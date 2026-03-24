SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Solana: Commodity-Status und Rekordvolumen ( Finanztrends)

24.03.2026, 3429 Zeichen

Zwei Entwicklungen prägen Solanas März 2026: Die Blockchain verzeichnet historische Stablecoin-Volumina, und US-Regulatoren haben SOL offiziell als digitale Ware eingestuft. Der Kurs hat davon bislang kaum profitiert.

Regulatorischer Meilenstein

Am 17. März veröffentlichten SEC und CFTC gemeinsam eine formale Klassifizierung von 16 Krypto-Assets als digitale Waren nach US-Bundesrecht. Neben Bitcoin, Ethereum und XRP fällt auch Solana unter diese Einstufung. Das bedeutet: SOL gilt nicht länger als Wertpapier.

Für institutionelle Investoren war genau diese Grauzone bislang ein Hindernis. Miller Whitehouse-Levine, CEO des Solana Policy Institute, bezeichnete die Entscheidung als „von tiefgreifender Bedeutung und das, worum wir die Behörde seit 10 Jahren gebeten haben." Risikokapitalfonds und Asset Manager können nun ohne rechtliche Unsicherheiten in das Ökosystem investieren.

Die Reaktion an den ETF-Märkten war unmittelbar spürbar: Am Tag der Veröffentlichung flossen 17,8 Millionen USD in Spot-Solana-ETFs — der größte Tageszufluss seit zwei Wochen. Die kumulierten Nettozuflüsse aller Solana-ETFs liegen inzwischen bei knapp 989 Millionen USD.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Solana?

Institutionelle Adoption auf Rekordniveau

Parallel dazu erreichte die Stablecoin-Versorgung auf der Blockchain ein Allzeithoch von 17,9 Milliarden USD. Im Februar verarbeitete das Netzwerk 650 Milliarden USD an Stablecoin-Transaktionen — laut Grayscale Research mehr als doppelt so viel wie der bisherige Monatsrekord aus Oktober 2025. Solana hält damit rund 36 % des globalen Stablecoin-Transaktionsvolumens.

Hinter diesen Zahlen stehen konkrete institutionelle Engagements: Goldman Sachs meldete 108 Millionen USD in SOL-ETF-Beständen, BlackRocks BUIDL-Fonds wickelte 550 Millionen USD auf dem Netzwerk ab, und Western Union kooperierte im März mit dem Anbieter Crossmint zur Ausgabe des USDPT-Stablecoins auf Solana.

Divergenz zwischen Aktivität und Kurs

Trotz dieser Fundamentaldaten ist SOL seit Jahresbeginn deutlich unter Druck. Ein Wal entsperrte am 21. März rund 1,82 Millionen SOL aus dem Staking — ein potenzieller Angebotsüberhang von etwa 163 Millionen USD. Hinzu kommen geopolitische Unsicherheiten und eine restriktive Haltung der US-Notenbank, die den breiteren Kryptomarkt belasten.

Anzeige

Solana vor dem Wendepunkt? Diese Analyse zeigt, was Anleger jetzt wissen müssen.

Auffällig ist auch eine strukturelle Lücke: Mehr als 8 Milliarden USD an Stablecoin-Kapital liegen auf Solana, ohne in DeFi-Protokolle zu fließen. Das DeFi-TVL liegt bei rund 7 Milliarden USD — weit unter dem Allzeithoch von 12,2 Milliarden USD aus September 2025. Stablecoin-Volumen, das durch programmatische und institutionelle Flows entsteht, erzeugt schlicht keinen direkten Kaufdruck auf den nativen Token.

Das bevorstehende Alpenglow-Konsens-Upgrade könnte die Dynamik verschieben — ob es ausreicht, die Lücke zwischen On-Chain-Aktivität und Kursentwicklung zu schließen, wird sich mit der Implementierung zeigen.

Anzeige

Solana-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Solana-Analyse vom 24. März liefert die Antwort:

Die neusten Solana-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Solana-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Solana: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(24.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take my breath away Research und European Lithium feat. Trump




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Rosgix, CA Immo, Rosenbauer, AT&S, FACC, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner

Matejka & Partner
Die Matejka & Partner Asset Management GmbH ist eine auf Vermögensverwaltung konzentrierte Wertpapierfirma. Im Vordergrund der Dienstleistungen stehen maßgeschneiderte Konzepte und individuelle Lösungen. Für die Gesellschaft ist es geübte Praxis, neue Herausforderungen des Marktes frühzeitig zu erkennen und entsprechende Strategien zu entwickeln.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX leicht im Plus: Schöne Handelsvolumina und ein Kursziel für Marinome...

» Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take...

» Österreich-Depots: Jetzt ist auch Stockpicking Österreich ytd ins Minus ...

» Börsegeschichte 24.3.: DAX, Bawag, Brau Union (Börse Geschichte) (BörseG...

» Nachlese: Marco Reiter Strabag (audio cd.at)

» Bau-Turbo zeigt erste Wirkung: Mehr Baugenehmigungen in Deutschland ( Fi...

» Bewusstes Gehen verjüngt das Gehirn ab 50 ( Finanztrends)

» Santacruz Silver Aktie: Wende nach Korrektur ( Finanztrends)

» Coeur Mining Aktie: Reserven, Upgrade, Milliarden-Kredit ( Finanztrends)

» PIR-News: Auftrag für Strabag, Research zu Marinomed, Auszeichnungen für...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Take-Two Aktie: GTA VI – Preis steht fest ( Finanztrends)
Neue Bilder: Verena Tanos, Marlene Hartz, Marco Reiter, Investier oder Verlier, Ulrike Fischer, Heiko Thieme und Peter Thier
Alphabet Aktie: Doppeltes Prozessrisiko ( Finanztrends)
Wie Lenzing, AT&S, DO&CO, OMV, Porr und VIG für Gesprächsstoff im ATX sorgten
RENK Aktie: Milliarden-Expansion ( Finanztrends)
Dynamic Trevion Erfahrungen 2026: Seriöse oder Hype?




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Verbund(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Strabag(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: OMV(1)
    Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 2.67%, Rutsch der Stunde: CA Immo -1.61%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Wienerberger(4), AT&S(2), UBM(2), OMV(1), RBI(1), VIG(1), Uniqa(1), SBO(1)
    IhrDepot zu Wienerberger
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 2.11%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.35%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Verbund(1), SBO(1)
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/23: Eva Naux

    Eva Naux ist seit März 2025 CFO der Saubermacher Dienstleistungs AG, die Dienstleistungen im Unternehmensnamen beziehen sich auf abfall­wirtschaftliche Fragen, Zero Waste und Nach­haltig­keit. Man ...

    Books josefchladek.com

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie



    Autor: Finanztrends

    24.03.2026, 3429 Zeichen

    Zwei Entwicklungen prägen Solanas März 2026: Die Blockchain verzeichnet historische Stablecoin-Volumina, und US-Regulatoren haben SOL offiziell als digitale Ware eingestuft. Der Kurs hat davon bislang kaum profitiert.

    Regulatorischer Meilenstein

    Am 17. März veröffentlichten SEC und CFTC gemeinsam eine formale Klassifizierung von 16 Krypto-Assets als digitale Waren nach US-Bundesrecht. Neben Bitcoin, Ethereum und XRP fällt auch Solana unter diese Einstufung. Das bedeutet: SOL gilt nicht länger als Wertpapier.

    Für institutionelle Investoren war genau diese Grauzone bislang ein Hindernis. Miller Whitehouse-Levine, CEO des Solana Policy Institute, bezeichnete die Entscheidung als „von tiefgreifender Bedeutung und das, worum wir die Behörde seit 10 Jahren gebeten haben." Risikokapitalfonds und Asset Manager können nun ohne rechtliche Unsicherheiten in das Ökosystem investieren.

    Die Reaktion an den ETF-Märkten war unmittelbar spürbar: Am Tag der Veröffentlichung flossen 17,8 Millionen USD in Spot-Solana-ETFs — der größte Tageszufluss seit zwei Wochen. Die kumulierten Nettozuflüsse aller Solana-ETFs liegen inzwischen bei knapp 989 Millionen USD.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Solana?

    Institutionelle Adoption auf Rekordniveau

    Parallel dazu erreichte die Stablecoin-Versorgung auf der Blockchain ein Allzeithoch von 17,9 Milliarden USD. Im Februar verarbeitete das Netzwerk 650 Milliarden USD an Stablecoin-Transaktionen — laut Grayscale Research mehr als doppelt so viel wie der bisherige Monatsrekord aus Oktober 2025. Solana hält damit rund 36 % des globalen Stablecoin-Transaktionsvolumens.

    Hinter diesen Zahlen stehen konkrete institutionelle Engagements: Goldman Sachs meldete 108 Millionen USD in SOL-ETF-Beständen, BlackRocks BUIDL-Fonds wickelte 550 Millionen USD auf dem Netzwerk ab, und Western Union kooperierte im März mit dem Anbieter Crossmint zur Ausgabe des USDPT-Stablecoins auf Solana.

