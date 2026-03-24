Solana: Commodity-Status und Rekordvolumen ( Finanztrends)

24.03.2026, 3429 Zeichen

Zwei Entwicklungen prägen Solanas März 2026: Die Blockchain verzeichnet historische Stablecoin-Volumina, und US-Regulatoren haben SOL offiziell als digitale Ware eingestuft. Der Kurs hat davon bislang kaum profitiert.

Regulatorischer Meilenstein

Am 17. März veröffentlichten SEC und CFTC gemeinsam eine formale Klassifizierung von 16 Krypto-Assets als digitale Waren nach US-Bundesrecht. Neben Bitcoin, Ethereum und XRP fällt auch Solana unter diese Einstufung. Das bedeutet: SOL gilt nicht länger als Wertpapier.

Für institutionelle Investoren war genau diese Grauzone bislang ein Hindernis. Miller Whitehouse-Levine, CEO des Solana Policy Institute, bezeichnete die Entscheidung als „von tiefgreifender Bedeutung und das, worum wir die Behörde seit 10 Jahren gebeten haben." Risikokapitalfonds und Asset Manager können nun ohne rechtliche Unsicherheiten in das Ökosystem investieren.

Die Reaktion an den ETF-Märkten war unmittelbar spürbar: Am Tag der Veröffentlichung flossen 17,8 Millionen USD in Spot-Solana-ETFs — der größte Tageszufluss seit zwei Wochen. Die kumulierten Nettozuflüsse aller Solana-ETFs liegen inzwischen bei knapp 989 Millionen USD.

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Institutionelle Adoption auf Rekordniveau

Parallel dazu erreichte die Stablecoin-Versorgung auf der Blockchain ein Allzeithoch von 17,9 Milliarden USD. Im Februar verarbeitete das Netzwerk 650 Milliarden USD an Stablecoin-Transaktionen — laut Grayscale Research mehr als doppelt so viel wie der bisherige Monatsrekord aus Oktober 2025. Solana hält damit rund 36 % des globalen Stablecoin-Transaktionsvolumens.

Hinter diesen Zahlen stehen konkrete institutionelle Engagements: Goldman Sachs meldete 108 Millionen USD in SOL-ETF-Beständen, BlackRocks BUIDL-Fonds wickelte 550 Millionen USD auf dem Netzwerk ab, und Western Union kooperierte im März mit dem Anbieter Crossmint zur Ausgabe des USDPT-Stablecoins auf Solana.

Divergenz zwischen Aktivität und Kurs

Trotz dieser Fundamentaldaten ist SOL seit Jahresbeginn deutlich unter Druck. Ein Wal entsperrte am 21. März rund 1,82 Millionen SOL aus dem Staking — ein potenzieller Angebotsüberhang von etwa 163 Millionen USD. Hinzu kommen geopolitische Unsicherheiten und eine restriktive Haltung der US-Notenbank, die den breiteren Kryptomarkt belasten.

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Auffällig ist auch eine strukturelle Lücke: Mehr als 8 Milliarden USD an Stablecoin-Kapital liegen auf Solana, ohne in DeFi-Protokolle zu fließen. Das DeFi-TVL liegt bei rund 7 Milliarden USD — weit unter dem Allzeithoch von 12,2 Milliarden USD aus September 2025. Stablecoin-Volumen, das durch programmatische und institutionelle Flows entsteht, erzeugt schlicht keinen direkten Kaufdruck auf den nativen Token.

Das bevorstehende Alpenglow-Konsens-Upgrade könnte die Dynamik verschieben — ob es ausreicht, die Lücke zwischen On-Chain-Aktivität und Kursentwicklung zu schließen, wird sich mit der Implementierung zeigen.

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(24.03.2026)

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