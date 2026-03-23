Nachlese: Stephan Kunsch, Fanboy-Buch zum Reinhören, mumak.me (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
23.03.2026, 2313 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8525/
Stephan Kunsch ist Leiter Redevelopment bei der Strabag Real Estate. Wir starten diesmal mit der Porr, gehen zum Trophy-Projekt Erste Campus, die Premium Bauträger GmbH und Esterhazy Immobilien, um dann vor knapp einem Jahr zur Strabag Real Estate zu kommen. Es folgt ein Deep Dive in das Thema Re-Devolopement, wir sprechen über Sanieren statt neu bauen. Was ist konkret damit gemeint? Was genau versteht man unter Bestandsgebäuden, wie bewertet man diese? Was tun mit Zinshäusern, die in die Jahre gekommen sind? Warum ist simples Abreißen bald keine Option mehr? Die von Melanie diesmal ins Spiel gebrachte Immobilie passt perfekt zu dieser Folge. Und dann geht es noch um das Wirken als Vortragender sowie auch als Staatlich geprüfter Mountainbike-Instructor.
Melanie`s Einspieler: Tress, Linz https://trees-linz.at/
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90
Fanboy-Buch zum Reinhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8523
Ich, Christian Drastil, werde mit Hardcover in 420 Seiten über die jüngere Geschichte der Wiener Börse im Zeitraum 1985 bis 2026 berichten. Im Personenindex sind bereits mehr als 500 Personen. Im Q2 werden etliche Lesungen stattfinden. Hier eine (gekürzte) Lesung der Jahre 1985 bis 1989, noch sehr remixed mit meiner Biografie. In der weiteren Erzählung übernimmt die Wiener Börse das Kommando, also nach Pareto-Prinzip so 80 Prozent Börse und 20 Prozent Fanboy mit aber weiterhin auch Sport und Musik und mehr.
- ÖTV-Spitzentennis-Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/8520
Weitere neue 2026er-Rekorde in unseren Platzziffer- und Punkte-Rankings von mumak.me. Lilli Tagger ist nach dem Sieg gegen Ella Seidel und dem neuen Karrierehoch win2day-Spielerin der Woche. Auch Sebastian Sorger hat eine Karrierehoch geschafft und insgesamt haben wir im WTA/ATP-übergreifenden Ranking eine neue Nr. 1.
- Freitag war März-Verfall: Dazu irre Statistiken mit den Hauptdarstellern Mayr-Melnhof, Palfinger, Strabag, Erste Group. Aber leider Jahreslow. Und drei Spoiler: Leseprobe, http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty , Event.
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8519
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.03.)
Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzlich stark Plus, 80s-Lesung und morgen ist Baader Day
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Zumtobel, CA Immo, Telekom Austria, Strabag, Rosenbauer, AT&S, DO&CO, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, Verbund, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, EVN, Österreichische Post.
Random Partner
AT&S
Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX dreht ins Plus: Intraday-Turnaround sorgt für Erleichterung an der W...
» Bayer Aktie: Operatives Kontrastprogramm ( Finanztrends)
» Eutelsat Aktie: Einsatz im Notfall ( Finanztrends)
» EnQuest Aktie: Wetterkapriolen belasten ( Finanztrends)
» DAX: Eskalation trifft den Markt ( Finanztrends)
» Silber: Absturz vom Allzeithoch ( Finanztrends)
» Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzli...
» Stoffwechsel-Gesundheit ersetzt Diät-Wahn ( Finanztrends)
» Tanzbranche erlebt Oster-Boom mit neuen Fitness-Trends ( Finanztrends)
» Intellistake Aktie: Neue Satelliten-Allianz ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX dreht ins Plus: Intraday-Turnaround sorgt für...
- Wiener Börse: ATX legt am Montag 1,28 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Mayr-Melnhof steig...
- Wie Wolford, Marinomed Biotech, Mayr-Melnhof, Pal...
- Wie Lenzing, AT&S, Verbund, voestalpine, EVN und ...
- Bayer Aktie: Operatives Kontrastprogramm ( Finanz...
Featured Partner Video
Inside Umbrella powered by wikifolio 03/26: Ritschy setzt mit dem grössten Shift in der Portolio-Zusammensetzung seit der Pandemie auf Öl
Folge 03/26 (insg. Ep. 15) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikif...
