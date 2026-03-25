SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Ubtech Robotics Aktie: Platz drei weltweit ( Finanztrends)

25.03.2026, 2655 Zeichen

Der globale Markt für humanoide Roboter ist 2025 regelrecht explodiert – und Ubtech Robotics hat sich dabei einen Platz unter den drei größten Herstellern gesichert. Mit 1.000 ausgelieferten Einheiten belegt das Unternehmen Rang drei der weltweiten Rangliste, hinter Agibot (5.168 Einheiten) und Unitree (4.200 Einheiten).

Chinas Dominanz in Zahlen

Die gesamten weltweiten Lieferungen humanoider Roboter stiegen 2025 auf 13.318 Einheiten – ein Anstieg um das 5,8-Fache gegenüber den 2.300 Einheiten des Vorjahres. Bemerkenswert: Die sechs größten Produzenten weltweit sind allesamt chinesische Unternehmen. Neben den Spitzenreitern folgen Leju mit 500, Engine AI mit 400 und Fourier Intelligence mit 300 Einheiten.

Diese Konzentration zeigt, wie konsequent China die Kommerzialisierung und Massenproduktion humanoider Hardware vorantreibt.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Ubtech Robotics?

Kapital und KI rücken ins Zentrum

Das Wettbewerbsumfeld verschärft sich. Unitree Robotics reichte am 24. März 2026 einen IPO-Antrag am STAR Market ein und will 4,2 Milliarden CNY einsammeln – bei einem Umsatz von über 1,7 Milliarden CNY im Jahr 2025, ein Plus von mehr als 335 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Parallel dazu fließt immer mehr Kapital in sogenannte „Embodied Brain"-Technologien – also die KI-Systeme, die Robotern ermöglichen, ihre physische Umgebung zu verstehen und mit ihr zu interagieren. Allein im ersten Quartal 2026 wurden bereits rund 104 Milliarden CNY in diesen Bereich investiert, nach einem Rekordjahr 2025 mit insgesamt 511 Milliarden CNY.

Dass Amazon zeitgleich den Sprout-Roboterhersteller Fauna Robotics übernommen hat und Agile Robots eine Forschungspartnerschaft mit Google DeepMind eingegangen ist, unterstreicht den Trend: Die Branche verlagert ihren Fokus von reiner Mechanik hin zu multimodaler KI – also der Kombination aus Bild-, Sprach- und Audioverarbeitung.

Ubtech hält aktuell eine solide Position im Hardware-Segment. Die Aktie notiert jedoch rund 39 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch und hat seit Jahresbeginn knapp 29 Prozent verloren – ein Zeichen dafür, dass der Markt die Frage, wer im KI-Rennen die Nase vorn hat, noch nicht beantwortet sieht.

Anzeige

Ubtech Robotics-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Ubtech Robotics-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:

Die neusten Ubtech Robotics-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Ubtech Robotics-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Ubtech Robotics: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(25.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bajaj Mobility AG, ATX NTR, OMV, Addiko Bank, Andritz, AT&S, Erste Group, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, RBI, Uniqa, VIG, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo.

Random Partner

Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Büro-Rückkehr: Deutsche Arbeitnehmer wehren sich gegen Präsenzzwang ( Fi...

» Datenschutz-Folgenabschätzung wird zum strategischen Risikomanagement ( ...

» Finanzbuchhalter im Umbruch: Digitalisierung und ESG als neue Realität (...

» Versace: Ein Jahr nach Donatellas Rückzug – Neustart unter Prada ( Finan...

» Experten fordern Ende der perfekten Sitzposition ( Finanztrends)

» Jugendstudie 2026: Jeder Dritte braucht psychologische Hilfe ( Finanztre...

» Österreich-Depots: Wieder im ytd-Plus (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 25.3.: Extremes zu Palfinger, Bawag, Erste Group (Börse ...

» Nachlese: Marlene Hartz Baader, Verena Tanos Strabag Real Estate (audio ...

» ATX springt über die Nulllinie: Starker Börsentag mit FACC-Zuversicht un...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Strategy Aktie: Das 150.000-Dollar-Szenario ( Finanztrends)
Novo Nordisk Aktie: Lebenslange Bindung ( Finanztrends)
Nvidia Aktie: Arm wird zum Rivalen ( Finanztrends)
Healwell AI Aktie: Fokus Langlebigkeit ( Finanztrends)
Shell Aktie: Aktionäre kassieren doppelt ( Finanztrends)
Öffentlicher Dienst: Tariferhöhung kommt erst mit Verspätung ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: OMV(1), Porr(1), Strabag(1)
    Moneyboxer zu Kontron
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Kontron(3), Strabag(1), Bawag(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kapsch TrafficCom(1), Strabag(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: voestalpine(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Lenzing 1.03%, Rutsch der Stunde: FACC -1.95%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(4), Semperit(1), AT&S(1), Bawag(1), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: SBO 0.86%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.46%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Amag(3), OMV(1), VIG(1), CPI Europe AG(1)
    Featured Partner Video

    180. Laufheld Online Workout für Läufer

    0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

    Books josefchladek.com

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Daido Moriyama
    A Hunter (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana



    Autor: Finanztrends

    25.03.2026, 2655 Zeichen

    Der globale Markt für humanoide Roboter ist 2025 regelrecht explodiert – und Ubtech Robotics hat sich dabei einen Platz unter den drei größten Herstellern gesichert. Mit 1.000 ausgelieferten Einheiten belegt das Unternehmen Rang drei der weltweiten Rangliste, hinter Agibot (5.168 Einheiten) und Unitree (4.200 Einheiten).

