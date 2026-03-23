SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

BayWa Aktie: Ermittlungen, Rüge, Verkauf ( Finanztrends)

23.03.2026, 3252 Zeichen

Drei Fronten gleichzeitig — und das drei Tage vor der Veröffentlichung der Q4-Zahlen. Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt wegen Untreue gegen frühere Vorstandschefs, die BaFin hat den Jahresabschluss 2023 formell beanstandet, und das Management sucht händeringend nach frischem Entschuldungspotenzial. BayWa steckt tief in der Krise — und der Druck wächst weiter.

Staatsanwaltschaft und BaFin im Gleichklang

Im Zentrum der Ermittlungen stehen die ehemaligen Vorstandschefs Klaus Josef Lutz und Marcus Pöllinger. Der Vorwurf: Die damalige Führung habe die Finanzlage des Konzerns im Jahresabschluss 2023 systematisch falsch dargestellt. Privaträume wurden bereits durchsucht. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Die BaFin kommt zu einem ähnlichen Befund. Die Finanzaufsicht beanstandete denselben Jahresabschluss offiziell: BayWa habe wesentliche Finanzierungsrisiken verschwiegen — konkret die Konditionen eines Milliardenkredits sowie Refinanzierungsrisiken für eine 500-Millionen-Euro-Anleihe und kurzlaufende Schuldverschreibungen über 632 Millionen Euro. Die Rüge trifft implizit auch Wirtschaftsprüfer PwC, der dem Abschluss ein uneingeschränktes Testat erteilt hatte.

T&G Global soll Lücke verkleinern

Um zumindest einen Teil des Finanzlochs zu stopfen, bereitet BayWa den Verkauf seiner 74-prozentigen Beteiligung am neuseeländischen Obsthandelskonzern T&G Global vor. Das Unternehmen hat Craigs Investment Partners mit der Prüfung strategischer Alternativen beauftragt und meldet hohes Käuferinteresse. Insider rechnen mit einem Entschuldungsbeitrag von rund 300 Millionen Euro.

Gemessen an der Gesamtlücke ist das jedoch wenig. T&G Global erzielte 2024 einen Umsatz von 1,3 Milliarden Dollar bei einem operativen Gewinn von lediglich 12,7 Millionen Dollar — die Bewertung dürfte entsprechend begrenzt ausfallen.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei BayWa?

Donnerstag entscheidet über den nächsten Schritt

Am 26. März legt BayWa erstmals die konkreten Abschreibungen der Energiesparte offen. Die Reaktion der Gläubigerbanken auf diese Zahlen wird richtungsweisend sein. Parallel laufen Verhandlungen über eine Stillhaltevereinbarung bis Herbst 2026 — sie soll dem Konzern den nötigen Spielraum verschaffen, das gescheiterte Sanierungskonzept grundlegend zu überarbeiten. Scheitern diese Verhandlungen, muss das Management den Gläubigern einen vollständig neuen Plan vorlegen.

Intern schrumpft der Konzern bereits spürbar: Bis 2027 sollen rund 1.300 Stellen wegfallen, der Umsatz bis 2028 auf etwa 10 Milliarden Euro zurückgefahren werden. Den vollständigen Jahresabschluss 2025 erwartet BayWa wegen notwendiger Neubewertungen erst im vierten Quartal 2026. Die Aktie notiert mit einem Minus von rund 30 Prozent auf Jahressicht bei 14,55 Euro — deutlich unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts von 17,48 Euro.

Anzeige

BayWa-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue BayWa-Analyse vom 23. März liefert die Antwort:

Die neusten BayWa-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für BayWa-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

BayWa: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(23.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzlich stark Plus, 80s-Lesung und morgen ist Baader Day




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Zumtobel, CA Immo, Telekom Austria, Strabag, Rosenbauer, AT&S, DO&CO, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, Verbund, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, EVN, Österreichische Post.

Random Partner

Baader Bank
Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX dreht ins Plus: Intraday-Turnaround sorgt für Erleichterung an der W...

