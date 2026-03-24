SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

China Gold Aktie: Historische Korrektur ( Finanztrends)

24.03.2026, 1694 Zeichen

Der Goldmarkt durchläuft derzeit seine schwerste Korrekturphase seit dem Jahr 1983. Anleger ziehen massiv Kapital aus dem Sektor ab, da die Sorge vor anhaltend hohen Zinsen die Attraktivität des Edelmetalls als sicheren Hafen überwiegt. In diesem nervösen Marktumfeld schwankt die China Gold Aktie zwischen kurzfristigen Erholungsversuchen und dem Abwärtssog der globalen Rohstoffpreise.

Zinsangst verdrängt Krisenschutz

Die Stimmung am Rohstoffmarkt hat sich am 23. März 2026 drastisch verschlechtert. Während Gold zu Beginn des Jahres noch als Schutz gegen geopolitische Risiken gesucht war, verlagert sich der Fokus der Marktteilnehmer nun auf die hartnäckige Inflation und den künftigen Zinspfad der Notenbanken. Steigende Renditen bei US-Staatsanleihen und ein erstarkender US-Dollar setzen die Goldnotierungen unter massiven Verkaufsdruck.

Trotz eines heutigen Kursplus von über sieben Prozent auf 16,30 Euro bleibt die kurzfristige Bilanz belastet. Binnen einer Woche verlor das Papier rund neun Prozent an Wert, was die hohe Volatilität im Sektor unterstreicht.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei China Gold?

Geopolitik sorgt für Volatilität

Zusätzliche Unruhe brachten Berichte über einen eskalierenden Konflikt im Persischen Golf in den

Anzeige

China Gold-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue China Gold-Analyse vom 24. März liefert die Antwort:

Die neusten China Gold-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für China Gold-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

China Gold: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(24.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take my breath away Research und European Lithium feat. Trump




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Rosgix, CA Immo, Rosenbauer, AT&S, FACC, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner

AT&S
Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX leicht im Plus: Schöne Handelsvolumina und ein Kursziel für Marinome...

» Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take...

» Österreich-Depots: Jetzt ist auch Stockpicking Österreich ytd ins Minus ...

» Börsegeschichte 24.3.: DAX, Bawag, Brau Union (Börse Geschichte) (BörseG...

» Nachlese: Marco Reiter Strabag (audio cd.at)

» Bau-Turbo zeigt erste Wirkung: Mehr Baugenehmigungen in Deutschland ( Fi...

» Bewusstes Gehen verjüngt das Gehirn ab 50 ( Finanztrends)

» Santacruz Silver Aktie: Wende nach Korrektur ( Finanztrends)

» Coeur Mining Aktie: Reserven, Upgrade, Milliarden-Kredit ( Finanztrends)

» PIR-News: Auftrag für Strabag, Research zu Marinomed, Auszeichnungen für...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Take-Two Aktie: GTA VI – Preis steht fest ( Finanztrends)
Neue Bilder: Verena Tanos, Marlene Hartz, Marco Reiter, Investier oder Verlier, Ulrike Fischer, Heiko Thieme und Peter Thier
Alphabet Aktie: Doppeltes Prozessrisiko ( Finanztrends)
Wie Lenzing, AT&S, DO&CO, OMV, Porr und VIG für Gesprächsstoff im ATX sorgten
RENK Aktie: Milliarden-Expansion ( Finanztrends)
Dynamic Trevion Erfahrungen 2026: Seriöse oder Hype?




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Verbund(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Strabag(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: OMV(1)
    Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 2.67%, Rutsch der Stunde: CA Immo -1.61%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Wienerberger(4), AT&S(2), UBM(2), OMV(1), RBI(1), VIG(1), Uniqa(1), SBO(1)
    IhrDepot zu Wienerberger
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 2.11%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.35%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Verbund(1), SBO(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1117: ATX deutlich fester, FACC wieder im ATX-Rennen, Semperit ist Aktie des Tages, guter Verbund/Strugl-Sager

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse....

