschränkungen schränkten Chinas Fähigkeit ein, die fortschrittlichsten Chips zu importieren, was die Abhängigkeit von inländischen Quellen erhöhte. In der Folge wuchs Chinas Handel with diesen Gütern deutlich langsamer als der der USA. Diese Divergenz unterstreicht die Wirkung der Exportkontrollen. Weltweit setzen Unternehmen zunehmend auf „China-plus-eins“-Strategien, um die Risiken dieser Fragmentierung zu mindern.

Die globale Halbleiterindustrie muss sich auf anhaltende Volatilität einstellen. Der angekündigte schärfere US-Kontrollrahmen könnte neue Leistungskennzahlen oder Anwendungsbereiche ins Visier nehmen, um vermeintliche Schlupflöcher zu schließen. Dies wird wahrscheinlich weiteren Widerstand und Vergeltungsmaßnahmen aus Peking auslösen.

Chinas Streben nach einer in sich geschlossenen Lieferkette wird sich indes weiter beschleunigen. Auch wenn eine signifikante technologische Lücke zu globalen Führern wie TSMC oder Samsung bleibt, zeigt der Fortschritt bei der 7-nm-Fertigung, dass diese Lücke schrumpft. Die kommenden Jahre werden voraussichtlich einen intensivierten „Chipkrieg“ sehen, in dem beide Nationen um die technologische Vorherrschaft ringen. Für Unternehmen und Verbraucher weltweit deutet dieser Wettstreit auf eine Zukunft mit höheren Kosten, Lieferkettenstörungen und einer zunehmend entlang geopolitischer Bruchlinien gespaltenen Technologielandschaft hin.

(22.03.2026)

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Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch

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