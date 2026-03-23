Ethereum: Institutioneller Boom, interne Zerreißprobe ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
23.03.2026, 3964 Zeichen
BlackRock zieht mit einem Staking-ETF institutionelles Kapital in das Ethereum-Netzwerk — während Vitalik Buterin gleichzeitig grundlegende Kritik am Zustand des Protokolls übt. Selten lagen Aufbruchsstimmung und Selbstkritik so nah beieinander.
BlackRocks Staking-ETF verändert die Spielregeln
Am 12. März startete BlackRocks iShares Staked Ethereum Trust (ETHB) an der Nasdaq — der erste Krypto-ETF des Unternehmens mit integriertem Staking. Das Debüt verlief bemerkenswert stark: 107 Millionen Dollar an Startkapital, 15,5 Millionen Dollar Ersttagsvolumen, und bereits rund 80 Prozent der gehaltenen ETH waren am ersten Tag on-chain gestaked. Innerhalb der ersten Woche überstieg das verwaltete Vermögen 254 Millionen Dollar.
Das Produkt funktioniert so: ETHB staked unter normalen Bedingungen zwischen 70 und 95 Prozent seiner Ether-Bestände über Coinbase Prime. Anleger erhalten rund 82 Prozent der Brutto-Staking-Rewards — derzeit etwa 3,1 Prozent jährlich — als monatliche Ausschüttung. BlackRock und Coinbase behalten 18 Prozent als Gebühr.
Möglich wurde ETHB durch zwei regulatorische Veränderungen: den GENIUS Act, das im Juli 2025 verabschiedete Stablecoin-Rahmenwerk, und den Abgang von SEC-Chef Gary Gensler, der Staking-Komponenten aus ETF-Anträgen verbannt hatte. Sollten ähnliche Produkte Fahrt aufnehmen, könnte das die Tür für Staking-ETFs auf andere Proof-of-Stake-Netzwerke öffnen.
Buterins Kritik und der Quantensprung
Parallel zum institutionellen Momentum läuft eine tiefgreifende interne Debatte. Buterin stellte Anfang 2026 klar: „You are not scaling Ethereum." Sein Vorwurf: Viele heutige Layer-2-Designs stützen sich auf zentralisierte Komponenten und isolierte Umgebungen, die die Sicherheitsgarantien der Basischain nicht vollständig erben.
Gleichzeitig legte Buterin einen Fahrplan zur Quantensicherheit vor. Die Herausforderung dabei ist erheblich: Eine heutige ECDSA-Signatur kostet rund 3.000 Gas zur Verifikation, eine quantenresistente hash-basierte Signatur dagegen etwa 200.000 Gas. Der Unterschied bei Zero-Knowledge-Beweisen ist noch drastischer — von 300.000 bis 500.000 Gas für einen ZK-SNARK auf rund 10 Millionen Gas für einen quantenresistenten STARK. Die Ethereum Foundation hat dafür im Januar ein dediziertes Post-Quantum-Team gegründet und einen Sieben-Fork-Plan namens „Strawmap" veröffentlicht, der quantenresistente Signaturen bis 2029 ins Konsenssystem integrieren soll.
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Upgrade-Roadmap und Makrogegenwind
Auf der technischen Seite steht mit dem Glamsterdam Hard Fork ein weiteres Upgrade für Juni 2026 an, das Layer-2-Datenverfügbarkeitskosten und Validator-Effizienz verbessern soll. Für die zweite Jahreshälfte folgt das Hegotá-Upgrade mit paralleler Ausführung, höheren Gas-Limits und der Einführung von Verkle Trees.
Makroökonomisch steht ETH unter Druck: Nach der FOMC-Sitzung vom 18. bis 19. März — die Fed hielt die Zinsen bei 3,50 bis 3,75 Prozent und erhöhte ihre Inflationsprognose mit Verweis auf den Iran-Konflikt — gab Ethereum gemeinsam mit anderen Risikoanlagen nach. Seit Jahresbeginn hat der Kurs rund 32 Prozent verloren. Bemerkenswert dabei: Das Exchange-Angebot an ETH soll auf Jahrzehnttiefs gefallen sein, was darauf hindeutet, dass große Halter ihr Ethereum eher in Self-Custody verlagern als verkaufen.
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