Books josefchladek.com
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Daido Moriyama
A Hunter (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
23.03.2026, 2313 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8525/
Stephan Kunsch ist Leiter Redevelopment bei der Strabag Real Estate. Wir starten diesmal mit der Porr, gehen zum Trophy-Projekt Erste Campus, die Premium Bauträger GmbH und Esterhazy Immobilien, um dann vor knapp einem Jahr zur Strabag Real Estate zu kommen. Es folgt ein Deep Dive in das Thema Re-Devolopement, wir sprechen über Sanieren statt neu bauen. Was ist konkret damit gemeint? Was genau versteht man unter Bestandsgebäuden, wie bewertet man diese? Was tun mit Zinshäusern, die in die Jahre gekommen sind? Warum ist simples Abreißen bald keine Option mehr? Die von Melanie diesmal ins Spiel gebrachte Immobilie passt perfekt zu dieser Folge. Und dann geht es noch um das Wirken als Vortragender sowie auch als Staatlich geprüfter Mountainbike-Instructor.
Melanie`s Einspieler: Tress, Linz https://trees-linz.at/
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90
Fanboy-Buch zum Reinhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8523
Ich, Christian Drastil, werde mit Hardcover in 420 Seiten über die jüngere Geschichte der Wiener Börse im Zeitraum 1985 bis 2026 berichten. Im Personenindex sind bereits mehr als 500 Personen. Im Q2 werden etliche Lesungen stattfinden. Hier eine (gekürzte) Lesung der Jahre 1985 bis 1989, noch sehr remixed mit meiner Biografie. In der weiteren Erzählung übernimmt die Wiener Börse das Kommando, also nach Pareto-Prinzip so 80 Prozent Börse und 20 Prozent Fanboy mit aber weiterhin auch Sport und Musik und mehr.
- ÖTV-Spitzentennis-Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/8520
Weitere neue 2026er-Rekorde in unseren Platzziffer- und Punkte-Rankings von mumak.me. Lilli Tagger ist nach dem Sieg gegen Ella Seidel und dem neuen Karrierehoch win2day-Spielerin der Woche. Auch Sebastian Sorger hat eine Karrierehoch geschafft und insgesamt haben wir im WTA/ATP-übergreifenden Ranking eine neue Nr. 1.
- Freitag war März-Verfall: Dazu irre Statistiken mit den Hauptdarstellern Mayr-Melnhof, Palfinger, Strabag, Erste Group. Aber leider Jahreslow. Und drei Spoiler: Leseprobe, http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty , Event.
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8519
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.03.)
Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzlich stark Plus, 80s-Lesung und morgen ist Baader Day
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Zumtobel, CA Immo, Telekom Austria, Strabag, Rosenbauer, AT&S, DO&CO, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, Verbund, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, EVN, Österreichische Post.
Random Partner
AT&S
Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX dreht ins Plus: Intraday-Turnaround sorgt für Erleichterung an der W...
» Bayer Aktie: Operatives Kontrastprogramm ( Finanztrends)
» Eutelsat Aktie: Einsatz im Notfall ( Finanztrends)
» EnQuest Aktie: Wetterkapriolen belasten ( Finanztrends)
» DAX: Eskalation trifft den Markt ( Finanztrends)
» Silber: Absturz vom Allzeithoch ( Finanztrends)
» Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzli...
» Stoffwechsel-Gesundheit ersetzt Diät-Wahn ( Finanztrends)
» Tanzbranche erlebt Oster-Boom mit neuen Fitness-Trends ( Finanztrends)
» Intellistake Aktie: Neue Satelliten-Allianz ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- ATX dreht ins Plus: Intraday-Turnaround sorgt für...
- Wiener Börse: ATX legt am Montag 1,28 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Mayr-Melnhof steig...
- Wie Wolford, Marinomed Biotech, Mayr-Melnhof, Pal...
- Wie Lenzing, AT&S, Verbund, voestalpine, EVN und ...
- Bayer Aktie: Operatives Kontrastprogramm ( Finanz...
Featured Partner Video
Inside Umbrella powered by wikifolio 03/26: Ritschy setzt mit dem grössten Shift in der Portolio-Zusammensetzung seit der Pandemie auf Öl
Folge 03/26 (insg. Ep. 15) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikif...
Books josefchladek.com
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Daido Moriyama
Farewell Photography (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void