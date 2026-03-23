» Stoffwechsel-Gesundheit ersetzt Diät-Wahn ( Finanztrends)

23.03.2026, 3332 Zeichen

Diäten sind out – der Fokus liegt jetzt auf dem Stoffwechsel. Neue Studien zeigen: Ein gesunder Metabolismus ist entscheidender als die reine Zahl auf der Waage. Selbst bei Prädiabetes kann eine Remission ohne großen Gewichtsverlust möglich sein.

Warum Hungern nicht funktioniert

Die alte Formel „weniger essen, mehr bewegen“ führt oft in die Jo-Jo-Falle. Radikale Kuren kosten Muskelmasse und senken so den Grundumsatz. Der Körper verbrennt dann im Ruhezustand weniger Kalorien.

Anzeige

Wer seinen Grundumsatz nachhaltig steigern möchte, muss gezielt Muskulatur aufbauen – oft reichen dafür schon wenige Minuten täglich aus. Orthopäde Prof. Dr. med. Wessinghage zeigt in seinem kostenlosen Ratgeber 17 einfache Übungen für spürbare Entlastung und mehr Kraft. 17 3-Minuten-Übungen jetzt kostenlos sichern

Die Forschung setzt nun auf „Weight Health“. Dieser Ansatz stellt das Wohlbefinden und die metabolische Gesundheit in den Vordergrund. Eine aktuelle Studie deutet darauf hin, dass die Remission von Prädiabetes durch gezielte Ernährung sogar ohne deutliche Gewichtsabnahme erreicht werden kann. Entscheidend sind eine verbesserte Insulinempfindlichkeit und ein Rückgang des schädlichen Bauchfetts.

Die neue Strategie: Klug essen statt zählen

Kalorienzählen verliert an Bedeutung. Stattdessen rücken die Qualität der Nahrung und der Zeitpunkt der Mahlzeiten in den Fokus. Experten wie die Ernährungsmedizinerin Daniela Kielkowski empfehlen eine eiweißreiche Ernährung mit frischen Lebensmitteln. Proteine sättigen länger und schützen die Muskeln.

Das Timing ist ein Game-Changer: Frühstück und Mittagessen sind die leistungsfähigsten Mahlzeiten. Große Portionen am Abend können dagegen Stoffwechsel und Schlaf stören. Das Deutsche Zentrum für Diabetesforschung (DZD) bestätigt: Das Nährstoff-Timing beeinflusst sogar die Genaktivität im Fettgewebe.

Der Turbo: Bewegung, Schlaf & weniger Stress

Für einen aktiven Stoffwechsel reicht Ernährung allein nicht aus. Regelmäßige Bewegung ist der effektivste Booster – und das muss kein Hochleistungssport sein. Tägliche Spaziergänge und sanftes Krafttraining zeigen bereits Wirkung. Muskeln verbrennen auch im Ruhezustand mehr Energie als Fett.

Anzeige

Besonders ab dem 50. Lebensjahr ist der Erhalt der Muskulatur entscheidend, um Stoffwechsel- und Gelenkbeschwerden effektiv vorzubeugen. In diesem Gratis-E-Book erfahren Sie, mit welchen 6 einfachen Übungen Sie ganz ohne Fitnessstudio Ihre Vitalität steigern können. Kostenlosen 6-Übungen-Plan für zuhause herunterladen

Schlafmangel und Dauerstress bremsen den Stoffwechsel dagegen aus. Chronischer Stress gilt als einer der größten „Dickmacher“, da er die Ausschüttung ungünstiger Hormone fördert. Ein erholsamer Schlaf ist dagegen essenziell für die Regulierung des Stoffwechsels.

Der Weg zu nachhaltigen Gewohnheiten

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Geduld. Es geht nicht um kurzfristige Verbote, sondern um das Erlernen dauerhafter Gewohnheiten. Achtsames Essen hilft, das natürliche Sättigungsgefühl wieder wahrzunehmen.

Da jeder Stoffwechsel einzigartig ist, kann professionelle Ernährungsberatung sinnvoll sein. Sie hilft, individuelle Pläne zu entwickeln, die zu Genetik, Alter und Lebensstil passen. Der gesellschaftliche Blick auf das Thema verändert sich: Weg von Stigmatisierung, hin zu einem mitfühlenderen, unterstützenden Ansatz.

(23.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzlich stark Plus, 80s-Lesung und morgen ist Baader Day

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Zumtobel, CA Immo, Telekom Austria, Strabag, Rosenbauer, AT&S, DO&CO, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, Verbund, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, EVN, Österreichische Post.

Random Partner cyan AG

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ATX dreht ins Plus: Intraday-Turnaround sorgt für Erleichterung an der W...

» Bayer Aktie: Operatives Kontrastprogramm ( Finanztrends)

» Eutelsat Aktie: Einsatz im Notfall ( Finanztrends)

» EnQuest Aktie: Wetterkapriolen belasten ( Finanztrends)

» DAX: Eskalation trifft den Markt ( Finanztrends)

» Silber: Absturz vom Allzeithoch ( Finanztrends)

» Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzli...

» Stoffwechsel-Gesundheit ersetzt Diät-Wahn ( Finanztrends)

» Tanzbranche erlebt Oster-Boom mit neuen Fitness-Trends ( Finanztrends)

» Intellistake Aktie: Neue Satelliten-Allianz ( Finanztrends)