» Bayer Aktie: Operatives Kontrastprogramm ( Finanztrends)

» Eutelsat Aktie: Einsatz im Notfall ( Finanztrends)

» EnQuest Aktie: Wetterkapriolen belasten ( Finanztrends)

» DAX: Eskalation trifft den Markt ( Finanztrends)

» Silber: Absturz vom Allzeithoch ( Finanztrends)

» Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzli...

» Stoffwechsel-Gesundheit ersetzt Diät-Wahn ( Finanztrends)

» Tanzbranche erlebt Oster-Boom mit neuen Fitness-Trends ( Finanztrends)

» Intellistake Aktie: Neue Satelliten-Allianz ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Manfred Baumann's Fine Nude Art Calendar 2018
Biocytogen verkündet strategische Kooperation mit Moonlight Bio zum Voranbringen von Zelltherapien mittels Bibliothek von Antikörperbindern
KI-Angriffe zwingen Cybersicherheit zum radikalen Umbruch ( Finanztrends)
Electro Optic Systems Aktie: Index-Abstieg belastet ( Finanztrends)
Circus SE Aktie: Stunde der Abrechnung ( Finanztrends)
VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Österreichische Post(1), OMV(1), Uniqa(1), Palfinger(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Bawag(2)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Porr(1), Strabag(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Wienerberger(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(5), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: UBM 2.15%, Rutsch der Stunde: Verbund -1.99%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(3), Bawag(1), Wienerberger(1), Flughafen Wien(1), OMV(1), SBO(1)
    Star der Stunde: Zumtobel 1.42%, Rutsch der Stunde: Palfinger -2.14%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2)
    Featured Partner Video

    181. Laufheld Online Workout für Läufer

    0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

    Books josefchladek.com

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Anton Bruehl
    Mexico
    1933
    Delphic Studios

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan



    Autor: Finanztrends

    23.03.2026, 3252 Zeichen

    Drei Fronten gleichzeitig — und das drei Tage vor der Veröffentlichung der Q4-Zahlen. Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt wegen Untreue gegen frühere Vorstandschefs, die BaFin hat den Jahresabschluss 2023 formell beanstandet, und das Management sucht händeringend nach frischem Entschuldungspotenzial. BayWa steckt tief in der Krise — und der Druck wächst weiter.

    Staatsanwaltschaft und BaFin im Gleichklang

    Im Zentrum der Ermittlungen stehen die ehemaligen Vorstandschefs Klaus Josef Lutz und Marcus Pöllinger. Der Vorwurf: Die damalige Führung habe die Finanzlage des Konzerns im Jahresabschluss 2023 systematisch falsch dargestellt. Privaträume wurden bereits durchsucht. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

    Die BaFin kommt zu einem ähnlichen Befund. Die Finanzaufsicht beanstandete denselben Jahresabschluss offiziell: BayWa habe wesentliche Finanzierungsrisiken verschwiegen — konkret die Konditionen eines Milliardenkredits sowie Refinanzierungsrisiken für eine 500-Millionen-Euro-Anleihe und kurzlaufende Schuldverschreibungen über 632 Millionen Euro. Die Rüge trifft implizit auch Wirtschaftsprüfer PwC, der dem Abschluss ein uneingeschränktes Testat erteilt hatte.

    T&G Global soll Lücke verkleinern

    Um zumindest einen Teil des Finanzlochs zu stopfen, bereitet BayWa den Verkauf seiner 74-prozentigen Beteiligung am neuseeländischen Obsthandelskonzern T&G Global vor. Das Unternehmen hat Craigs Investment Partners mit der Prüfung strategischer Alternativen beauftragt und meldet hohes Käuferinteresse. Insider rechnen mit einem Entschuldungsbeitrag von rund 300 Millionen Euro.

    Gemessen an der Gesamtlücke ist das jedoch wenig. T&G Global erzielte 2024 einen Umsatz von 1,3 Milliarden Dollar bei einem operativen Gewinn von lediglich 12,7 Millionen Dollar — die Bewertung dürfte entsprechend begrenzt ausfallen.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei BayWa?

