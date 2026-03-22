Vulcan Energy Aktie: Fakten gegen Kursrutsch ( Finanztrends)

22.03.2026, 3054 Zeichen

Obwohl Vulcan Energy den Übergang vom Entwickler zum aktiven Lithiumproduzenten mit konkreten Baufortschritten untermauert, straft der Markt das Papier ab. Mit einem Minus von über 30 Prozent seit Jahresbeginn notiert der Titel nahe seinem Tiefpunkt. Nun rückt eine entscheidende Phase heran, in der das Management mit handfesten Zahlen das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen muss.

Zahlenwerk und Hauptversammlung

Am 30. März 2026 wird das Unternehmen seinen Jahresbericht vorlegen. Dieser Termin markiert einen wichtigen Prüfstein, da Marktbeobachter besonders auf die Kostenkontrolle und den Baufortschritt achten werden. Der Bericht liefert nicht nur den Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate, sondern auch konkrete Zielvorgaben für das laufende Jahr. Wenig später, am 28. Mai, folgt die reguläre Hauptversammlung. Bis zum 15. April können hierfür noch Direktoren-Nominierungen am Unternehmenssitz eingereicht werden.

Bauarbeiten laufen nach Plan

Abseits der Berichtspflichten treibt das Unternehmen sein Geothermie- und Lithiumprojekt „Lionheart“ physisch voran. Nach der ersten Bohrung am Schleidberg haben nun die Vorbereitungen am Standort Trappelberg bei Landau begonnen. In der zweiten Jahreshälfte 2026 soll dort ein zweites Bohrgerät zum Einsatz kommen.

Die Finanzierung dieser kapitalintensiven Bauphase ist durch das im Dezember abgeschlossene Paket über 2,2 Milliarden Euro bereits gesichert. Ab 2028 greifen zudem die langfristigen Abnahmeverträge mit Branchengrößen wie Stellantis, LG, Umicore und Glencore. Flankiert wird dies durch die kürzlich erteilte LiThermEx-Genehmigung für das Produktionsgebiet Insheim, die zunächst für sechs Jahre gilt und später auf die geplante Projektlaufzeit von 30 Jahren ausgeweitet werden soll.

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Index-Aufnahme bringt Kaufdruck

Auf dem Kurszettel spiegelt sich die operative Entwicklung bislang nicht wider. Am Freitag schloss das Papier bei 1,82 Euro und bewegt sich damit gefährlich nah am erst wenige Tage zuvor markierten 52-Wochen-Tief von 1,81 Euro. Allerdings steht ein technischer Impuls bevor: Die anstehende Aufnahme in den S&P/ASX 200 Index zwingt passive Fonds und ETFs dazu, Vulcan-Aktien zu kaufen. Dieser automatische Kaufdruck liefert dem Titel eine fundamentale Stütze.

Ob sich die Stimmung der Anleger nachhaltig aufhellt, entscheidet sich bereits Ende des Monats. Der Jahresbericht am 30. März wird offenlegen, wie effizient das Management die Baukosten des Lionheart-Projekts kontrolliert und ob der Zeitplan bis zum geplanten Produktionsstart 2028 intakt bleibt.

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(22.03.2026)

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