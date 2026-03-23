Nachlese: Stephan Kunsch, Fanboy-Buch zum Reinhören, mumak.me (audio cd.at)

23.03.2026, 2313 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8525/

Stephan Kunsch ist Leiter Redevelopment bei der Strabag Real Estate. Wir starten diesmal mit der Porr, gehen zum Trophy-Projekt Erste Campus, die Premium Bauträger GmbH und Esterhazy Immobilien, um dann vor knapp einem Jahr zur Strabag Real Estate zu kommen. Es folgt ein Deep Dive in das Thema Re-Devolopement, wir sprechen über Sanieren statt neu bauen. Was ist konkret damit gemeint? Was genau versteht man unter Bestandsgebäuden, wie bewertet man diese? Was tun mit Zinshäusern, die in die Jahre gekommen sind? Warum ist simples Abreißen bald keine Option mehr? Die von Melanie diesmal ins Spiel gebrachte Immobilie passt perfekt zu dieser Folge. Und dann geht es noch um das Wirken als Vortragender sowie auch als Staatlich geprüfter Mountainbike-Instructor.

Melanie`s Einspieler: Tress, Linz https://trees-linz.at/

https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/

https://www.mischek.at/de

Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90

Fanboy-Buch zum Reinhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8523

Ich, Christian Drastil, werde mit Hardcover in 420 Seiten über die jüngere Geschichte der Wiener Börse im Zeitraum 1985 bis 2026 berichten. Im Personenindex sind bereits mehr als 500 Personen. Im Q2 werden etliche Lesungen stattfinden. Hier eine (gekürzte) Lesung der Jahre 1985 bis 1989, noch sehr remixed mit meiner Biografie. In der weiteren Erzählung übernimmt die Wiener Börse das Kommando, also nach Pareto-Prinzip so 80 Prozent Börse und 20 Prozent Fanboy mit aber weiterhin auch Sport und Musik und mehr.

- ÖTV-Spitzentennis-Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/8520

Weitere neue 2026er-Rekorde in unseren Platzziffer- und Punkte-Rankings von mumak.me. Lilli Tagger ist nach dem Sieg gegen Ella Seidel und dem neuen Karrierehoch win2day-Spielerin der Woche. Auch Sebastian Sorger hat eine Karrierehoch geschafft und insgesamt haben wir im WTA/ATP-übergreifenden Ranking eine neue Nr. 1.



- Freitag war März-Verfall: Dazu irre Statistiken mit den Hauptdarstellern Mayr-Melnhof, Palfinger, Strabag, Erste Group. Aber leider Jahreslow. Und drei Spoiler: Leseprobe, http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty , Event.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8519

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.03.)

(23.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzlich stark Plus, 80s-Lesung und morgen ist Baader Day

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1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Zumtobel, CA Immo, Telekom Austria, Strabag, Rosenbauer, AT&S, DO&CO, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, Verbund, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, EVN, Österreichische Post.

Random Partner AT&S

Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17) >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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