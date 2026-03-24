Engro Aktie: Radikaler Umbau ( Finanztrends)

24.03.2026, 2561 Zeichen

Das pakistanische Industriekonglomerat Engro befindet sich in einer Phase des fundamentalen Wandels. Nach dem Delisting von der Börse im Januar 2025 und der Umstrukturierung zur Engro Holdings Limited ordnet das Management das Portfolio nun konsequent neu. Zwischen geplatzten Verkäufen und frischen Übernahmeangeboten klärt sich das Bild der künftigen Konzernstrategie.

Turbulenzen im Energie-Portfolio

Der Weg zur neuen Kapitalallokation verlief zuletzt nicht ohne Hürden. Im April 2025 scheiterte der geplante Verkauf von Mehrheitsanteilen an mehreren thermischen Kraftwerken, nachdem ein Käufer kurzfristig absprang. Die Anlagen mussten daraufhin wieder als fortgeführte Geschäftsbereiche in die Bilanz aufgenommen werden.

Trotz dieses Rückschlags treibt die Holding den Umbau voran. Am 16. Februar 2026 veräußerte die Tochter Engro Energy einen Anteil von 18,53 % an Engro Powergen Qadirpur (EPQL). Die operative Kontrolle verbleibt jedoch weiterhin beim Mutterkonzern.

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Lotte Chemical klopft an

Die Dynamik im M&A-Bereich nimmt weiter zu. Am 13. März 2026 legte Lotte Chemical Pakistan ein unverbindliches Angebot für Engro Polymer & Chemicals (EPCL) vor. Konkret geht es um die Übernahme von 56,19 % der Anteile – dies entspricht der gesamten Beteiligung von Engro an dem Petrochemie-Spezialisten.

Fokus auf Kerngeschäft und Rohstoffe

Neben den Portfolio-Anpassungen bestimmen operative Faktoren die Margen. Besonders die Preisgestaltung für Erdgas bleibt ein kritischer Faktor für die Düngemittelproduktion, die weiterhin eine zentrale Säule des Konzerns bildet. Die Diversifizierung in die Telekommunikationsinfrastruktur soll künftig für zusätzliche Stabilität sorgen.

Die Ende Februar 2026 veröffentlichten Jahreszahlen für 2025 zeigen erstmals die Auswirkungen der neuen Holding-Struktur nach der Reklassifizierung der Energieanlagen. Marktteilnehmer richten ihren Blick nun auf die Verhandlungen mit Lotte Chemical. Ein erfolgreicher Abschluss dieses Deals wäre ein deutliches Signal für die weitere Fokussierung auf zukunftsträchtige Wachstumsfelder.

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(24.03.2026)

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