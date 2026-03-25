Börsepeople im Podcast S24/05: Verena Tanos

25.03.2026, 1654 Zeichen

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Verena Tanos ist Marketerin in der Immobilien-Entwicklung bei der Strabag Real Estate und Mischek. Wir gehen in einer spannenden Karriere über Lowe GGK hin zu Führungsjobs bei ORF Enterprise, Epamedia und weiter zu einer wunderbaren Gründung (als Mama): Königskinder in der Seestadt und nach einer Tätigkeit im Familienbetrieb (ihres Vaters) schliesslich der Einstieg bei SRE/Mischek. Mit Verena spreche ich über Life-Hacks für Immobilien-Interessent:innen: es geht um Anlegerwohnungen, Mietverträge, Vorsorgewohnung vs. Eigentum, wie gebe ich an die Kids weiter, Renovierungen, Gewährleistungen, die Mitzi-Tant, das Beispiel-Projekt Soley und ... Tanzen. Verena bringt zudem viele Insights aus ihrem privaten Erfahrungsschatz ein.



Melanie`s Einspieler: Soley. https://www.soley.at/startseite .

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https://www.mischek.at/de

Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

(25.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots

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1. https://open.spotify.com/episode/4iKxePcY6K8ANV0VLOtlQk Börsepeople im Podcast S24/05: Verena Tanos - Verena Tanos ist Marketerin in der Immobilien-Entwicklung bei der Strabag Real Estate und Mischek. Wir gehen in einer spannenden Karriere über Lowe GGK hin zu Führungsjobs bei ORF Enterprise, Epamedia und weiter zu einer wunderbaren Gründung (als Mama): Königskinder in der Seestadt und nach einer Tätigkeit im Familienbetrieb (ihres Vaters) schliesslich der Einstieg bei SRE/Mischek. Mit Verena spreche ich über Life-Hacks für Immobilien-Interessent:innen: es geht um Anlegerwohnungen, Mietverträge, Vorsorgewohnung vs. Eigentum, wie gebe ich an die Kids weiter, Renovierungen, Gewährleistungen, die Mitzi-Tant, das Beispiel-Projekt Soley und ... Tanzen. Verena bringt zudem viele Insights aus ihrem privaten Erfahrungsschatz ein.



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