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Hamburger Gericht ermöglicht iranischer Bank Zugang zu ELStAM-System ( Finanztrends)

24.03.2026, 4103 Zeichen

Ein Hamburger Finanzgericht hat den Zugang einer iranischen Bank zum elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmal (ELStAM) vorläufig wiederhergestellt. Die Entscheidung stellt die Auslegung europäischer Sanktionen infrage und hat Signalwirkung für andere sanktionierte Unternehmen in Deutschland.

Kernfrage: Ist ELStAM-Zugang ein „wirtschaftliches Mittel“?

Der 6. Senat des Hamburger Finanzgerichts entschied am 19. März 2026 zugunsten der Bank. Die Richter sahen im ELStAM-Zugang keine „wirtschaftliche Ressource“ im Sinne der EU-Sanktionen. Vielmehr handele es sich um eine hoheitliche Verwaltungsleistung. Der Zugang zum System verändere nicht die Vermögenslage der Bank, sondern ermögliche lediglich die korrekte Lohnsteuerabführung für ihre Mitarbeiter.

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Ohne ELStAM-Zugang müssen Arbeitgeber ihre Angestellten automatisch in die ungünstigste Steuerklasse VI einordnen. Das führt zu erheblichen finanziellen Nachteilen für die betroffenen Beschäftigten. Die Blockade war erfolgt, nachdem die Bank aufgrund wieder verschärfter EU-Sanktionen gegen Iran auf eine Liste gesetzter Personen und Organisationen gesetzt worden war.

Hintergrund: Verschärfte Sanktionen und nationale Verwaltung

Die EU hatte im September 2025 ausgesetzte Sanktionen gegen Iran im Atombereich wieder in Kraft gesetzt. Die deutsche Steuerverwaltung blockierte daraufhin den ELStAM-Zugang der Bank. Diese wehrte sich mit einem Eilantrag vor Gericht – und bekam nun vorläufig Recht.

Das Urteil zeigt den Spagat zwischen automatisierten nationalen Verwaltungsvorgängen und komplexen internationalen Sanktionsregimen. ELStAM ist seit 2013 das Rückgrat der Lohnsteuererhebung in Deutschland. Es bestimmt nicht nur die Lohnsteuer, sondern auch Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag und die Grundlage für Sozialversicherungsbeiträge.

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Signal für andere iranische Banken in Deutschland

Die Lage iranischer Finanzinstitute hierzulande ist seit Jahren angespannt. Die Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH) in Hamburg und die Bank Melli Hamburg operieren unter strenger Beobachtung. Die BaFin warnte erst im September 2025 vor Umgehungsgeschäften und mahnte zu erhöhter Sorgfalt.

Während Großbanken wie Deutsche Bank und Commerzbank ihr Iran-Geschäft weitgehend eingestellt haben, halten einige Sparkassen und die EIH Kontakte aufrecht. Die EIH steht bereits seit 2010 auf einer US-Sanktionsliste. Das aktuelle Urteil bringt den betroffenen Instituten zwar Erleichterung in der Lohnabrechnung. Der generelle Sanktionsdruck – mit Beschränkungen für Finanztransfers, Handel und eingefrorenen Vermögenswerten – bleibt jedoch unverändert hoch.

Noch nicht rechtskräftig: Bundesfinanzhof kann entscheiden

Die Entscheidung ist noch nicht endgültig. Das Gericht hat eine Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. Die endgültige Klärung wird mit Spannung erwartet. Sie wird einen Präzedenzfall schaffen: Handelt es sich bei Zugängen zu grundlegenden Verwaltungssystemen um sanktionierbare Wirtschaftsgüter oder um notwendige Betriebsvoraussetzungen?

Sollte die Hamburger Interpretation Bestand haben, könnte das den Handlungsspielraum sanktionierter Unternehmen in Deutschland definieren. Eine Aufhebung des Urteils würde den Sanktionsrahmen dagegen weiter ausdehnen. Die Dynamik bleibt hoch: Erst am 16. März 2026 verhängte die EU neue Sanktionen gegen Iran wegen Menschenrechtsverletzungen. Der Rechtsstreit um ELStAM zeigt, wie nationales Verwaltungshandeln und internationale Politik immer wieder neu justiert werden müssen.


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