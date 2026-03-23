Nebius Aktie: CrowdStrike-Allianz für Unternehmenskunden ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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23.03.2026, 2960 Zeichen
Nebius erweitert seine KI-Cloud-Plattform um Cybersicherheit auf Unternehmensniveau. Die Partnerschaft mit CrowdStrike bringt die Falcon-Plattform direkt in die Nebius AI Cloud — und zielt damit auf einen der größten Bremsklötze bei der Enterprise-Adoption von KI-Infrastruktur.
Sicherheit als Wachstumshebel
Viele Unternehmen zögern, ihre Workloads in eine neue Cloud-Umgebung zu verlagern, wenn diese nicht mit bestehenden Sicherheitslösungen kompatibel ist. Genau hier setzt die Kooperation an. Durch die Integration der Falcon-Plattform können gemeinsame Kunden ihre vorhandenen Sicherheitsrichtlinien und Reaktions-Workflows auf KI-Workloads bei Nebius ausweiten — ohne die bestehende Sicherheitsarchitektur aufzugeben.
Die Nebius AI Cloud verfügt bereits über integrierte Schutzmechanismen wie Verschlüsselung, Tenant-Isolierung und strikte Zugriffskontrollen. CrowdStrikes Technologie ergänzt diese Basis um KI-gestützte Bedrohungserkennung und einheitliche Sichtbarkeit über Infrastruktur- und Laufzeitumgebungen hinweg.
Rasantes Wachstum als Rückenwind
Die Partnerschaft fällt in eine Phase aggressiver Expansion. Nebius plant, seine aktive Rechenzentrumskapazität bis Ende 2026 auf 800 Megawatt bis 1 Gigawatt auszubauen — gegenüber 170 MW zum Jahresende 2025. Anfang März berief das Unternehmen zudem Dan Lawrence als Senior Vice President für die Americas, um das Nordamerika-Geschäft zu skalieren.
Die Finanzzahlen unterstreichen das Tempo: Der Jahresumsatz 2025 lag bei 529,8 Millionen Dollar, ein Plus von 479 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im vierten Quartal allein wuchs der Umsatz um 547 Prozent auf 227,7 Millionen Dollar. Der operative Cashflow aus dem laufenden Geschäft drehte auf plus 401,9 Millionen Dollar. Für 2026 prognostiziert Nebius einen Umsatz zwischen 7 und 9 Milliarden Dollar.
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Die Aktie notierte zuletzt bei 118,68 Dollar und liegt damit noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 141,10 Dollar. Mit der CrowdStrike-Partnerschaft positioniert sich Nebius als vollständiger KI-Infrastrukturanbieter — nicht mehr nur als Rechenkapazität-Lieferant, sondern als sicherheitszertifizierte Plattform für regulierte Unternehmensumgebungen.
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