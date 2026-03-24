Darmbakterien steigern Muskelkraft – nicht nur das Gewicht ( Finanztrends)

24.03.2026, 4090 Zeichen

Eine spezifische Gruppe von Darmbakterien, lange als Dickmacher verschrien, ist essenziell für unsere Muskelkraft. Das belegt eine neue Studie, die diese Woche im Fachjournal „Gut“ veröffentlicht wurde. Die Entdeckung könnte unser Verständnis von Fitness und Gewichtsmanagement grundlegend verändern.

Roseburia: Das Kraftpaket im Darm

Im Fokus steht das Bakterium Roseburia inulinivorans. Eine europäische Forschungsgruppe fand heraus: Menschen mit einem hohen Anteil dieses Keims in ihrer Darmflora besitzen deutlich mehr Muskelkraft. Bei älteren Erwachsenen war die Griffkraft im Schnitt fast ein Drittel höher als bei Vergleichspersonen.

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Interessanterweise wirkte sich der Bakterien-Boost spezifisch auf die Kraft aus, nicht auf die Ausdauer. In Tierversuchen bestätigte sich der Zusammenhang: Mäuse, die mit dem Bakterium besiedelt wurden, zeigten eine stärkere Greifkraft. Die Forscher vermuten, dass die Mikroben durch die Produktion kurzkettiger Fettsäuren direkt in den Muskelstoffwechsel eingreifen.

Firmicutes: Vom Buhmann zum Schlüsselspieler

Bislang galten Firmicutes-Bakterien in der Populärwissenschaft vor allem als effiziente Kalorienverwerter – und damit als Mitverursacher von Übergewicht. Diese Sichtweise ist zu simpel. Zur großen Familie der Firmicutes gehören auch gesundheitsfördernde Arten wie Laktobazillen und das kraftsteigernde Roseburia.

Das Problem ist nicht die Präsenz dieser Bakterien, sondern ein Ungleichgewicht in der Darmflora. Die aktuelle Forschung betont daher die Vielfalt innerhalb des Mikrobioms. Ein Mangel an bestimmten Firmicutes-Vertretern wird sogar mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen in Verbindung gebracht.

Fibermaxxing: Der neue Ernährungstrend

Passend zu den Ergebnissen etabliert sich derzeit der Trend „Fibermaxxing“. Das Ziel: Durch eine maximale Zufuhr verschiedenster Ballaststoffe gezielt die nützlichen Darmbakterien füttern. Mikroben wie Roseburia sind auf fermentierbare Fasern angewiesen.

Fehlen diese, hungern die Bakterien aus. Die Folge kann eine reduzierte Vielfalt und damit verbundene Stoffwechselprobleme sein. Ernährungswissenschaftler empfehlen daher präbiotische Lebensmittel wie Topinambur, Knoblauch oder Artischocken, die reich an den benötigten Fasern sind.

Warum Standard-Diäten nicht funktionieren

Die Forschung unterstreicht eine entscheidende Erkenntnis: Unser Mikrobiom ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Ob jemand von bestimmten Ballaststoffen profitiert, hängt davon ab, welche spezifischen Enzyme seine Darmbakterien besitzen.

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Fehlen die Enzyme zum Abbau von Inulin, nützt auch eine hohe Zufuhr wenig. Moderne Mikrobiom-Tests ermöglichen daher immer präzisere, personalisierte Ernährungsempfehlungen. In manchen Fällen könnten gezielte Kombinationen aus Probiotika und Präbiotika helfen, die Balance wiederherzustellen.

Ein neuer Ansatz für gesundes Altern

Die Verbindung zwischen Darmflora und Muskelkraft ist besonders für die Altersmedizin relevant. Der altersbedingte Muskelabbau (Sarkopenie) ist ein großes Gesundheitsrisiko. Die gezielte Modulation der Darmbakterien über die Ernährung bietet hier einen völlig neuen therapeutischen Ansatz.

Die Komplexität des Mikrobioms bleibt eine Herausforderung. Unterschiedliche Analyseverfahren können zu widersprüchlichen Ergebnissen führen. Eines ist jedoch klar: Die Darmflora ist ein aktiver Steuermann unseres Stoffwechsels und unserer körperlichen Verfassung.

(24.03.2026)

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