    Donnerstag entscheidet über den nächsten Schritt

    Am 26. März legt BayWa erstmals die konkreten Abschreibungen der Energiesparte offen. Die Reaktion der Gläubigerbanken auf diese Zahlen wird richtungsweisend sein. Parallel laufen Verhandlungen über eine Stillhaltevereinbarung bis Herbst 2026 — sie soll dem Konzern den nötigen Spielraum verschaffen, das gescheiterte Sanierungskonzept grundlegend zu überarbeiten. Scheitern diese Verhandlungen, muss das Management den Gläubigern einen vollständig neuen Plan vorlegen.

    Intern schrumpft der Konzern bereits spürbar: Bis 2027 sollen rund 1.300 Stellen wegfallen, der Umsatz bis 2028 auf etwa 10 Milliarden Euro zurückgefahren werden. Den vollständigen Jahresabschluss 2025 erwartet BayWa wegen notwendiger Neubewertungen erst im vierten Quartal 2026. Die Aktie notiert mit einem Minus von rund 30 Prozent auf Jahressicht bei 14,55 Euro — deutlich unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts von 17,48 Euro.

    Anzeige

    BayWa-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue BayWa-Analyse vom 23. März liefert die Antwort:

    Die neusten BayWa-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für BayWa-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    BayWa: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (23.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzlich stark Plus, 80s-Lesung und morgen ist Baader Day




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Zumtobel, CA Immo, Telekom Austria, Strabag, Rosenbauer, AT&S, DO&CO, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, Verbund, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, EVN, Österreichische Post.

    Random Partner

    Baader Bank
    Die Baader Bank ist eine der führenden familiengeführten Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Die beiden Säulen des Baader Bank Geschäftsmodells sind Market Making und Investment Banking. Als Spezialist an den Börsenplätzen Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt die Baader Bank über 800.000 Finanzinstrumente.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX dreht ins Plus: Intraday-Turnaround sorgt für Erleichterung an der W...

    » Bayer Aktie: Operatives Kontrastprogramm ( Finanztrends)

    » Eutelsat Aktie: Einsatz im Notfall ( Finanztrends)

    » EnQuest Aktie: Wetterkapriolen belasten ( Finanztrends)

    » DAX: Eskalation trifft den Markt ( Finanztrends)

    » Silber: Absturz vom Allzeithoch ( Finanztrends)

    » Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzli...

    » Stoffwechsel-Gesundheit ersetzt Diät-Wahn ( Finanztrends)

    » Tanzbranche erlebt Oster-Boom mit neuen Fitness-Trends ( Finanztrends)

    » Intellistake Aktie: Neue Satelliten-Allianz ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Manfred Baumann's Fine Nude Art Calendar 2018
    Biocytogen verkündet strategische Kooperation mit Moonlight Bio zum Voranbringen von Zelltherapien mittels Bibliothek von Antikörperbindern
    KI-Angriffe zwingen Cybersicherheit zum radikalen Umbruch ( Finanztrends)
    Electro Optic Systems Aktie: Index-Abstieg belastet ( Finanztrends)
    Circus SE Aktie: Stunde der Abrechnung ( Finanztrends)
    VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Österreichische Post(1), OMV(1), Uniqa(1), Palfinger(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Bawag(2)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Porr(1), Strabag(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Wienerberger(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(5), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: UBM 2.15%, Rutsch der Stunde: Verbund -1.99%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(3), Bawag(1), Wienerberger(1), Flughafen Wien(1), OMV(1), SBO(1)
      Star der Stunde: Zumtobel 1.42%, Rutsch der Stunde: Palfinger -2.14%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2)
      Featured Partner Video

      181. Laufheld Online Workout für Läufer

      0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

      Books josefchladek.com

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Gerhard Puhlmann
      Die Stalinallee
      1953
      Verlag der Nation

      Jack Davison
      13–15 November. Portraits: London
      2026
      Helions

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de