    Chinas Dominanz in Zahlen

    Die gesamten weltweiten Lieferungen humanoider Roboter stiegen 2025 auf 13.318 Einheiten – ein Anstieg um das 5,8-Fache gegenüber den 2.300 Einheiten des Vorjahres. Bemerkenswert: Die sechs größten Produzenten weltweit sind allesamt chinesische Unternehmen. Neben den Spitzenreitern folgen Leju mit 500, Engine AI mit 400 und Fourier Intelligence mit 300 Einheiten.

    Diese Konzentration zeigt, wie konsequent China die Kommerzialisierung und Massenproduktion humanoider Hardware vorantreibt.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Ubtech Robotics?

    Kapital und KI rücken ins Zentrum

    Das Wettbewerbsumfeld verschärft sich. Unitree Robotics reichte am 24. März 2026 einen IPO-Antrag am STAR Market ein und will 4,2 Milliarden CNY einsammeln – bei einem Umsatz von über 1,7 Milliarden CNY im Jahr 2025, ein Plus von mehr als 335 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

    Parallel dazu fließt immer mehr Kapital in sogenannte „Embodied Brain"-Technologien – also die KI-Systeme, die Robotern ermöglichen, ihre physische Umgebung zu verstehen und mit ihr zu interagieren. Allein im ersten Quartal 2026 wurden bereits rund 104 Milliarden CNY in diesen Bereich investiert, nach einem Rekordjahr 2025 mit insgesamt 511 Milliarden CNY.

    Dass Amazon zeitgleich den Sprout-Roboterhersteller Fauna Robotics übernommen hat und Agile Robots eine Forschungspartnerschaft mit Google DeepMind eingegangen ist, unterstreicht den Trend: Die Branche verlagert ihren Fokus von reiner Mechanik hin zu multimodaler KI – also der Kombination aus Bild-, Sprach- und Audioverarbeitung.

    Ubtech hält aktuell eine solide Position im Hardware-Segment. Die Aktie notiert jedoch rund 39 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch und hat seit Jahresbeginn knapp 29 Prozent verloren – ein Zeichen dafür, dass der Markt die Frage, wer im KI-Rennen die Nase vorn hat, noch nicht beantwortet sieht.

    Anzeige

    Ubtech Robotics-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Ubtech Robotics-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:

    Die neusten Ubtech Robotics-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Ubtech Robotics-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Ubtech Robotics: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (25.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bajaj Mobility AG, ATX NTR, OMV, Addiko Bank, Andritz, AT&S, Erste Group, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, RBI, Uniqa, VIG, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo.

    Random Partner

    Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
    Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Büro-Rückkehr: Deutsche Arbeitnehmer wehren sich gegen Präsenzzwang ( Fi...

    » Datenschutz-Folgenabschätzung wird zum strategischen Risikomanagement ( ...

    » Finanzbuchhalter im Umbruch: Digitalisierung und ESG als neue Realität (...

    » Versace: Ein Jahr nach Donatellas Rückzug – Neustart unter Prada ( Finan...

    » Experten fordern Ende der perfekten Sitzposition ( Finanztrends)

    » Jugendstudie 2026: Jeder Dritte braucht psychologische Hilfe ( Finanztre...

    » Österreich-Depots: Wieder im ytd-Plus (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 25.3.: Extremes zu Palfinger, Bawag, Erste Group (Börse ...

    » Nachlese: Marlene Hartz Baader, Verena Tanos Strabag Real Estate (audio ...

    » ATX springt über die Nulllinie: Starker Börsentag mit FACC-Zuversicht un...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Strategy Aktie: Das 150.000-Dollar-Szenario ( Finanztrends)
    Novo Nordisk Aktie: Lebenslange Bindung ( Finanztrends)
    Nvidia Aktie: Arm wird zum Rivalen ( Finanztrends)
    Healwell AI Aktie: Fokus Langlebigkeit ( Finanztrends)
    Shell Aktie: Aktionäre kassieren doppelt ( Finanztrends)
    Öffentlicher Dienst: Tariferhöhung kommt erst mit Verspätung ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: OMV(1), Porr(1), Strabag(1)
      Moneyboxer zu Kontron
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Kontron(3), Strabag(1), Bawag(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kapsch TrafficCom(1), Strabag(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: voestalpine(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: Lenzing 1.03%, Rutsch der Stunde: FACC -1.95%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(4), Semperit(1), AT&S(1), Bawag(1), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: SBO 0.86%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.46%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Amag(3), OMV(1), VIG(1), CPI Europe AG(1)
      Featured Partner Video

      180. Laufheld Online Workout für Läufer

      0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

      Books josefchladek.com

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Gerhard Puhlmann
      Die Stalinallee
      1953
      Verlag der Nation

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de