    Divergenz zwischen Aktivität und Kurs

    Trotz dieser Fundamentaldaten ist SOL seit Jahresbeginn deutlich unter Druck. Ein Wal entsperrte am 21. März rund 1,82 Millionen SOL aus dem Staking — ein potenzieller Angebotsüberhang von etwa 163 Millionen USD. Hinzu kommen geopolitische Unsicherheiten und eine restriktive Haltung der US-Notenbank, die den breiteren Kryptomarkt belasten.

    Anzeige

    Solana vor dem Wendepunkt? Diese Analyse zeigt, was Anleger jetzt wissen müssen.

    Auffällig ist auch eine strukturelle Lücke: Mehr als 8 Milliarden USD an Stablecoin-Kapital liegen auf Solana, ohne in DeFi-Protokolle zu fließen. Das DeFi-TVL liegt bei rund 7 Milliarden USD — weit unter dem Allzeithoch von 12,2 Milliarden USD aus September 2025. Stablecoin-Volumen, das durch programmatische und institutionelle Flows entsteht, erzeugt schlicht keinen direkten Kaufdruck auf den nativen Token.

    Das bevorstehende Alpenglow-Konsens-Upgrade könnte die Dynamik verschieben — ob es ausreicht, die Lücke zwischen On-Chain-Aktivität und Kursentwicklung zu schließen, wird sich mit der Implementierung zeigen.

    Anzeige

    Solana-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Solana-Analyse vom 24. März liefert die Antwort:

    Die neusten Solana-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Solana-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Solana: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (24.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take my breath away Research und European Lithium feat. Trump




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Rosgix, CA Immo, Rosenbauer, AT&S, FACC, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

    Random Partner

    Matejka & Partner
    Die Matejka & Partner Asset Management GmbH ist eine auf Vermögensverwaltung konzentrierte Wertpapierfirma. Im Vordergrund der Dienstleistungen stehen maßgeschneiderte Konzepte und individuelle Lösungen. Für die Gesellschaft ist es geübte Praxis, neue Herausforderungen des Marktes frühzeitig zu erkennen und entsprechende Strategien zu entwickeln.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX leicht im Plus: Schöne Handelsvolumina und ein Kursziel für Marinome...

    » Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take...

    » Österreich-Depots: Jetzt ist auch Stockpicking Österreich ytd ins Minus ...

    » Börsegeschichte 24.3.: DAX, Bawag, Brau Union (Börse Geschichte) (BörseG...

    » Nachlese: Marco Reiter Strabag (audio cd.at)

    » Bau-Turbo zeigt erste Wirkung: Mehr Baugenehmigungen in Deutschland ( Fi...

    » Bewusstes Gehen verjüngt das Gehirn ab 50 ( Finanztrends)

    » Santacruz Silver Aktie: Wende nach Korrektur ( Finanztrends)

    » Coeur Mining Aktie: Reserven, Upgrade, Milliarden-Kredit ( Finanztrends)

    » PIR-News: Auftrag für Strabag, Research zu Marinomed, Auszeichnungen für...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Take-Two Aktie: GTA VI – Preis steht fest ( Finanztrends)
    Neue Bilder: Verena Tanos, Marlene Hartz, Marco Reiter, Investier oder Verlier, Ulrike Fischer, Heiko Thieme und Peter Thier
    Alphabet Aktie: Doppeltes Prozessrisiko ( Finanztrends)
    Wie Lenzing, AT&S, DO&CO, OMV, Porr und VIG für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    RENK Aktie: Milliarden-Expansion ( Finanztrends)
    Dynamic Trevion Erfahrungen 2026: Seriöse oder Hype?




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Verbund(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Strabag(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: OMV(1)
      Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 2.67%, Rutsch der Stunde: CA Immo -1.61%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Wienerberger(4), AT&S(2), UBM(2), OMV(1), RBI(1), VIG(1), Uniqa(1), SBO(1)
      IhrDepot zu Wienerberger
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 2.11%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.35%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Verbund(1), SBO(1)
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/23: Eva Naux

      Eva Naux ist seit März 2025 CFO der Saubermacher Dienstleistungs AG, die Dienstleistungen im Unternehmensnamen beziehen sich auf abfall­wirtschaftliche Fragen, Zero Waste und Nach­haltig­keit. Man ...

      Books josefchladek.com

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Daido Moriyama
      Farewell Photography (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de