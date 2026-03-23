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Allianz Aktie: Insolvenzwelle naht ( Finanztrends)

23.03.2026, 3139 Zeichen

Rekordgewinn auf der einen Seite, steigende Zahlungsausfälle auf der anderen — die Allianz navigiert durch ein zunehmend widersprüchliches Umfeld. Die Kreditversicherungstochter Allianz Trade hat gerade ihren Country Risk Atlas vorgelegt, und die Botschaft darin belastet die Aktie mehr als die eigenen Zahlen.

Wenn Hochstufungen nicht genug wiegen

Der Atlas bewertet 83 Länder, die zusammen rund 94 Prozent des globalen BIP repräsentieren. Das Ergebnis klingt zunächst positiv: 36 Volkswirtschaften wurden 2025 heraufgestuft, darunter Argentinien, Spanien und Vietnam. Das Problem liegt in der Gegenseite. Zu den 14 abgestuften Ländern zählen Belgien, Brasilien, Frankreich und die USA — Volkswirtschaften, die gemeinsam etwa ein Drittel der globalen Wirtschaftsleistung stellen. Die positiven Hochstufungen wiegen wirtschaftlich schlicht weniger.

Für das Kreditversicherungsgeschäft bedeutet das konkret: Fiskalische Schieflagen in entwickelten Märkten wie Frankreich, Japan, Großbritannien und den USA treiben die Risikoprämien nach oben. Kombiniert mit moderatem Umsatzwachstum und anhaltendem Margendruck bei den Versicherungsnehmern dürften Unternehmensinsolvenzen bis 2026 ein Niveau von 24 Prozent über dem Vor-Pandemie-Durchschnitt erreichen. Lieferkettenunterbrechungen und regulatorische Unsicherheit verschärfen das Bild zusätzlich.

Starke Zahlen, gedämpfte Erwartungen

Operativ lieferte die Allianz für 2025 ein Rekordergebnis von 17,4 Milliarden Euro — ein Plus von 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Begleitet wurde das von einem neuen Aktienrückkaufprogramm über 2,5 Milliarden Euro. Was Anleger jedoch ernüchterte: Das Management stellte für 2026 dasselbe operative Ergebnisziel von 17,4 Milliarden Euro in Aussicht. Einige Marktteilnehmer werteten das als Signal für stagnierenden kurzfristigen Gewinnzuwachs — der Kurs hat seit Jahresbeginn knapp 11 Prozent nachgegeben und notiert aktuell rund 6 Prozent unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts.

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Dividende und der Blick auf den Mai

Für einkommensorientierte Anleger bleibt die Ausschüttung ein handfestes Argument. Zur Hauptversammlung am 7. Mai 2026 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat eine Dividende von 17,10 Euro je Aktie vor — ein Plus von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Auszahlung ist für den 12. Mai geplant, der Ex-Tag fällt auf den 8. Mai.

Nur wenige Tage später, am 13. Mai 2026, präsentiert Allianz die Quartalszahlen für das erste Quartal — und damit den ersten messbaren Hinweis darauf, ob die von Allianz Trade identifizierten Risiken in Frankreich und den USA bereits Spuren im Prämiengeschäft hinterlassen haben oder ob das Management erneut konservativer geplant hat als nötig.

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(23.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

    23.03.2026, 3139 Zeichen

    Rekordgewinn auf der einen Seite, steigende Zahlungsausfälle auf der anderen — die Allianz navigiert durch ein zunehmend widersprüchliches Umfeld. Die Kreditversicherungstochter Allianz Trade hat gerade ihren Country Risk Atlas vorgelegt, und die Botschaft darin belastet die Aktie mehr als die eigenen Zahlen.

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