    Books josefchladek.com

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    24.03.2026, 1694 Zeichen

    Der Goldmarkt durchläuft derzeit seine schwerste Korrekturphase seit dem Jahr 1983. Anleger ziehen massiv Kapital aus dem Sektor ab, da die Sorge vor anhaltend hohen Zinsen die Attraktivität des Edelmetalls als sicheren Hafen überwiegt. In diesem nervösen Marktumfeld schwankt die China Gold Aktie zwischen kurzfristigen Erholungsversuchen und dem Abwärtssog der globalen Rohstoffpreise.

    Zinsangst verdrängt Krisenschutz

    Die Stimmung am Rohstoffmarkt hat sich am 23. März 2026 drastisch verschlechtert. Während Gold zu Beginn des Jahres noch als Schutz gegen geopolitische Risiken gesucht war, verlagert sich der Fokus der Marktteilnehmer nun auf die hartnäckige Inflation und den künftigen Zinspfad der Notenbanken. Steigende Renditen bei US-Staatsanleihen und ein erstarkender US-Dollar setzen die Goldnotierungen unter massiven Verkaufsdruck.

    Trotz eines heutigen Kursplus von über sieben Prozent auf 16,30 Euro bleibt die kurzfristige Bilanz belastet. Binnen einer Woche verlor das Papier rund neun Prozent an Wert, was die hohe Volatilität im Sektor unterstreicht.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei China Gold?

    Geopolitik sorgt für Volatilität

    Zusätzliche Unruhe brachten Berichte über einen eskalierenden Konflikt im Persischen Golf in den

    Anzeige

    China Gold-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue China Gold-Analyse vom 24. März liefert die Antwort:

    Die neusten China Gold-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für China Gold-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    China Gold: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (24.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take my breath away Research und European Lithium feat. Trump




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Rosgix, CA Immo, Rosenbauer, AT&S, FACC, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

    Random Partner

    AT&S
    Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX leicht im Plus: Schöne Handelsvolumina und ein Kursziel für Marinome...

    » Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take...

    » Österreich-Depots: Jetzt ist auch Stockpicking Österreich ytd ins Minus ...

    » Börsegeschichte 24.3.: DAX, Bawag, Brau Union (Börse Geschichte) (BörseG...

    » Nachlese: Marco Reiter Strabag (audio cd.at)

    » Bau-Turbo zeigt erste Wirkung: Mehr Baugenehmigungen in Deutschland ( Fi...

    » Bewusstes Gehen verjüngt das Gehirn ab 50 ( Finanztrends)

    » Santacruz Silver Aktie: Wende nach Korrektur ( Finanztrends)

    » Coeur Mining Aktie: Reserven, Upgrade, Milliarden-Kredit ( Finanztrends)

    » PIR-News: Auftrag für Strabag, Research zu Marinomed, Auszeichnungen für...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Take-Two Aktie: GTA VI – Preis steht fest ( Finanztrends)
    Neue Bilder: Verena Tanos, Marlene Hartz, Marco Reiter, Investier oder Verlier, Ulrike Fischer, Heiko Thieme und Peter Thier
    Alphabet Aktie: Doppeltes Prozessrisiko ( Finanztrends)
    Wie Lenzing, AT&S, DO&CO, OMV, Porr und VIG für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    RENK Aktie: Milliarden-Expansion ( Finanztrends)
    Dynamic Trevion Erfahrungen 2026: Seriöse oder Hype?




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Verbund(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Strabag(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: OMV(1)
      Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 2.67%, Rutsch der Stunde: CA Immo -1.61%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Wienerberger(4), AT&S(2), UBM(2), OMV(1), RBI(1), VIG(1), Uniqa(1), SBO(1)
      IhrDepot zu Wienerberger
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 2.11%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.35%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Verbund(1), SBO(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1117: ATX deutlich fester, FACC wieder im ATX-Rennen, Semperit ist Aktie des Tages, guter Verbund/Strugl-Sager

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse....

      Books josefchladek.com

      Jack Davison
      13–15 November. Portraits: London
      2026
      Helions

      Daido Moriyama
      A Hunter (English Version
      2019
      Getsuyosha, bookshop M

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de