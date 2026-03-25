Ubtech Robotics Aktie: Platz drei weltweit ( Finanztrends)

25.03.2026, 2655 Zeichen

Der globale Markt für humanoide Roboter ist 2025 regelrecht explodiert – und Ubtech Robotics hat sich dabei einen Platz unter den drei größten Herstellern gesichert. Mit 1.000 ausgelieferten Einheiten belegt das Unternehmen Rang drei der weltweiten Rangliste, hinter Agibot (5.168 Einheiten) und Unitree (4.200 Einheiten).

Chinas Dominanz in Zahlen

Die gesamten weltweiten Lieferungen humanoider Roboter stiegen 2025 auf 13.318 Einheiten – ein Anstieg um das 5,8-Fache gegenüber den 2.300 Einheiten des Vorjahres. Bemerkenswert: Die sechs größten Produzenten weltweit sind allesamt chinesische Unternehmen. Neben den Spitzenreitern folgen Leju mit 500, Engine AI mit 400 und Fourier Intelligence mit 300 Einheiten.

Diese Konzentration zeigt, wie konsequent China die Kommerzialisierung und Massenproduktion humanoider Hardware vorantreibt.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Ubtech Robotics ?

Kapital und KI rücken ins Zentrum

Das Wettbewerbsumfeld verschärft sich. Unitree Robotics reichte am 24. März 2026 einen IPO-Antrag am STAR Market ein und will 4,2 Milliarden CNY einsammeln – bei einem Umsatz von über 1,7 Milliarden CNY im Jahr 2025, ein Plus von mehr als 335 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Parallel dazu fließt immer mehr Kapital in sogenannte „Embodied Brain"-Technologien – also die KI-Systeme, die Robotern ermöglichen, ihre physische Umgebung zu verstehen und mit ihr zu interagieren. Allein im ersten Quartal 2026 wurden bereits rund 104 Milliarden CNY in diesen Bereich investiert, nach einem Rekordjahr 2025 mit insgesamt 511 Milliarden CNY.

Dass Amazon zeitgleich den Sprout-Roboterhersteller Fauna Robotics übernommen hat und Agile Robots eine Forschungspartnerschaft mit Google DeepMind eingegangen ist, unterstreicht den Trend: Die Branche verlagert ihren Fokus von reiner Mechanik hin zu multimodaler KI – also der Kombination aus Bild-, Sprach- und Audioverarbeitung.

Ubtech hält aktuell eine solide Position im Hardware-Segment. Die Aktie notiert jedoch rund 39 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch und hat seit Jahresbeginn knapp 29 Prozent verloren – ein Zeichen dafür, dass der Markt die Frage, wer im KI-Rennen die Nase vorn hat, noch nicht beantwortet sieht.

Anzeige

Ubtech Robotics-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Ubtech Robotics-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:

Die neusten Ubtech Robotics-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Ubtech Robotics-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Ubtech Robotics: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(25.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bajaj Mobility AG, ATX NTR, OMV, Addiko Bank, Andritz, AT&S, Erste Group, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, RBI, Uniqa, VIG, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo.

Random Partner Schwabe, Ley & Greiner (SLG)

Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Büro-Rückkehr: Deutsche Arbeitnehmer wehren sich gegen Präsenzzwang ( Fi...

» Datenschutz-Folgenabschätzung wird zum strategischen Risikomanagement ( ...

» Finanzbuchhalter im Umbruch: Digitalisierung und ESG als neue Realität (...

» Versace: Ein Jahr nach Donatellas Rückzug – Neustart unter Prada ( Finan...

» Experten fordern Ende der perfekten Sitzposition ( Finanztrends)

» Jugendstudie 2026: Jeder Dritte braucht psychologische Hilfe ( Finanztre...

» Österreich-Depots: Wieder im ytd-Plus (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 25.3.: Extremes zu Palfinger, Bawag, Erste Group (Börse ...

» Nachlese: Marlene Hartz Baader, Verena Tanos Strabag Real Estate (audio ...

» ATX springt über die Nulllinie: Starker Börsentag mit FACC-Zuversicht un...