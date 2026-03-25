BASF Aktie: Preiskeule in Europa ( Finanztrends)

25.03.2026, 2470 Zeichen

Der Chemiekonzern BASF dreht massiv an der Preisschraube. Um bis zu 30 Prozent verteuern sich ab sofort bestimmte Produkte für die Haushalts- und Industriereinigung auf dem europäischen Markt. Das Management reagiert mit diesem drastischen Schritt auf die anhaltende Kostenwelle bei Rohstoffen, Energie und Logistik, um die eigene Profitabilität in einem volatilen Umfeld abzusichern.

Die Maßnahme kommt nicht aus dem Nichts. Erst kürzlich warnte der Verband der Chemischen Industrie vor potenziellen neuen Lieferkettenproblemen durch die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten. Für BASF geht es primär darum, die im Februar ausgegebenen Jahresziele zu verteidigen. Das Unternehmen peilt für 2026 ein operatives Ergebnis (EBITDA) von bis zu 7,0 Milliarden Euro an. Am Aktienmarkt wird dieser Fokus auf Margenstabilität positiv aufgenommen: Seit Jahresanfang verzeichnet das Papier ein solides Plus von 9,37 Prozent und ging gestern bei 48,93 Euro aus dem Handel.

Sparprogramm und China-Gegenwind

Parallel zu den Preisanpassungen drückt der Konzern intern weiter auf die Kostenbremse. Das laufende Einsparprogramm wurde zuletzt beschleunigt und soll bis Ende 2026 nun 2,3 Milliarden Euro statt der ursprünglich geplanten 2,1 Milliarden Euro einbringen.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei BASF ?

Diese zusätzliche Effizienzsteigerung ist auch deshalb nötig, weil die Expansion in Asien derzeit mit strukturellem Gegenwind kämpft. Das 8,7 Milliarden Euro schwere Verbundwerk im chinesischen Zhanjiang – die größte Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte – trifft auf einen überversorgten Markt. Historisch niedrige Margen in China führen dazu, dass sich dieses strategisch wichtige Projekt später amortisieren wird als vom Management zunächst kalkuliert.

Die Auswirkungen der Kombination aus verschärftem Sparkurs und den nun umgesetzten Preiserhöhungen in Europa werden zeitnah messbar. Am 29. und 30. April 2026 präsentiert BASF die Ergebnisse für das erste Quartal und liefert damit konkrete Daten zur Wirksamkeit der aktuellen Margenverteidigung.

Anzeige

BASF-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue BASF-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:

Die neusten BASF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für BASF-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

BASF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(25.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bajaj Mobility AG, ATX NTR, OMV, Addiko Bank, Andritz, AT&S, Erste Group, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, RBI, Uniqa, VIG, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo.

Random Partner Erste Group

Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“, ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Büro-Rückkehr: Deutsche Arbeitnehmer wehren sich gegen Präsenzzwang ( Fi...

» Datenschutz-Folgenabschätzung wird zum strategischen Risikomanagement ( ...

» Finanzbuchhalter im Umbruch: Digitalisierung und ESG als neue Realität (...

» Versace: Ein Jahr nach Donatellas Rückzug – Neustart unter Prada ( Finan...

» Experten fordern Ende der perfekten Sitzposition ( Finanztrends)

» Jugendstudie 2026: Jeder Dritte braucht psychologische Hilfe ( Finanztre...

» Österreich-Depots: Wieder im ytd-Plus (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 25.3.: Extremes zu Palfinger, Bawag, Erste Group (Börse ...

» Nachlese: Marlene Hartz Baader, Verena Tanos Strabag Real Estate (audio ...

» ATX springt über die Nulllinie: Starker Börsentag mit FACC-Zuversicht un...