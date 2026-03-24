China Gold Aktie: Historische Korrektur ( Finanztrends)

24.03.2026, 1694 Zeichen

Der Goldmarkt durchläuft derzeit seine schwerste Korrekturphase seit dem Jahr 1983. Anleger ziehen massiv Kapital aus dem Sektor ab, da die Sorge vor anhaltend hohen Zinsen die Attraktivität des Edelmetalls als sicheren Hafen überwiegt. In diesem nervösen Marktumfeld schwankt die China Gold Aktie zwischen kurzfristigen Erholungsversuchen und dem Abwärtssog der globalen Rohstoffpreise.

Zinsangst verdrängt Krisenschutz

Die Stimmung am Rohstoffmarkt hat sich am 23. März 2026 drastisch verschlechtert. Während Gold zu Beginn des Jahres noch als Schutz gegen geopolitische Risiken gesucht war, verlagert sich der Fokus der Marktteilnehmer nun auf die hartnäckige Inflation und den künftigen Zinspfad der Notenbanken. Steigende Renditen bei US-Staatsanleihen und ein erstarkender US-Dollar setzen die Goldnotierungen unter massiven Verkaufsdruck.

Trotz eines heutigen Kursplus von über sieben Prozent auf 16,30 Euro bleibt die kurzfristige Bilanz belastet. Binnen einer Woche verlor das Papier rund neun Prozent an Wert, was die hohe Volatilität im Sektor unterstreicht.

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Geopolitik sorgt für Volatilität

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(24.03.2026)

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