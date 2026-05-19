PIR-News: (Christine Petzwinkler)
Autor:
Christine Petzwinkler
Redaktion Börse Social Magazine.
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19.05.2026, 101 Zeichen
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(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.05.)
Wiener Börse Party #1158: ATX etwas fester, Wienerberger gesucht, Emerald Horizon vor Börsegang und ein Duett zum Schluss
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